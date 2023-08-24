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Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:41 24.08.2023

НЕЛОЯЛЬНЫ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ: В ЧЕМ ПРИЧИНА КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА В КАЗАХСТАНЕ
Попытка переворота в январе 2022 года поставила Акорду в сложную ситуацию выбора. После случившегося доверять старому бюрократическому корпусу президент Касым-Жомарт Токаев в полной мере больше не может. Вместе с тем чиновники нового поколения еще не имеют достаточного опыта, чтобы справиться с текущими задачами. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Практически весь состав политических госслужащих в той или иной степени аффилирован с олигархическими группами, сформированными прежним главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. А потому сохранялись высокие риски как утечки чувствительной внутренней информации лидерам конкурирующих групп из числа старой элиты, так и откровенного саботажа чиновников при выполнении поручений действующего президента.

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Соответственно, было необходимо резко расширить кадровый резерв. На первые позиции в вертикали власти необходимо ввести новую генерацию чиновников, которые своей карьерой будут обязаны уже персонально Токаеву.

Чиновники Казахстана в цифрах

Было обозначено несколько основных каналов рекрутирования:

· стремительный рост карьеры получили функционеры второго, а то и третьего уровня, ранее не претендовавшие на политически значимые посты;

· предпринята попытка сформировать президентский резерв из молодых чиновников;

· проведена аккуратная работа по привлечению на сторону Акорды "старых" чиновников и олигархов, которые в свое время были "обижены" на Назарбаева;

· на региональном уровне была сделана ставка на допуск местных элит к выборам акимов первичного уровня (села, аулы, сельские округа). Предполагалось, что за счет местных кадров удастся закрыть хотя бы вакансии в региональной вертикали власти.

В итоге сегодня корпус высших чиновников можно условно разделить на несколько групп. Из 22 первых руководителей правительства и входящих в него структур:

· выходцев из "шинели Назарбаева", вовремя переметнувшихся к Токаеву, - 6;

· чиновников, занимавших второстепенные позиции и повышенных Токаевым до уровня первых руководителей, - 13;

· выходцев из системы МИДа (которые фактически в МИДе были протеже Токаева ранее, еще до 2019 года) - 2;

· рекрутов из президентского кадрового резерва - 1.

В корпусе акимов изменений меньше. Из 20 глав регионов Казахстана:

· назначенцев Назарбаева, перешедших в команду Токаева, - 6;

· назначенцев самого Токаева - 4;

· представителей региональных элит - 10.

Между лояльностью и профессионализмом

Помимо лояльности команды Астана столкнулась с проблемой профессионализма рекрутируемых кадров - большинство таких чиновников никогда не работали на первых позициях, не имеют соответствующего публичного имиджа и зачастую просто неизвестны населению.

Командный характер назначений вскрыл и проблему отсутствия необходимой профессиональной специализации.

В итоге сам президент Токаев вынужден констатировать, что в стране коммунальной инфраструктурой занимаются люди, не имеющие о ней никакого профессионального представления.

"В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК - оценщик, теплотранзит - агроном, горводоканал - зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие", - сказал он.

Описанная президентом ситуация сложилась не только в коммунальной сфере.

Например, большей частью силовиков руководят выходцы из Генпрокуратуры, слабо понимающие специфику работы своих подчиненных и оказавшиеся на своих позициях только из-за лояльности новой элите.

Нужно признать, что и Назарбаев проводил назначения во многом в силу персональной лояльности кандидата и его "включенности" в состав той или иной олигархической группы. Но за годы ротации в бюрократическом аппарате эти назначенцы постепенно приобретали опыт. Кроме того, экс-президент таким способом поддерживал баланс сфер влияния внутриэлитных группировок, который сейчас кадровой политикой Акорды не обеспечивается.

Вернуться к старой системе сдержек и противовесов Токаев пока не может.

Вместе с тем нужно понимать, что возвращение ставленников старой элиты на первые позиции в системе власти будет блокировать и новая элита, сама претендующая на ключевые посты. В наиболее негативном варианте страна может столкнуться с риском внутриведомственного соперничества, когда старые и новые кланы будут просто саботировать работу друг друга, стараться подставить оппонента перед главой государства.

Текущий сбой в кадровой политике Акорды лечится только временем - недавно назначенные чиновники просто должны получить опыт работы на первых позициях. Для этого нужны две вещи: время, около двух-трех лет, и готовность президента Токаева терпеть провалы, подобные "заморозке" Экибастуза.

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То есть, по сути, интрига кадровой политики Астаны сводится к ответам на три вопроса. Есть ли у президента Токаева эти самые "два-три года" для обучения нового бюрократического корпуса? Как необходимость дополнительного повышения квалификации чиновников скажется на масштабных планах реформирования страны? Как в происходящие процессы переходного периода встроить декларируемые властью реформы?

Пока Токаев рассчитывает на опыт топ-чиновников, выросших в системе власти Назарбаева, но затем предавших старую элиту и переметнувшихся в новый лагерь. Именно такими функционерами он и заполнил позиции политических госслужащих после попытки переворота.

И вот в этом моменте опять появляется проблема лояльности: нет гарантий, что эти чиновники, назначенные на роль лидеров новых олигархических групп, не "предадут" самого Токаева, как они прежде "предали" Назарбаева.

Можно привести аналогию: экс-президент Украины Виктор Янукович активно заигрывал с украинскими националистами. Например, та же националистическая партия "Свобода" (лидер Олег Тягнибок. - Прим. Ia-centr.ru) создавалась при прямом участии президентской администрации. Но как только конфликт элит вышел в открытую горячую фазу, эти же националисты его предали, переметнулись к его внутриэлитным противникам и в итоге снесли его на майдане.

Текущий расчет Акорды сделан на то, что политические конкуренты Токаева снизят активность вплоть до президентского избирательного цикла 2029 года. Этот расчет может оказаться ошибочным. В этом случае профессионализм чиновников при реализации программ реформирования страны, да и просто поддержания стабильного функционирования госаппарата, может оказаться определяющим.

24 авг. 23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692880860


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