В Японии начался сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Тихий океан скоро станет Солярисом

04:11 24.08.2023

Токио, 24 августа, 2023, 04:03 - ИА Регнум. Сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" начали в Японии 24 августа. С АЭС к концу марта 2024 года будет слито более 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.



В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на "Фукусиме-1". Авария вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения.



В результате аварии в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, прожегшее защитные оболочки. Демонтаж атомной электростанции планируют завершить к 2050 году.



Как передавало ИА Регнум, решение о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" приняли 22 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, перед принятием решения была подтверждена полная готовность к безопасному сбросу воды со стороны всех профильных ведомств и министерств.