Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну

16:45 24.08.2023 на них работает научная и пропагандистская элита Америки



Владимир Овчинский



12 июля 2023 года доктор Дэн Стейнбок (стратег многополярного мира и основатель Difference Group) опубликовал в China-US Focus статью "Раскрытие ядерных угроз: реальность прошлого и настоящего", посвященную кончине Даниэля Эллсберга:



"16 июня 2023 года скончался 92-летний Даниэль Эллсберг. В RAND он участвовал в сверхсекретном 47-томном исследовании секретных документов о войне во Вьетнаме. Несмотря на то, что с 1950-х годов война была признана "невыигрышной", сменявшие друг друга президенты от Эйзенхауэра до Никсона лгали о конфликте.



Когда Эллсберг опубликовал копии секретных документов, эти 7000 страниц стали известны как "Документы Пентагона". Однако с 1958 по 1971 год его основная работа заключалась в планировании ядерной войны в администрациях Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона и Никсона.



По его мнению, почти каждый президент США от Трумэна до Трампа "рассматривал или руководил серьезной подготовкой к возможному неизбежному началу США тактической или стратегической ядерной войны". Большинство планов было сосредоточено на Советском Союзе, Северном Вьетнаме, Северной Корее, а также на Ираке, Иране, Индии и Ливии.



В случае с Китаем роль Пекина в Корейской войне (1950 г.) и кризисах в Тайваньском проливе (1954-55, 1958 гг.) побудила США к ядерным планам".



До недавнего времени не было известно, что Эллсберг также тайно скопировал файлы о ядерных планах Пентагона по "обезглавливанию" России, Китая и нашей планеты.



В мае 2021 года New York Times опубликовала секретные документы Эллсберга о предполагаемом ядерном ударе по Китаю на фоне напряженности вокруг Тайваньского пролива в 1958 году.



Призывая президента Байдена и Конгресс обратить внимание, Эллсберг также устал от апатии СМИ после своей книги "Машина судного дня" (2017).



После начала украинского конфликта США и НАТО ассоциировали Россию с Китаем, который не участвовал во вторжении. К октябрю 2022 года администрация Байдена обнародовала стратегию холодной войны в отношении "ядерных угроз со стороны Китая и России". При этом исторические реалии переворачивались с ног на голову.



Согласно "Машине судного дня", Эллсберг впервые узнал об этих реалиях, прочитав сверхсекретный документ, основанный на вопросе президента Кеннеди Объединенному комитету начальников штабов: "Если ваши планы "всеобщей" ядерной войны будут осуществлены в соответствии с планом, сколько людей будет убитых в Советском Союзе и Китае?"



Всего погибло бы от 275 до 325 миллионов человек. На самом деле план ядерной войны США был направлен на "уничтожение Китая и Советского Союза как "жизнеспособных" обществ".



1100 ядерных целей США в 1956 г.:



В 2016 году Архивы национальной безопасности опубликовали рассекреченный список ядерных целей США с 1956 года, который охватывал 1100 мест в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. Источник: "Nukemap" от Future of Life Institute.



Хуже того, ядерная стратегия связывала "всеобщую войну", которая легитимизировала бы первый удар по Советскому Союзу (а сегодня по России) и Китаю, даже если бы Пекин не имел никакого отношения к такому конфликту. Итак, Эллсберг попросил начальников за подписью президента предоставить полную разбивку глобальных смертей от атак США.



Еще примерно 100 миллионов смертей прогнозировались в Восточной Европе в результате прямых атак на базы Варшавского договора и ПВО, а также в результате радиоактивных осадков. Возможно, еще 100 миллионов из-за осадков в Западной Европе и еще 100 миллионов в преимущественно нейтральных странах, прилегающих к советскому блоку и Китаю, включая Финляндию, Швецию, Австрию, Афганистан, Индию и Японию.



Общее число погибших составит примерно 600 миллионов погибших. Это сто Холокостов.



