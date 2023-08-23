Адское лето Европы, - Николай Петров

06:15 24.08.2023 Европейский туризм под ударом экономического кризиса, жары и лесных пожаров

Николай Петров

23.08.2023



"Адским" назвала нынешнее лето в Греции английская газета Guardian, описывая ситуацию в этой южной стране, которую совсем недавно называли "туристической Меккой". Нынешним летом здесь царит небывалая жара и во многих местах полыхают смертоносные лесные пожары.



21 августа ртутный столбик термометра в Афинах показал 36 градусов жары, а совсем недавно в некоторых районах Эллады температура воздуха достигала 46 градусов. Из-за невыносимого зноя была закрыта главная достопримечательность греческой столицы – афинский Акрополь. Это было сделано после того, как туристы там стали падать в обморок. Небывалая жара и засуха стали причиной многочисленных катастрофических лесных пожаров.



Все лето бушевал огонь в столичной области Аттика, леса которой в последние годы и без того сильно пострадали от огня. "Из-за непрекращающихся пожаров в лесах Аттике грозит экологический коллапс", – писала афинская газета Katimerini. Как считает профессор по делам стихийных бедствий Эфтимиос Леккас, если гибель лесов в Аттике в результате пожаров будет продолжаться, то это обернется разрушением всей экосистемы региона, восстановление лесов станет невозможным. Мы фактически потеряем последние природные ресурсы, которые у нас есть, сказал он.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь заявил, что власти делают все возможное для предотвращения пожаров: "Это одно из последствий климатического кризиса, который мы переживаем со все большей интенсивностью". Однако оппозиция обвинила власти в том, что леса в Греции горят каждый год, а власти так и не приняли адекватных мер по борьбе с пожарами.



Но особенно пострадал нынешним летом от огня греческий остров Родос, одно из излюбленных мест для туристов со всего мира, в том числе до недавнего времени и для гостей из России. Из районов, охваченных огнем, власти были вынуждены поспешно эвакуировать туристов и местных жителей.



СМИ печатали шокирующие фотографии в панике бегущих от огня огромных толп людей. "Когда тысячи туристов бежали от огня, охватившего греческий остров Родос, – пишет New York Times, – местные жители остались с выжженной землей и пеплом кипарисов, оливковых и сосновых деревьев вокруг опустевших баров, магазинов, отелей. Многие опасаются, что их средства к существованию рухнули на время, а возможно, и на будущее, если посетители, являющиеся основным источником дохода для острова, не вернутся".



В этой связи представители туристической индустрии Греции бьют тревогу. "Это дождь отмен, – заявил в интервью одной из греческих радиостанций Панагиотис Токузис, вице-президент Греческой конфедерации туризма, имея в виду массовые отказы от бронирования гостиниц, добавив, что проблема касается не только островов. Пострадал туризм всей страны. По словам Токузиса, отрасль и так страдает: в этом году в мае и июне в Греции было меньше туристов после нескольких месяцев высокой инфляции и экономических проблем во всем мире. "Все ожидали, что июль и август поднимут показатели, – сказал он. – К сожалению, этого не произошло".



Мильтиадис Хелмис, глава Ассоциации отельеров острова Эвбея, отметил, что в Греции, в значительной степени зависящей от туризма, условия, усугубляемые изменением климата, вызывают серьезную озабоченность. "Если ситуация не изменится, туристы будут стараться найти более прохладные места, – сказал Хелмис. Волны жары могут "снизить привлекательность южной Европы, как туристического направления в долгосрочной перспективе или, по крайней мере, уменьшить спрос в летний период", – заявило рейтинговое агентство Moody's, предсказав "негативные экономические последствия, учитывая важность отрасли".



В течение многих лет сменявшие друг друга греческие правительства утверждали, пишет New York Times, что туризм – это "тяжелая промышленность" Греции. Это была не просто теория или стремление, это была политика, которая, хотя на самом деле, возможно, и не проводилась центральным правительством, реализовывалась частными туристическими агентствами и отелями, поощряемыми правительством Афин. Эта политика ускорилась после экономического коллапса начала 2010-х годов. В 2019 году Грецию посетило около 31 миллиона человек по сравнению с 24 миллионами в 2015 году. После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, на некоторых островах Эгейского моря наблюдалось удивительное восстановление туризма. Поскольку в настоящее время на этот сектор приходится почти 20% национального ВВП и каждое пятое рабочее место, увеличение числа посетителей стало центром национальной экономической стратегии. Но теперь греческий курортный сезон 2023 года многие запомнят как сущий ад, когда июльская жара и лесные пожары на островах Эвбея, Корфу, Родос и других превратили некоторые курорты в пепел. Тысячи туристов были вынуждены бежать или быть эвакуированными. "Разрушение с точки зрения окружающей среды велико, и стоимость местных сообществ и греческого туризма все еще подсчитывается", – замечает издание.



