Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года

06:14 24.08.2023

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не дотянет до выборов президента 2024 года.



"Я не думаю, что он достигнет ворот", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter). Так он ответил на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента.



Как заявил Трамп, Байден слаб по всем параметрам. "Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен", - сказал политик.



Ранее "Свободная пресса" сообщала слова политолога Сергея Маркова о том, что возвращение Трампа в президентское кресло США может позитивно сказаться на политическом взаимодействии Москвы и Вашингтона.