Как обнаружил Эллсберг, сдерживание внезапной советской ядерной атаки или ответ на такую ​​атаку никогда не было единственной или главной целью ядерных планов и подготовки США. Настоящая цель состоит в том, чтобы ограничить ущерб США от советского или российского возмездия первым ударом США по СССР или России.



Разрушительные последствия "ядерной зимы" и "ядерного голода", известных с начала 80-х годов, систематически игнорируются специалистами по ядерному планированию.



Если планы США по термоядерной войне осуществятся, то это означает "дым и копоть, поднятые свирепыми огненными бурями в сотнях горящих городов в стратосферу, где не будет дождя и останется на десятилетие и более". Он окутает земной шар и заблокирует большую часть солнечного света. Это снизит ежегодные глобальные температуры до уровня последнего ледникового периода и уничтожит все урожаи во всем мире, тем самым "вызвав почти всеобщий голод в течение года или двух".



В своих мемуарах "Отложенный судный день" (2008 г.) Джон Х. Рубель, который позже работал помощником министра обороны Макнамары, вспоминает первое представление такого сценария на высоком уровне весной 1960 г. Он показал, как более половины советского населения погибнет от только радиоактивные осадки, и половина из всех 600 миллионов китайцев. Это ужаснуло Рубеля, который был немецко-еврейского происхождения. Он вспомнил Ванзейскую конференцию в январе 1942 года, когда в основном бюрократы СС, включая Адольфа Эйхмана, согласовали программу уничтожения всех евреев до последнего, которых они могли найти в Европе, применяя технологически эффективные методы массового истребления:



"Мне казалось, что я являюсь свидетелем аналогичного спуска в самое сердце тьмы, сумеречного подземного мира, управляемого дисциплинированным, дотошным и энергично бездумным групповым мышлением, нацеленным на уничтожение половины людей, живущих почти на одной трети земной поверхности.



В свою очередь, публичное обсуждение американских планов по обезглавливанию советского командования и управления привело к системе делегирования "Мертвая рука", которая гарантировала ответный удар США по уничтожению Москвы и других командных центров. И остальные ядерные державы пошли по тем же следам".



Спекулянты Судного дня



Ядерная готовность не может быть дешевой. Ожидается , что прогнозируемые расходы на ядерные силы США с 2021 по 2030 год составят 634 миллиарда долларов. Две трети этих расходов понесет Министерство обороны (DoD), причем самые большие расходы будут потрачены на подводные лодки с баллистическими ракетами и межконтинентальные баллистические ракеты. Расходы Министерства энергетики (DOE) будут связаны с лабораториями ядерного оружия и вспомогательной деятельностью.



Основными бенефициарами этих расходов являются крупные подрядчики новых носителей ядерного оружия и операторы национального ядерно-оружейного комплекса. Небольшая олигополия глобальных подрядчиков и операторов - Большая оборона - будет пожинать плоды. Northrop Grumman определила основных поставщиков своей новой межконтинентальной баллистической ракеты в 32 штатах. В число 12 крупнейших субподрядчиков входят некоторые из самых известных оборонных компаний страны, в том числе Lockheed Martin, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, Honeywell, Bechtel и аэрокосмическое подразделение Raytheon.



С 2012 по 2020 год эти конгломераты Big Defense потратили более 119 миллионов долларов на пожертвования на избирательную кампанию, в том числе 380 лоббистов только в 2020 году. Более двух третей денег проходило через "вращающуюся дверь" с высших должностей в Конгрессе, Пентагоне и Министерстве энергетики для работы на подрядчиках по производству ядерного оружия в качестве руководителей или членов правления, и наоборот.



Как правило (!!), министры обороны, включая Джеймса Мэттиса, Марка Эспера и Ллойда Остина - до Пентагона работали лоббистами или членами совета директоров крупных подрядчиков по производству ядерного оружия.