Аномальная жара нынешним летом поразила не только Грецию, но и другие "туристические" страны Южной Европы – Италию, Испанию, Кипр, Турцию, южную часть Франции, нанеся серьезный удар по туризму.



На островах Сицилия и Сардиния воздух прогревался летом до 45 градусов, причем близ сицилийского города Мадзара-дель-Валло была зафиксирована рекордная температура 46,7 градуса, а в сардинском Урасе – 46. В среднем эти показатели на 8-10 градусов превышали средние температуры, характерные для данного периода июля. Температурный рекорд был установлен и в Риме, где в районе железнодорожного вокзала "Термини" ртутный столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса. А в ряде южных районов Италии, прежде всего в провинции Бари (область Апулия) и провинции Катания на Сицилии, температура земной поверхности достигала убийственных 50 градусов.



Раскаленный воздух принес нынешним летом из пустыни Сахара на континент антициклон "Харон", названный именем паромщика из древнегреческих мифов, который перевозил души покойников в царство мертвых через реку Стикс. Он пришел на смену другому антициклону под не менее зловещим названием "Цербер" – так звали трехголового пса, который охранял вход в царство мертвых. Так что не случайно европейские СМИ жару этим летом назвали "адской".



От аномальной жары страдает не только юг Европы, но и Германия. Как сообщило издание Focus, на поверхности обмелевшей Эльбы показались "камни голода", предупреждающие о плохом урожае. Отмечается, что появление "камней голода" еще сильнее затрудняет судоходство по реке. Уже сейчас уровень Эльбы в некоторых местах достигает критической отметки в 50 сантиметров. "Камнями голода" в ФРГ называют валуны с выбитыми на них в разные века отметками и предупреждениями о засухе и голоде.



На берегах Рейна живут больше 50 млн человек, жизнь многих из них напрямую связана с рекой. Сейчас судоходство на Рейне оказалось под угрозой. Суда снижают свою полезную нагрузку наполовину, чтобы не сесть на мель, некоторые компании вообще отказываются от выполнения убыточных рейсов. Это приводит к дефициту и, конечно, к увеличению расходов. Промышленные предприятия вынуждены сокращать объемы производства, где-то и вовсе подумывают о его временной приостановке. А охватившая Европу вместе с жарой засуха нанесет сокрушительный удар по сельскому хозяйству, миллионы фермеров могут остаться без урожая.



Как известно, прошлогодняя жара уже принесла Европе немало проблем. Атомным электростанциям во Франции не хватало воды для охлаждения реакторов, а в некоторых странах нечем было тушить полыхающие лесные пожары.



В общей сложности рекордная жара стала причиной более чем 60 тыс. смертей в Европе. Почти треть этой печальной статистики пришлась на Италию. Но в этом году трагические рекорды прошлого лета вполне могут быть побиты.



"Это очень высокие температуры – они опасны для жизни. Жара – тихий убийца", – отметила профессор университета Рединга, ученый-климатолог Ханна Клоук, комментируя смертоносную жару в Европе.



Но туризм страдает не только от рекордной жары и смертельных пожаров, но и от инфляции и стремительного роста дороговизны, роста цен на основные продукты питания и услуги. "Моя семья из четырех человек в прошлом году отказалась от августовского отдыха на острове Куфониси, крошечном и красивом, – пишет автор газеты Katimerini Элиас Магнилис. – Только за трехчасовую автомобильную переправу на пароме туда и обратно нам пришлось бы заплатить 600 евро. Пятидневный отдых в самом простом жилье обошелся бы нам как минимум в 2 000 евро".



А в этом виновата уже не природа и не "глобальное потепление", а, как отметил Магнилис, глобальный энергетический кризис.



Самоубийственный отказ Европы от дешевых энергоресурсов из России, а также нелепая энергетическая политика Брюсселя поспешного "зеленого перехода" привели к тому, что цены на все виды топлива и электроэнергию взлетели, что привело к стремительному росту инфляции и цен на продукты питания.



И такая ситуация будет только обострятся, поскольку переход на СПГ из США, который стоит в несколько раз дороже, ведет к тому, что у многих европейцев теперь попросту не будет хватать денег, чтобы ездить отдыхать на теплые моря. А тот, кто поедет, будет страдать от адской жары и лесных пожаров.



Но вернемся к туризму. Экстремальная жара в южно-европейских странах может нанести значительный ущерб туристической отрасли Европы, суммарные доходы которой по итогам прошлого года составили 2,1 триллиона долларов, делает вывод агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.



Если темпы глобального потепления сохранятся или усилятся к 2050 году, основные туристические маршруты в Европе могут резко измениться. Так, при повышении средних температур в Средиземноморье климат Мадрида будет напоминать погодные условия в Африке. Все это приведет к "тектоническому сдвигу" для всей европейской индустрии путешествий. Источник - столетие

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