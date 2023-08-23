Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости

15:28 24.08.2023

Редакция

23 августа 2023



21 августа в Ашхабаде началась подготовка к празднованию Дня независимости (отмечается 27 сентября), сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Студенты еще на каникулах, но у работников государственных и бюджетных учреждений уже начались репетиции.



Люди работают до 15 часов, а затем едут на стадион "Дагдан", где в течение трех часов (с 16:00 до 19:00) участвуют в маршировках под руководством ответственных лиц.



Домой сотрудники возвращаются ближе к 8 часам вечера.



Так как людей на репетиции отправляют добровольно-принудительно, потраченное время им не компенсируется. Рабочая наргузка на них также не снижается, и они должны успевать выполнять свои обязанности, несмотря на то, что уходить с работы приходится за 1-2 часа до окончания рабочего дня.



Отметим, что температура воздуха в эти дни в Ашхабаде колеблется между 35-39 градусами жары.