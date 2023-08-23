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В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:20 24.08.2023

Санду создает "министерство правды" для защиты от влияния Москвы

В Кишиневе заявляют, что Молдавия окончательно вышла из тени РФ
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
23.08.23
Майя Санду: "Место Молдовы – среди могущественных и свободных стран". Фото с сайта www.presedinte.md
Президент Молдавии Майя Санду обещает в ближайшие недели представить кандидатуру на пост руководителя Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией, прозванного населением страны "министерством правды". В интервью радио RFI (Румыния) Санду объяснила, что цель нового учреждения – в "защите граждан Молдовы от рисков, исходящих от Москвы". Санду обсудила накануне "вопросы совместного противодействия политике Кремля" с Владимиром Зеленским на саммите Украина–Балканы в Афинах.

Закон о создании Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией молдавский парламент принял 1 августа. А в среду президент Республики Молдова (РМ) Майя Санду сообщила, что скоро предложит кандидатуру директора центра, которую затем должен будет утвердить парламент.

Глава молдавского государства отметила, что "рассматривает множество кандидатов, с которыми ведутся беседы". Власти также подбирают команду нового центра, формируют бюджет, полагаясь на опыт партнеров. "Предстоит приложить больше усилий в борьбе с дезинформацией и российской пропагандой. Все государственные учреждения должны стать сильнее, чтобы защитить граждан от рисков, исходящих от Москвы", – пояснила молдавский президент. Она считает, что угроза для Молдавии со стороны Москвы будет сохраняться, пока продолжается конфликт в Украине. Но пока "во многом благодаря храбрости украинского народа граждане Молдовы могут чувствовать себя в безопасности". Накануне Санду поблагодарила за это президента Украины Владимира Зеленского в Афинах во время саммита глав государств и правительств Юго-Восточной Европы и Западных Балкан. И заверила украинского коллегу в том, что в это тревожное время "Молдова рядом с Украиной". Кишиневские СМИ сообщили, что Санду обсудила с Зеленским вопросы противодействия политике Кремля.

Президент Молдавии рассказала в интервью RFI (Румыния), дочерней компании международной группы Radio France: "В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем множество недружественных действий со стороны Кремля. Напомню об энергетическом шантаже все эти годы, но особенно прошлой осенью. Попытки некоторых сил Кремля свергнуть молдавское правительство зимой и этой весной. Мы продолжаем наблюдать попытки Кремля помешать демократическим процессам в Молдове, когда грязные деньги используются для покупки голосов или для покупки мэров. Подобные методы применялись на выборах в Гагаузии в этом году". Санду отметила, что именно этим было продиктовано решение ограничить количество российских дипломатов в РМ.

Президент РМ написала в соцсетях по итогам участия в Афинском саммите, что "место Молдовы – среди могущественных и свободных стран".

В то же время политолог Алексей Тулбуре заявил на телеканале Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что ранее Россия считала Молдавию "сферой своего влияния", но сегодня "позиция РФ для нас уже неактуальна". По мнению эксперта, конфликт в Украине "окончательно вывел как Украину, так и Республику Молдова из сферы влияния Российской Федерации". "Эти два государства больше не воспринимаются на международном уровне как постсоветские страны, управляемые из тени Российской Федерацией", – сделал вывод бывший посол РМ в США.

Он заметил: "Много разговоров о том, что у нас есть пророссийские политики. Но я не думаю, что это может повлиять на наш проевропейский путь". По мнению Тулбуре, "большинство политических сил в Республике Молдова поняли, что европейская модель развития является единственной жизнеспособной и единственной, которая может обеспечить модернизацию страны".

Напомним, перед Центром стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией поставлена задача укрепления сотрудничества между учреждениями в борьбе с дезинформацией, манипулированием информацией и иностранным вмешательством, которые представляют опасность или могут нанести ущерб национальной безопасности и поставить под угрозу национальные интересы. Согласно официальным данным, учреждение будет осуществлять необходимые меры по обеспечению безопасности информационного пространства и повышению степени устойчивости общества перед лицом угроз. Также известно, что центр будет иметь право вносить в органы государственной власти предложения по изменению нормативной базы, а также уведомлять правоохранительные органы в случае выявления нарушений национального законодательства в данной сфере.

Источник - НГ
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