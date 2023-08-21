Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова

06:45 24.08.2023 Казахстан на пороге водного кризиса

С дефицитом воды столкнулись обе столицы, а южным сельскохозяйственным регионам грозит тотальная засуха. Без принятия неотложных мер наша страна обречена на сокращение производства и снижение уровня жизни населения.



Соседи не помогут – самим не хватает



В течение многих лет Казахстан испытывал на себе последствия снижения стока трансграничных с Китаем рек, теперь добавились проблемы и с северным соседом. Обмеление Волги и Урала напрямую влияет не только на орошение территорий, но и на наполняемость Каспия, чья водная гладь начала существенно уменьшаться. Местные блогеры сделали ужасающие кадры оставшихся без моря пляжей.



Вопреки распространенному в некоторых кругах мнению, соседи "зажимают" нам сток не из-за злой воли – вся Евразия входит в засушливый период. Кроме того, если Казахстан с относительно небольшим населением и слабо развитыми промышленностью и сельским хозяйством страдает от нехватки воды, то что говорить о КНР и России, где, скажем, производство сельхоз культур далеко опережает отечественные объемы? Разумеется, каждое государство вначале заботится о собственных интересах.



Очередной кризис разразился буквально на днях, когда Кыргызстан прекратил подачу поливной воды Жамбылской области. Для понимания: местные аграрии выращивают лук, картофель и ту самую сахарную свеклу, завалить которой обещали казахстанский рынок сахара в течение ближайших 7 лет. Доходя до прилавка, продукт делается золотым, не говоря уже о стратегической продовольственной безопасности и резком падении доходов непосредственно в аграрных областях.



В регионе ситуацию назвали критической. Жители Байзакского района, где почти 90% живет за счет высаженных полей, заявили, что находятся на грани разорения. Если кратко процитировать ответ официальных лиц Кыргызстана, то он очень прост: нам самим не хватает, мы должны поливать свои поля.



Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова заявила, что ситуация и впрямь критическая. Непонятно лишь, о чем думали в ведомстве раньше, коль скоро проблема назревала все летние месяцы.



"Ситуация действительно критическая. Но здесь следует отметить, что вегетационный период сам по себе уже практически закончился. Мы еще в июле говорили, что если ситуация с таянием ледников не изменится и не будет более интенсивного таяния и более высокой приточности, мы будем поэтапно делать приватизацию по сельхозкультурам. На сегодняшний день по большинству завершили. Единственное, остается вопрос по сахарной свекле. Она является очень водоемкой, фактически мы должны ее поливать до октября. Она требует очень много воды", – пояснила Сулейменова.



По ее данным, ситуация сложилась из-за сезонной маловодности и нерационального сельского хозяйства. Министр объяснила, что сельчане выращивают слишком много водоемких культур – например, риса и той же свеклы, а прогнозы неточны.



Источники сообщают, что объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн. кубометров, что на 144,8 млн. кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На реке Талас в августе по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 кубометров в секунду, фактически вода не подается – 0 кубических метров в секунду. Нет нормального полива в Байзакском, Таласском и частично Жамбылском районах, из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища под угрозой около четырех тысяч гектаров лука и сахарной свеклы.



Аграриев области посетил премьер-министр Алихан Смаилов, пообещавший возместить убытки. Акимат в свою очередь заверяет, что будет развивать бурение скважин и прочее использование подземных вод, сельчан, кроме того, призвали внедрять водосберегающие технологии. Собственно, если Казахстан в ближайшее же время не озаботится внедрением экономящих воду технологий, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, то урожаи, судя по печальным примерам, будут гибнуть каждый год. Это особенно тревожно в контексте геополитической ситуации и нашей зависимости от импорта продуктов.



Природа не потерпит коррупции и бесхозяйственности



В отчетах правительства и акиматов мы гигантским темпами приближаемся к Израилю, как известно, наладившему одну из лучших в мире систем орошения, но в реальности Казахстан ближе к какой-нибудь Анголе.



Отметим, что специалисты давно предупреждали о надвигающемся периоде маловодья. Еще в мае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам Центральной Азии грозит дефицит. "Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете", – сказал глава государства. В конце апреля в Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили, что в опасности южные регионы, но нехватка наблюдается даже в центральных областях.



Кроме того, еще в прошлом году в Минэкологии предупредили, что в южных регионах запасы воды почти себя исчерпали. Дефицит наблюдается в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где непосредственно занимаются сельским хозяйством. В ведомстве планировали ужесточить контроль за нарушениями, но для этого нужно увеличить количество инспекторов. На тот момент в Казахстане всего 62 человека проверяли, не льют ли предприниматели воду напрасно, а таких инспекторов требуется минимум 600 по всей стране.



А в июне этого года бывший аким Астаны, вице-премьер Алтай Кульгинов поплатился должностью за оставшихся без воды жителей столицы. Президент Токаев поручил срочно решить проблему с водой в Астане. "Это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения", – сказал президент.



Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды ударил по Астане в конце марта этого года. Причиной стала хаотичная массовая застройка, не учитывающая возможности инфраструктуры, и ошибки при расчетах роста населения. Компания "Астана Су Арнасы" ввела ограничения на подачу воды до запуска новой насосной станции.



Эта ситуация, а также перебои и отключения воды в элитных районах Алматы стали очередным тревожным звоночком. Интересно, что еще зимой в ГКП "Алматы Су" заверяли: подземные и речные запасы двукратно перекрывают потребности города, есть лишь проблемы с садоводческими обществами, недавно присоединенными к мегаполису. Однако же текущим летом в Медеуском районе важнейшую коммунальную услугу подавали по графику. Как утверждают специалисты, нехватка источников пресной воды назревает во многих городах Казахстана, особенно она заметна в районах бессистемной застройки.



Отдельно нужно упомянуть Мангистау, где нет наземных источников пресной влаги. Жители региона испытывают многолетние перебои с подачей воды в дома, а сельчане регулярно сталкиваются с невозможностью поить скот в должном объеме. Поэтому поломки на объектах энергетической и коммунальной инфраструктуры, в частности, на МАЭК, способны поставить полуостров на грань выживания. Между тем, население региона растет самоубийственными темпами, поскольку внутренние переселенцы стремятся в нефтяную отрасль, а миграция и рождаемость никак не регулируются. Таким образом, на большей части республики население уже сейчас ощущает недостачу первейшего блага цивилизации.



О нарастании дефицита говорится далеко не впервые, но меры катастрофически запаздывают. Согласно прогнозам, объем речного стока к концу 2023 года сократится до 99 км3, что на 17% меньше уровня "нулевых" годов. Сохранение тенденции может уменьшить водные ресурсы страны еще в четыре раза уже в ближайшие 5–7 лет. Основной удар засухи придется на страдающий от переизбытка населения Юг.



Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что сегодняшнее законодательство, в том числе, Водный кодекс не дает возможности сохранить ресурсы и эффективно их использовать. "Условия жизнедеятельности напрямую зависят от водообеспеченности. 7 из 8 водохозяйственных объектов являются трансграничными. Нужды водной экосистемы удовлетворяются по остаточному принципу. В этом главная причина проблем Арала и Балхаша. На единицу продукта в три раза больше тратится воды, чем в России, США и Австралии", – в свою очередь отмечали специалисты из Минэкологии.



Согласно анализу, Казахстан опасно отстает не только в вопросах водной инфраструктуры, практически отсутствует научная база, нет грамотных долгосрочных прогнозов, современные технологии практически не внедряются. Кроме прочего, не хватает специалистов всех уровней, у населения отсутствует понимание необходимости экономить воду. При этом в Центральной Азии нередки конфликты из-за регуляции стока, а Россия и Китай, от которых мы критически зависимы, все более озабочены собственным выживанием.



Как не умереть от жажды



Единственная возможность спасти население от жажды, а животных и поля – от вымирания и опустынивания, заключается в немедленном и реальном реформировании водной сферы, в этом солидарны все эксперты. Необходимо, прежде всего, четко и быстро определить, кто и каких объемах тратит воду, какова ее настоящая себестоимость.



В частности, по данным ассоциации KazEnergy, самыми крупными потребителями являются сельские производители, на долю которых приходится 65% от всего объема потребления воды. На втором месте находится промышленность с долей потребления в 25–30%. При этом, по прогнозам, к 2030 году промышленный водозабор может увеличиться на 10% и составить 35–40%. Меньше всего воды потребляет население, доля которого не превышает 4–5%. Необходимо еще раз подчеркнуть, что из-за неэффективного использования бесценного ресурса Казахстан ежегодно теряет миллионы долларов, а аграрии каждое лето взывают к помощи бюджета ввиду засухи.



Аналитики считают, что, в первую очередь, нужно прекратить чехарду в сфере управления, когда функции контроля за водной отраслью передаются от одного органа к другому слишком часто. Уполномоченным структурам также следует провести комплексный аудит оснащенности предприятий системами учета водных ресурсов. Нужно, кроме того, ужесточить требования для получения разрешения на специальное водопользование, а также расширить перечень параметров, позволяющих максимально точно определить запрашиваемые объемы воды.



Начать эксперты предлагают с промышленности, которая более структурирована и легче поддается административному влиянию, чем сельское хозяйство и население. Неотложные меры позволили бы за несколько лет сократить водозабор промышленными предприятиями на 10%. Одновременно следует взяться за аграриев, поскольку в тех же оросительных каналах теряется больше половины воды, тогда как в Израиле до поля доходит 90%.



С чем мы столкнемся без пожарных мер? Согласно прогнозам ПРООН, через 20 лет водопотребление в Казахстане вырастет на 56%, а дефицит воды может превысить 20 км3 в год. Это означает, что республике придется тратить огромные деньги на питьевую воду, и большинство проектов развития будут заблокированы. Важно помнить, что водное бедствие только начинается, но его исход зависит от того, сможет ли страна хотя бы в решении этой важнейшей задачи обуздать коррупцию и бесхозяйственность.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

21.08.2023 Источник - turanpress.kz

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