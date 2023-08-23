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Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:46 24.08.2023

Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны
ГЕВОРГ МИРЗАЯН

Одним из самых важных итогов саммита БРИКС в ЮАР стало расширение организации. К нынешним пяти членам (Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африки) присоединились еще шесть. Это Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их членство официально начнется с 1 января 2024 года - аккурат в ходе начавшегося председательства России в БРИКС.

"Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, - по расширению влияния БРИКС в мире", - заявил президент России Владимир Путин.

Собственно, это расширение было неизбежным. Развивающиеся страны мира хотели вступить в перспективную организацию, а действующие члены "клуба пяти" были заинтересованы в присоединении других важных игроков, задающих тон в своих регионах мира.

Москва рассматривала расширение как некий антиамериканский антизападный шаг. Доказательство привлекательности неамериканских интеграционных структур, а также как еще одно свидетельство отсутствия всякой изоляции России. "Результаты саммита БРИКС блестящие. "Изоляция", как горящие западные танки, валяется в канаве", - прокомментировала итоги саммита официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Для Китая это было расширением сферы влияния. Пекин рассматривает БРИКС и другую международную внезападную площадку - Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) как набор инструментов для продвижения китайского глобального лидерства. И, соответственно, в Пекине заинтересованы в том, чтобы ассортимент инструментов в этом наборе был более представительным.

Что же касается Индии, Бразилии и Южной Африки, то для них расширение БРИКС являются повышением их собственного престижа, а также укреплением лидерской роли в своих собственных регионах (за счет статуса представителей в БРИКС).

По каким критериям шел отбор

Мотивация стран "пятерки" понятна, главным оставался вопрос - за счет кого расширяться. Официально заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, однако было очевидно, что всех скопом принимать нельзя. И на это было пять причин.

Первая - институциональная. В организации решения принимаются консенсусом, а значит, чем больше там будет стран, тем больше будет возможностей заблокировать решения организации. Это приведет, в свою очередь, либо к ее параличу, либо к принятию максимально выхолощенных, устраивающих всех решений - то есть к падению значимости организации.

Особенно в том случае, если в списке новых стран членов БРИКС будут государства, не обладающие суверенитетом.

И это вторая, политическая причина отказа от тотального расширения. БРИКС не случайно создавался именно как форум суверенных стран, способных защищать свое право самим определять свою судьбу. Стран, у которых достаточно политической воли и мощи для принятия самостоятельных, а не спущенных из Вашингтона решений. Если же в БРИКС оказываются подчиненные Западу страны, то, учитывая принцип консенсуса, Соединенные Штаты могут использовать их как троянских коней для уничтожения организации изнутри.

Третья причина носит идеологический характер. В БРИКС должны входить государства, которые морально и политически готовы к превращению организации из некоего форума в структуру, которая посвятит себя созданию многополярного мира. "Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития, - обозначил Владимир Путин цели всех участников организации. - Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики - политики продолжающегося неоколониализма".

Да, при этом БРИКС не идет на конфликт ни с кем.

"БРИКС - это не организация "против", а организация "за". В отличие от тех коалиций и блоков, которые возглавляют США", - сказал ИА Регнум замдиректора Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Но понятно, что Вашингтон вряд ли готов терпеть таких конкурентов. А значит, нынешние и потенциальные участники БРИКС должны быть готовы к тому, что на них будет оказываться максимальное давление со стороны США - вплоть до конфликтов и даже санкций.

Четвертая причина лежит в русле прагматики. Каждый новый участник клуба, усложняющий структуру БРИКС и процесс принятия решений в ней, должен "стоить своих свеч" за счет привнесения в "общую копилку" собственной мощи. То есть, проще говоря, каждый новый член должен усиливать структуру и ее возможности, а не ослаблять ее.

Наконец, пятой причиной был баланс. БРИКС позиционируется как глобальная организация развивающихся стран. А значит, в ней должно быть более-менее сбалансированное представительство от всех регионов мира (кроме, понятно, западного). Вне зависимости от того, что в условной Азии гораздо больше потенциальных кандидатов на вступление, чем в той же Африке или Латинской Америке.

"Нужно было соблюдать географический баланс, а значит, усиливать представительство латиноамериканских и африканских стран - ведь до расширения там было два азиатских государства и лишь по одной африканской и латиноамериканской. При этом не было ни одной страны Ближнего Востока и мусульманского мира", - поясняет Дмитрий Суслов.

Кого выбрали на роль сдержек и противовесов

При этом баланс должен быть не только региональным, но и внутрирегиональным - если в регионе два равновеликих конкурента за лидерство, то нельзя включать одного и не включать второго, поскольку тогда вторая страна займет враждебную БРИКС позицию. "Добавлять Иран без Саудовской Аравии или наоборот было бы ошибкой", - поясняет Суслов.

Собственно, исходя из пяти названных выше причин и было составлено уравнение расширения.

Так, латиноамериканское и африканское представительство было увеличено за счет Аргентины (конкурента Бразилии в борьбе за лидерство в Южной Америки) и важной в Африке Эфиопии. Ближневосточная диаспора в БРИКС теперь состоит из Ирана и Саудовской Аравии (которых нельзя было принимать поодиночке), а также влиятельнейших Эмиратов.

"ОАЭ - это важный экономический, логистический и политико-дипломатический хаб, который используется в том числе и для российско-западных переговоров", - поясняет значение этой страны Дмитрий Суслов.

Еще одной страной, которой можно отнести к Ближнему Востоку, является мощный и влиятельный Египет. К тому же он является еще и африканской страной (что дает Африке +1 к представительству), а также конкурирует за лидерство в северо-восточной Африке с Эфиопией (из-за чего нельзя было включить одну страну и не включить другую). А три другие ближневосточные страны - также и азиатские.

"Да, добавление новых стран - это добавление больших разногласий по региональным вопросам, но они усиливают позицию организации в продвижении глобальной повестки дня. Все они обладают добавленной стоимостью в части глобальных вопросов. Организация становится более влиятельной и представительной структурой", - подводит итоги расширения Дмитрий Суслов. И теперь на плечи Москвы (как председателя БРИКС в 2024 году) ложится успешная интеграция их возможностей в инструментарий объединения.

Собственно, у России уже есть проекты для реализации. "Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом "Север - Юг", но и в более широком плане - вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных. В случае согласия партнеров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году", - отметил президент Путин. И вопрос теперь в том, как быстро новички включатся в процесс.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692884760


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