Кроме того, Большая защита тратит миллионы долларов на поддержку аналитических центров для "независимого анализа" ядерного оружия. Облизывая руку, которая их кормит, аналитические центры, в свою очередь, настаивают на увеличении инвестиций в атомную энергетику в ближнем зарубежье России и Азии посредством трехстороннего американо-британско-австралийского пакта о безопасности AUKUS.



Итак, где мы сегодня?



План машины Судного дня, официально известный как Единый интегрированный оперативный план (SIOP), ежегодно обновлялся до 2003 года, когда он был заменен до пересмотра в 2012 году OPLAN 8010-12, Стратегическое сдерживание и применение сил.



Его базовый план по-прежнему направлен против "России, Китая, Северной Кореи, Ирана, Сирии и атак с использованием оружия массового уничтожения со стороны негосударственных субъектов".



Пентагон и разведывательное сообщество считают, что даже против России и все чаще Китая, который сейчас доминирует в ядерном планировании США, "первого обезоруживающего удара по США, скорее всего, не будет". Тем не менее, как и более шестидесяти лет назад, такие оценки подвержены восприятию, что привело к появлению нескольких фальшивых рук с 1960-х годов; некоторые из них потенциально фатальные.



Как свидетельствуют Часы Судного дня, вероятность рукотворной глобальной катастрофы сегодня является самой высокой со времен Второй мировой войны. Ядерная война может положить конец миру, но что, если это все в наших головах?



Некоторые привлеченные Белым домом и Пентагоном ученые хотят применить недавние исследования в области неврологии к принятию решений, которые могут привести к судному дню.



Психологи будут сканировать мозг президентов США и подсказывать им, когда нажимать "красную кнопку"?



21 августа 2023 года в The New York Times опубликована статья "Ядерная война может положить конец миру, но что, если все это в наших головах?":



"Ядерная война вернулась в сферу разговоров за обеденным столом, давя на умы людей больше, чем когда-либо.



Дело не только в большом кассовом успехе фильма "Оппенгеймер" : после начала войны на Украине Россия приостановила свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями с США. Северная Корея запустила демонстративный ракетный пуск. Соединенные Штаты, модернизирующие свое ядерное оружие, сбили разведывательный аэростат Китая, который наращивает свой атомный арсенал".



"Я считаю, что угроза применения ядерного оружия сегодня так высока, как никогда в ядерную эпоху", - сказала Джоан Рольфинг, президент и главный операционный директор Инициативы по уменьшению ядерной угрозы, влиятельной некоммерческой группы в Вашингтоне.



В этих условиях обычный кризис сопряжен со значительным риском превращения в ядерный. Требуется только мировой лидер, чтобы решиться на ядерную атаку. И этот процесс принятия решений должен быть лучше понят.



Исторически исследования в области принятия решений в ядерной области выросли из экономической теории, где аналитики часто иррационально предполагали, что решения принимает "рациональный участник".



"Мы все знаем, что люди совершают ошибки, - сказала Рольфинг. "У нас не всегда есть здравый смысл. Мы ведем себя по-разному в условиях стресса. И есть так много примеров человеческих неудач на протяжении всей истории. Почему мы думаем, что с ядерной энергетикой будет по-другому?"



Но растущее научное понимание человеческого мозга не обязательно привело к корректировке протоколов ядерных запусков.



Теперь есть толчок, чтобы изменить это. Например, организация, возглавляемая Рольфинг, работает над проектом по применению идей когнитивной науки и нейронауки к ядерной стратегии и протоколам, чтобы лидеры не столкнулись с атомным Армагеддоном.



Но найти действительно инновационные, научно обоснованные идеи по предотвращению случайного или ненужного ядерного удара легче сказать, чем сделать. Так же и задача представить работу с адекватным нюансом.



Экспертам также необходимо убедить политиков применять результаты исследований в реальной ядерной практике.



"Границы этого дискурса необычайно хорошо защищены", - сказала Энн И. Харрингтон, ученый-ядерщик из Кардиффского университета в Уэльсе, имея в виду внутреннее противодействие, с которым, по ее словам, столкнулись правительственные инсайдеры, когда бросили вызов ядерному статус-кво. "Поэтому любой, кто думает, что собирается внести изменения только извне - я думаю, этого не произойдет".



У ядерных держав мира разные протоколы принятия серьезного решения о применении ядерного оружия.



В Соединенных Штатах, при отсутствии маловероятного изменения баланса сил между ветвями власти, решение остается за одним человеком.



"Самое разрушительное оружие в военном арсенале США может быть приказано использовать только президентом", - сказала Рейжа Юнис из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По словам Юнис, в случае кризиса, связанного с ядерным оружием, президент, вероятно, встретится с министром обороны, военачальниками и другими помощниками. Вместе они оценивали разведданные и обсуждали стратегию, а советники представляли президенту возможные действия.



"Это может варьироваться от "давайте ничего не делать и посмотрим, что произойдет" до "давайте начнем полномасштабную ядерную атаку", - сказал Алекс Веллерштейн, профессор Технологического института Стивенса в Нью-Джерси и руководитель исследовательского проекта под названием "Президент и Бомба".



В конце концов, однако, только президент делает звонок - и они могут отказаться от указаний советников. Президент мог просто нажать пресловутую кнопку.



"Это оружие президента, - сказала Рольфинг.



В преддверии выборов в 2016 году эксперты и политические оппоненты начали высказывать опасения по поводу наделения Дональда Дж. Трампа полномочиями отдавать приказ о ядерной атаке. Эти дебаты продолжались в Конгрессе на протяжении всего его срока. К тому времени, когда он покинул свой пост, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси открыто попросила председателя Объединенного комитета начальников штабов ограничить его возможности по запуску ядерного оружия.



Именно в этой среде Дебора Г. Розенблюм, исполнительный вице-президент Инициативы по борьбе с ядерной угрозой, пригласила Морана Серфа, нейробиолога, который в настоящее время является профессором Колумбийской школы бизнеса, прочитать лекцию в организации в 2018 году. это "Ваш мозг на грани катастрофического риска".



Сегодня Розенблюм служит в администрации Байдена помощником министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты - офис, который информирует президента по ядерным вопросам.



Доктор Серф проинформировал аудиторию экспертов и исследователей о том, что наука о мозге может сказать о таких экзистенциально тревожных темах, как ядерная война.



Моран Серф, нейробиолог из бизнес-школы Колумбийского университета, предлагает, среди прочего, сканировать мозг президентов и получить представление о неврологических особенностях принятия президентских решений.



Группы Серфа и подобные, получив грант от Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, работают над тем, чтобы предоставить правительству научно обоснованные предложения по улучшению протоколов ядерных запусков. Изменение этой политики возможно, но для этого потребуется правильный политический сценарий.



"Вам потребуется некий консенсус, который будет исходить не только от внешних групп, но и от политических и военных инсайдеров", - сказал доктор Харрингтон.



Проект включает в себя более открытое подразделение: доктор Серф брал интервью у влиятельных экспертов по безопасности, таких как Леон Э. Панетта, бывший министр обороны и директор ЦРУ, и Майкл С. Роджерс, бывший директор Агентства национальной безопасности. Отрывки из этих интервью будут сняты в документальном сериале "Взаимно гарантированное уничтожение".



С помощью этого проекта д-р Серф и его коллеги могут получить канал для обмена своими выводами и предложениями с видными государственными чиновниками прошлого и настоящего. И он с оптимизмом смотрит на разницу, которую могут иметь эти выводы.



"Я всегда думаю, что все будет лучше", - сказал он. "Я всегда думаю, что с помощью милой улыбки вы можете заставить самую жесткую оппозицию выслушать вас".



Доктор Серф сказал, что его основная критика системы начала ядерной войны заключается в том, что, несмотря на достижения в нашем понимании непостоянного мозга, статус-кво предполагает в основном рациональных действующих лиц. На самом деле, говорит он, судьба миллионов зависит от индивидуальной психологии.



Одно из предложений доктора Серфа состоит в том, чтобы сканировать мозг президентов и получить представление о нервных особенностях принятия президентских решений. Может быть, один главнокомандующий работает лучше утром, другой вечером. Один лучше когда голоден, другой лучше когда сыт.



Другие идеи по улучшению протоколов, о которых публично говорил д-р Серф, обычно восходят к существующим исследованиям в области принятия решений или ядерных проблем.



Доктор Серф говорит, что одним из важных факторов является порядок выступлений во время большого собрания. Если, например, президент начинает с мнения, другие - обязательно более низкие в иерархии власти - с меньшей вероятностью будут ему противоречить.



Идея о том, что иерархический порядок высказываний влияет на результат обсуждения, не нова. "Это классический эксперимент, проведенный в 50-х годах", - сказал Дэвид Дж. Вайс, почетный профессор Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе, ссылаясь на исследования, проведенные психологом Соломоном Ашем.



Д-р Серф также предложил уменьшить цейтнот принятия ядерного решения. Восприятие строго тикающих часов для ответа на ядерную атаку возникло до того, как Соединенные Штаты разработали более надежный ядерный арсенал, который мог бы выдержать первый удар.



"Мы знаем, что сжатое время вредно для большинства решений и большинства людей", - сказал доктор Серф. Эта идея восходит как минимум к 1980-м годам. В идеале, говорит он, если бы Соединенные Штаты получили информацию, указывающую на запуск, то президент мог бы оценить ее и сразу же принять решение вне прямого жара.



Основная рекомендация группы, тем не менее, отражает предложения других сторонников: потребовать, чтобы другой человек (или люди) сказал "да" ядерному удару.



Доктор Веллерштейн, не участвовавший в исследованиях группы, говорит, что такому человеку нужна явная власть сказать "нет".



"Мы считаем, что система, которая у нас есть, которая опирается на одного человека, принимающего решения, который может или не может быть подготовлен для принятия этого решения, является хрупкой и очень рискованной системой", - сказала Рольфинг.



В то время как доктор Серф и его коллеги работают над другими документами, исследование, проведенное им в рамках проекта, не касается непосредственно ядерного оружия. В одной статье участники принимали более рискованные решения, когда притворялись продавцами, ищущими сделки на неопознанные фрукты неизвестной стоимости.



Джоан Рольфинг, президент Инициативы по предотвращению ядерной угрозы. Есть так много примеров человеческих неудач на протяжении всей истории, сказала она. Почему мы думаем, что с ядерной энергетикой будет по-другому



Доктор Серф говорит, что исследования актуальны для сценариев с высоким риском и низкой вероятностью, таких как начало ядерной войны, которые часто имеют многочисленные источники неопределенности. Лицо, принимающее решения в ядерной области, может быть неуверенно в том, действительно ли ракета находится в воздухе, насколько высока мощность ядерной бомбы, почему ракета была запущена или последуют ли еще ракеты.



Другое исследование доктора Серфа связано с изменением климата. Выяснилось, что, когда людей просили поставить деньги на климатические последствия, они ставили на то, что происходит глобальное потепление, и они были больше обеспокоены его последствиями, больше поддерживали действия и лучше разбирались в соответствующих вопросах - даже если вначале были скептиками. "Вы фактически меняете свой собственный мозг, и никто ничего вам не говорит", - сказал доктор Серф.



Он считает, что результаты можно применить к ядерным сценариям, потому что вы можете использовать пари, чтобы заставить людей заботиться о ядерных рисках и поддержать изменения в политике. Полученные данные также можно использовать для оценки мышления и прогнозов помощников, консультирующих президента.



