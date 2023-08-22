Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев

06:16 24.08.2023 Как НАТО против России когнитивную войну развязало

Игорь Веремеев

22.08.2023

Поле битвы - мозг

"Когнитивная война: мозг как новое поле битвы" - под таким заголовком итальянское издание L’Antidiplomatico опубликовало статью Джузеппе Масала, в которой он отмечает, что именно такой способ ведения войн находится сейчас в центре внимания стран НАТО. Она рассматривает мозг людей "как место, где происходит битва между воюющими державами".



По его словам, это такой тип конфликта, который протекает с проведением повторных информационных атак и психологических операций против общественности данной страны (или союза стран), которые осуществляются благодаря так называемым агентам влияния, действующих посредством социальных сетей.



Как известно, когнитивные удары могут быть искусственного происхождения: фейки, ложные или искаженные данные о реальном событии, инсценировки. А могут быть и естественными, когда происходит какое-либо реальное событие, как правило, с негативными последствиями или негативно окрашенное, которое впоследствии множится и транслируется по сетям влияния. При этом когнитивные удары могут быть крайне эмоциональные, как вспышка. Они оставляют яркий след, запоминаются и могут повлиять на эмоциональное состояние гражданина.



Масала считает, что такого рода когнитивная война НАТО против России на Украине идет, как минимум с 2014 года (год переворота на Майдане). Помимо ведения культурного нарратива - на уровне психологической войны, т.е. всеми традиционными средствами, подчеркивающими культурные и языковые различия Украины с русским миром, Киев также ведет когнитивную войну в социальных сетях с целью продемонстрировать, что в Донбассе якобы происходит конфликт с бандформированиями террористов. Так определяют пророссийские повстанческие отряды, начавшие сражаться за освобождение русскоязычного Донбасса.



К этой когнитивной войне стратегического типа впоследствии присоединилась когнитивная война тактического типа, т.е. с краткосрочными целями. Например, по социальным каналам систематически передаются сообщения и новости, направленные на подрыв морального духа противоборствующих войск, а также населения во вражеской стране. Эти фальшивые новости тиражируются за счет использования социальных ботов, которые представляют собой программы, представленные в социальных сетях или каналах обмена сообщениями. Они имеют характеристику имитации поведения обычного человека в социальных сетях, например, путем обмена новостями с целью расширения пула людей, которые могут их прочитать.



Яркими примерами такого использования ботов в войне на Украине могут быть, например, непрерывные сообщения Киева о якобы насилии российских войск в отношении мирных жителей Украины. Эти новости часто сопровождаются изображениями, которые при ближайшем рассмотрении кажутся искусственными, если не вообще постановочными. В качестве примера можно вспомнить предполагаемое массовое убийство, имевшее место в городах на окраинах Киева, таких как Буча, отметило L’Antidiplomatico.



Ведущую роль в разработке методов когнитивной войны играет специализированный центр Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS), также известный как хаб по инновациям, размещенный в Канаде, который начал работать еще в 2017 году.



Вероятно, в НАТО не захотели привлекать внимание к его деятельности, поэтому он функционирует якобы "автономно".



На сайте этого центра указано семь направлений, в области которых он работает. Это образование и тренинги, механизмы принятия решений, киберпространство, гуманитарные инициативы, информация и дезинформация, автономные системы и стратегия. Однако наиболее часто повторяющейся темой сразу в нескольких направлениях является когнитивная война. В конце 2020 г. центр выпустил исследование на эту тему, автором которого указан Франсуа де Клюзель. По его словам, когнитивная война - это не просто другое название информационной войны. Это война с нашим "индивидуальным процессором", нашим мозгом.



В предисловии этой работы сказано, что когнитивная война имеет универсальный охват, от отдельного человека до государств и многонациональных организаций. Она использует приемы дезинформации и пропаганды, направленные на психологическое истощение рецепторов информации.



Каждый вносит в это свой вклад, в той или иной степени, сознательно или подсознательно, и это дает бесценные знания об обществе. Затем эти знания можно легко использовать в качестве оружия.



Инструменты информационной войны, наряду с добавлением "нейро-оружия", расширяют будущие технологические перспективы, предполагая, что когнитивное поле станет одним из полей сражений завтрашнего дня.



Эта перспектива еще больше укрепляется благодаря быстрому развитию нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, когнитивных наук и пониманию мозга.



"Когнитивная война - это война идеологий, которая стремится подорвать доверие, лежащее в основе каждого общества, - отмечает де Клюзель. - Она отличается от пропаганды тем, что каждый участвует, в основном непреднамеренно, в обработке информации и формировании знаний беспрецедентным образом. Это тонкое, но значительное изменение. В то время как отдельные люди пассивно подчинялись пропаганде, теперь они активно вносят в нее свой вклад. Эксплуатация человеческого познания превратилась в массовую индустрию. И ожидается, что новые инструменты искусственного интеллекта вскоре предоставят пропагандистам радикально расширенные возможности для манипулирования человеческим разумом и изменения человеческого поведения".



Эти технологии, по его словам, включают области NBIC – нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные науки. Они создают в совокупности "своего рода очень опасный коктейль, который может еще больше манипулировать мозгом".



Когнитивная война преследует цель подорвать доверие к институтам, политикам, собственной стране и ее союзникам. Это поле боя является глобальным благодаря интернету. Не имея ни начала, ни конца, такая война не знает передышки, она ведется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



Не так давно западный интеллектуальный ресурс Grayzone опубликовал статью Бена Нортона "За когнитивной войной НАТО: Битва за мозг, которую ведут западные военные". "Возглавляемый США военный картель НАТО, - пишет он, - опробовал новые методы гибридной войны против своих самопровозглашенных противников, включая экономическую войну, кибервойну, информационную войну и психологическую войну. Теперь НАТО разрабатывает совершенно новый вид боевых действий, который оно назвало когнитивной войной. Описанный как "милитаризация наук о мозге", новый метод включает в себя "взлом личности" путем использования "уязвимостей человеческого мозга"".



Провозглашенная цель НАТО, указывает Нортон, "битва за ваш мозг", стремление "сделать каждого оружием". До недавнего времени НАТО разделяло войну на пять различных оперативных областей: воздушную, наземную, морскую, космическую и кибернетическую. Но с развитием стратегий новой - когнитивной войны военный альянс обсуждает новый, шестой уровень ее ведения - "человеческую область".



Нортон ссылается на спонсированное НАТО исследование 2020 года, в котором говорится: "В то время как действия, предпринимаемые в пяти областях, выполняются для того, чтобы оказать влияние на человека, цель когнитивной войны состоит в том, чтобы сделать каждого оружием". "Мозг станет полем битвы XXI века", а людей необходимо подчинить и использовать в своих интересах.



Советник министра обороны России Андрей Ильницкий предупреждает, что именно при помощи "ментальной войны" (или когнитивной) Запад рассчитывает победить Россию.



По его словам, речь идет об угрозе "ментального заражения чуждыми смыслами", что "русские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас".



Действительно, если ранее, в классической войне, требовалось разгромить ВС противника и захватить его территорию, то теперь это вовсе не обязательно. Поскольку можно разрушить государство и уничтожить страну, поменяв самосознание, мировоззрение, цели, ценности и приоритеты общества. Причем это бесповоротно, поскольку, если ВС и инфраструктуру можно восстановить, то эволюцию мировоззрения повернуть вспять невозможно. Что уже и произошло на наших глазах на Украине. А если народ России, несмотря на мощь ее армии, проиграет ментальную войну, делает вывод Ильницкий, то, утратив свой цивилизационный, духовно-нравственный код, исчезнет из мировой истории, так же, как исчез из нее вместе с потерпевшим поражение в похожем конфликте с Западом СССР и советский народ.



Но, как и в чем эта война против России проявляется конкретно? Далеко за примерами ходить не надо. Особенно это заметно на полках книжных магазинов. Достаточно зайти, например, в Петербурге в один из них, крупнейшей (фактически монопольной) в городе книготорговой сети "Буквоед", как можно обнаружить, что более половины выставленной там книжной продукции - переводная литература западных, прежде всего американских и английских, авторов, т.е. стран, с которыми сейчас Россия воюет.



Причем это вовсе не классика, не Шекспир, Джек Лондон или Хемингуэй, а произведения современных авторов, в которых проповедуются чуждые России западные смыслы и враждебные нам западные "ценности". Вытесняют эти книги даже отечественную детскую литературу: вместо сказок Пушкина, замечательных детских книг Маршака, Чуковского и других авторов российским детям назойливо навязывают Гарри Поттера и тому подобную западную литературу.



А совсем недавно в книжном секторе против России была предпринята настоящая "когнитивная атака", когда в нашей стране небывало большим тиражом была выпущена книга "Лето в пионерском галстуке", пропагандирующая гомосексуальные связи между подростком и пионервожатым. Ее убрали с полок только после того, как Госдума приняла закон о запрете подобной литературы.



А что касается другой печатной продукции, то власть фактические вообще не обращает внимания на то, какие книги лежат на полках книжных магазинов. Мало того, она вообще не имеет на это влияния. Все книжные магазины и все книжные издательства в России - частные. Что хотят, то и печатают, что хотят, то и продают. Идет массированная обработка сознания российских читателей, в том числе детей, и этой подрывной акции идущей против нас когнитивной войны нет отпора. Только лишь теперь со школьными учебниками, которые в 90-е годы издавались на деньги Сороса, наводится порядок.



Во всю мощь полыхает огонь когнитивной войны против России на подмостках эстрады, где свободно выступают музыкальные группы и солисты, известные своими высказываниями против СВО или откровенной русофобией. В разгар СВО на телеэкранах продолжают показывать американские боевики, где прославляется армия США. А что это, как не обработка под определенным углом сознания российского зрителя? А о том, что творится в интернете, и говорить не приходится.



Запад вкладывает огромные средства в так называемое гражданское общество, всевозможные НПО, "просветительскую деятельность", образовательные и культурные программы, оппозиционных блогеров, СМИ, главная цель которых - незаметно перепрограммировать жителей России, чтобы потом ее уничтожить.



А о том, что такое возможно, свидетельствуют трагические события на Украине, где после распада СССР англосаксы сумели создать враждебное нам государство именно методами когнитивной войны, переформатировав им мозг. Источник - столетие

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