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|Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
12:23 24.08.2023
Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Об этом рассказал президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Лидеры организации дали задание Минфинам и Центробанкам своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.
Рамапоса отметил, что в БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире. Члены блока выступили за мирное решение путем диалога.
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. Она получила название "Йоханнесбург-2". Всего в бизнес-форуме участвовали 1500 человек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров писал, что БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном".