Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года

12:23 24.08.2023

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Об этом рассказал президент ЮАР Сирил Рамапоса.



Лидеры организации дали задание Минфинам и Центробанкам своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.



Рамапоса отметил, что в БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире. Члены блока выступили за мирное решение путем диалога.



Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. Она получила название "Йоханнесбург-2". Всего в бизнес-форуме участвовали 1500 человек.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров писал, что БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном".