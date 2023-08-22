"Он не преступник, он герой": Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговоренного к десяти годам колонии участника СВО

01:51 24.08.2023

Петр Светов



В Бишкеке состоялось заседание Верховного суда Киргизии по делу Аскара Кубанычбека, приговоренного к десяти годам колонии за участие в СВО на стороне России. Аскар надеется, что суд переквалифицирует статью о наемничестве на менее тяжкую - по его мнению, это дало бы ему шанс на освобождение из колонии. Ранее гражданин Киргизии обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство РФ и оказать содействие в его освобождении и возвращении в Россию.







Верховный суд Киргизии начал рассмотрение апелляции по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека, ранее приговоренного к десяти годам лишения свободы за участие в СВО.



Следующее заседание состоится 30 августа, передает корреспондент RT из зала суда. Как рассказал RT адвокат Аскара, сам осужденный, находящийся в колонии, присутствовать на заседаниях не будет.



Ранее Аскар высказывал надежду, что Верховный суд переквалифицирует статью, по которой его судили ("Наемничество"), на менее тяжкую: "Участие в боевых действиях на территории иностранного государства" (ст. 256 УК РК). По его мнению, переквалификация уголовного дела могла бы дать ему шанс на освобождение из колонии.



"Если дело переквалифицируют на ст. 256 УК РК, то мне смогут дать условный срок, поскольку ранее я никогда не был судим. Изначально мне вменяли как раз ст. 256, но, когда они поняли, что у меня есть вариант выйти условно, сразу переквалифицировали на ст. 416 ("Наемничество"). А по этой статье нет никакой условки", - пояснял Аскар.



По его словам, после ареста он сразу признал, что участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства, однако никогда не был наемником.



"Военных контрактов у меня никаких не было, я это говорил и следствию, и суду, - подчеркивал Аскар. - 24 тыс. рублей я получал на жилье, дорогу, еду - на такие нужды. Больших денег я вообще не получал, я же наемником не был. Я там был как доброволец, как волонтёр. Отдавал долг Родине, стране, где я живу".



Арест и приговор



16 мая 2023 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Аскара Кубанычбека к десяти годам лишения свободы по статье о наемничестве. Впоследствии этот приговор оставил без изменений городской суд. Причиной для обвинений стал факт участия Аскара в СВО в период с июня по ноябрь 2022 года.



Аскар с 2012 года жил и работал в Москве. Когда началась СВО, мужчина задумался о том, чтобы записаться в добровольцы. В июне 2022 года Аскар отправился в ЛНР с гуманитарной миссией и решил остаться там для прохождения военной службы. Свой поступок он объяснял тем, что уже давно живет в России и считает РФ своей Родиной - по его словам, он не мог спокойно смотреть на несправедливость происходящего на Украине. Кроме того, Аскар надеялся, что по окончании военной службы сможет получить российский паспорт.



Поступив на службу, Аскар первое время занимался обеспечением передовой линии продуктами, водой и боеприпасами, а затем по собственному желанию перешел в подразделение "Шторм", так как там не хватало людей. Об этом RT рассказал его сослуживец.



В ноябре 2022 года мужчина был вынужден уволиться со службы, поскольку узнал о тяжелой болезни отца, проживающего в Бишкеке. Опасаясь больше с ним не увидеться, Аскар принял решение вернуться, чтобы его навестить. В январе 2023 года Аскара арестовали в Бишкеке.



"Защищал свою землю, как его деды и прадеды"



RT удалось связаться с сослуживцем Аскара с позывным Магадан - мужчина рассказал, что отговаривал гражданина Киргизии от поездки на родину.



"Он очень хороший парень, я ему говорил, чтобы он не ехал туда, чтобы оставался здесь. Но, видите, у него сложились так обстоятельства, что ему нужно было ехать, - говорит собеседник RT. - Я бы хотел обратиться к Аскару: брат, возвращайся к нам. Удачи тебе. И я обращаюсь к правительству Киргизии: пересмотрите это дело. Потому что тут реально идет война против фашизма. И дай бог, чтобы она не дошла до вас. А этот человек (Аскар) - он не преступник, он герой. Он защищал свою землю, как его деды и прадеды".



Сам Аскар в беседе с RT ранее отмечал, что, участвуя в СВО, думал, что защищает интересы не только России, но и Киргизии.



"Мы давно связаны, с Советского Союза, - подчеркивал Аскар. - А теперь перед киргизским народом я плохой. Меня показали по каналам, новостям, и я вижу в комментариях, что я якобы "двуличный", и всякие плохие слова".



17 июля Аскар Кубанычбек, на тот момент находившийся в СИЗО, через своего адвоката направил в посольство России в Бишкеке обращение с просьбой предоставить ему гражданство РФ и оказать содействие в освобождении.



"Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается", - заявила 2 августа на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.