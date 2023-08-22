 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.08.2023
12:23  Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45  Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
06:27  Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО
06:20  В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:18  Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев
06:16  Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев
06:15  Адское лето Европы, - Николай Петров

06:14  Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
04:11  В Японии начался сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Тихий океан скоро станет Солярисом
01:51  "Он не преступник, он герой": Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговоренного к десяти годам колонии участника СВО
01:41  БРИКС закрыл американский финансовый Голливуд, - Ас-Сейед Шебл
01:40  Путин призывает БРИКС добить американский доллар, - Насер Кандиль
01:38  Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии, - Игорь Кармазин
01:36  США наплевали на мир. БРИКС заставит их пожалеть об этом, - Р. аль Бадави
00:55  ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"
00:54  Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
00:42  Межгосударственное объединение БРИКС: военные перспективы, - Вл.Прохватилов
00:23  БРИКС расширился за закрытыми дверями. Параметры приема в объединение новых стран согласованы, - НГ
00:10  "Более справедливый мир возможен". Вышел на русском труд Эрдогана
Среда, 23.08.2023
22:28  Киргизия окончательно предала Россию, - Айнур Курманов
22:02  Как США зарабатывают на экспорте, которого нет, - Вл.Прохватилов
21:37  Технично уработали? В авиакатастрофе под Тверью погиб Е.Пригожин ("Вагнер")
21:01  Особенности санкционной политики США в Центральной Азии: избирательность и неэффективность
19:39  Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества
19:32  Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну
15:02  Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...
12:20  Семья в России и на Западе: два непохожих кризиса как будет возможен "ренессанс семейных ценностей", - Александр Рублев
11:52  Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:11  Разведывательно-диверсионную миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман
10:10  Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
09:30  Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
08:59  Амбициозные дочери президентов. Возможно ли "женское правление" в Центральной Азии? - А.Грозин
08:51  В Туркменбаши идут обыски в домах мусульманского актива. Полиция изымает "вредные" книги
08:47  Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима
08:41  Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность
08:38  "Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы
08:00  В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"
07:44  Ш.Мирзиеев в Баку. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
07:06  Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
06:42  Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок
06:18  Тенге-бль 2.0. Кто победит? - Расул Рысмамбетов
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
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01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова
00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
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Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
12:23 24.08.2023

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Об этом рассказал президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Лидеры организации дали задание Минфинам и Центробанкам своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.

Рамапоса отметил, что в БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире. Члены блока выступили за мирное решение путем диалога.

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. Она получила название "Йоханнесбург-2". Всего в бизнес-форуме участвовали 1500 человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров писал, что БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном".

Источник - svpressa.ru
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