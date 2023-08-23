Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев

06:18 24.08.2023

Главной интригой политической жизни страны стали переговоры премьер-министра с сепаратистами

Данила Моисеев

23.08.2023

Король Филипп VI (слева) дал шанс сформировать правительство лидеру правоцентристов Альберто Фейхоо, но тому вряд ли удастся им воспользоваться.

Король Испании Филипп VI выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Альберто Фейхоо, лидера победившей на прошедших в июле парламентских выборах Народной партии. Впрочем, депутаты ее едва ли одобрят. Даже с ультраправой партией Vox правоцентристы не набирают большинства в парламенте. Это могут сделать социалисты. Они и их лидер, нынешний премьер Педро Санчес накануне сумели добиться избрания спикером парламента своего представителя, заручившись поддержкой каталонских сепаратистов. Проблема в том, что дальнейшее сотрудничество между этими двумя политическими силами потребует от нынешнего главы кабмина таких уступок, что с ним могут не согласиться и однопартийцы Санчеса, и большинство испанцев.



На следующей неделе у Фейхоо будет две попытки получить большинство в Конгрессе депутатов. После первого неудачного голосования через двое суток должно состояться второе. Даже при благоприятном сценарии правая коалиция получит 172 голоса. Это на три меньше необходимого минимума для прохождения кандидатуры. О том, что Фейхоо дана возможность создать правительство, объявила недавно избранная спикером парламента представитель Социалистической партии Балеарских островов Франсина Арменголь. Это очень символично. За ее кандидатуру проголосовали 178 депутатов – то есть не только социалисты, имеющие 122 места в парламенте, но и каталонские сепаратисты, партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии"



"Я выдвигаю себя, чтобы представить подавляющее большинство, которое хочет сохранить демократическое достоинство, за которое так многие боролись", – заявил Фейхоо. В реальности большинством он, конечно, не обладает. Однако не обладают им на самом деле и левые. Они могут создать парламентское большинство только в опоре на силы, которые выступают за независимость Каталонии, чего ни один испанский политик, борющийся за власть в масштабах всей страны, конечно, не допустит.



Особенно непросто испанским социалистам пойти на долгосрочный альянс с партией "Вместе за Каталонию". Ее идейный и фактический лидер Карлес Пучдемон наиболее последовательно отстаивает идею независимости региона. Именно он в 2017 году назначил референдум, на котором за отделение от Испании высказались 90,1% проголосовавших, а против – 7,8%. Впрочем, стоит учитывать, что многие противники независимости на голосование просто не явились.



Тогдашний премьер-министр и лидер Народной партии Мариано Рахой приостановил автономию Каталонии. Против Пучдемона и ряда каталонских чиновников были заведены уголовные дела. Сейчас этот политик вынужден скрываться за рубежом.



"Фейхоо с самого начала выразил готовность сформировать правительство, и было бы некрасиво перед избирателями этой гипотетической возможностью не воспользоваться. Король же пошел по простому пути и дал ему шанс как главе партии, набравшей наибольшее число голосов. Стоит напомнить, что Фейхоо перед выборами предлагал Санчесу компромисс: проигравшая на выборах партия воздерживается от участия в голосовании при выборе премьер-министра. Но Санчес оставил такое выгодное оппоненту предложение без ответа", – сказала "НГ" старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова.



В случае провала правоцентристов не факт, что правительство сформируют левые и каталонцы. Если им удалось договориться о кандидатуре спикера, это не значит, что Пучдемон легко согласится на долгосрочный альянс.



"Санчесу придется пойти на очень серьезные уступки. Частью сделки с Пучдемоном наверняка станет помилование последнего. А ведь амнистия сепаратистам, которую ранее провел Санчес, не затрагивала тех, кто из страны уехал. Но, может, и это не поможет. Пучдемон пользуется авторитетом в Каталонии именно за принципиальность по вопросу о независимости. И вполне возможно, что он потребует того, чего Санчес принять будет не в состоянии", – добавила Черкасова.