Некоторые ученые в области науки принятия решений не согласны с такими экстраполяциями.



"Чтобы перейти от этого к совету о судьбе мира - я так не думаю", - сказал Барух Фишхофф, психолог, изучающий принятие решений в Университете Карнеги-Меллона.



Пол Слович, профессор психологии Орегонского университета и президент некоммерческой организации Decision Research, сказал, что ни одно психологическое исследование не может остановиться на эксперименте.



"Вы должны переключаться между лабораторными исследованиями, которые очень ограничены и ограничены, и смотреть в окно", - сказал он.



Эксперты говорят, что также важно избегать продажи слишком хорошей истории о поведенческой науке политикам и избранным должностным лицам.



"Просто очень легко продать им что-то, если у вас достаточно бравады", - сказал доктор Фишхофф.



Любому мозгу, даже главнокомандующему, трудно справиться с широкомасштабной эмпатией, необходимой для понимания того, что означает запуск ядерного оружия. "Мы не можем по-настоящему понять, что значит убить 30 миллионов человек, - сказал доктор Серф.



Для этого есть давний психологический термин: психическое онемение, придуманный Робертом Джеем Лифтоном. Тот факт, что люди достаточно умны, чтобы овладеть разрушительным оружием, "не означает, что мы достаточно умны, чтобы управлять ими после того, как они будут созданы", - сказал доктор Словик, чьи исследования расширили концепцию психического оцепенения.



Этот эффект усугубляется трудностью уделять должное внимание всей важной информации. И это сочетается с тенденцией принимать решение на основе одной или нескольких важных переменных. "Если мы сталкиваемся с выбором, который создает конфликт между безопасностью и спасением далеких чужих жизней, к которым мы безразличны, потому что это просто цифры, мы выбираем безопасность", - сказал доктор Слович.



Доктор Словик также исследовал факторы, которые заставляют людей, в том числе президентов, с большей вероятностью поддерживать ядерный запуск. В одном эксперименте, например, он обнаружил, что чем более карательную внутреннюю политику поддерживает человек - например, смертную казнь - тем больше вероятность того, что человек одобрит использование бомбы.



Другие исследователи, такие как Дженис Стейн, политолог из Университета Торонто, изучили сценарии, в которых военные проявляют нежелание передавать информацию вверх по цепочке командования, которая может спровоцировать запуск ядерного оружия.



На самом деле это произошло в 1983 году, когда в подмосковный командный пункт полковника Станислава Петрова поступили данные, свидетельствующие о том, что США запустили межконтинентальные баллистические ракеты. Полковник Петров подумал, что это может быть ложная тревога, и решил не посылать предупреждение начальству. Он был прав. Поскольку полковник боялся, что ядерная война будет вестись под ложным предлогом больше, чем он боялся не нанести ответный удар, третья мировая война не началась.



В прошлом, говорит доктор Веллерштейн, планы ядерных запусков адаптировались к меняющимся обстоятельствам, философии и технологиям. А президенты меняли протоколы из-за опасений, возникших в их исторические моменты: что военные сами запустят ядерную бомбу, что страна испытает ядерный Перл-Харбор или что произойдет авария.



Возможно, сегодняшние страхи связаны с тем, что индивидуальная психология управляет выбором, изменяющим мир. Учитывая это, стоит работать над тем, чтобы понять, как мозг может работать в условиях ядерного кризиса и как он может работать лучше.



То, что приходит после науки - как изменить политику - сложно, но не невозможно. Ядерные протоколы могут иметь ощущение постоянства, но они написаны в текстовых процессорах, а не в камне.



"Нынешняя система, которую мы имеем, не упала с неба полностью сформированной", - сказал доктор Веллерштейн.



***



Складывается впечатление, что все приведенные "научные изыскания" - лишь красивая обертка для грязных решений о начале ядерной войны. Источник - Завтра

