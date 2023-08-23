"Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин

19:56 24.08.2023

"Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни



Бедные - это "проигравшие", которым нет смысла оказывать государственную помощь. Такие заявления допускают представители власти Узбекистана. Между тем именно их политика является главной причиной социальных проблем в стране, и серьезных улучшений ситуация не демонстрирует.



В первые годы после разрушения Советского Союза новоявленные правители вынуждены были держать в узде свои языки и оправдывать антинародные действия благом простых жителей. Действительно, люди, воспитанные в духе неприятия угнетения, вряд ли покорно приняли бы ничем не прикрытое восстановление сословного строя, в котором общество разделено на полноправную знать и униженных простолюдинов. Но маски постепенно спадают, и власти центральноазиатских республик все охотнее примеряются к ролям эмиров, ханов и баев, повелевающих "презренной чернью".



Как писала "Правда" (см. номер от 3 августа с.г.), такое отношение недавно проскользнуло в риторике президента Киргизии Садыра Жапарова, назвавшего своих подданных лентяями. Еще одно, мягко говоря, пренебрежительное высказывание прозвучало из Ташкента. Его автором стал вице-спикер парламента, лидер второй по значимости партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадиров. На своей странице в одной из социальных сетей он разместил заявление, под которым могли бы подписаться самые "отмороженные" мальтузианцы. "Бедность означает поражение! Кто становится бедным? Бедными становятся люди, которые не прилагают усилий, не имеют знаний и навыков! Как бы государство ни старалось, проигравшие будут оставаться бедными".



Человеконенавистнический выпад вызвал бурную онлайн-дискуссию. Депутату указали на то, что он оскорбил миллионы соотечественников, например учителей и врачей, которых точно не назовешь обеспеченными, несмотря на их тяжкий труд. Но Кадиров только вошел в раж. Повторив свой тезис, что бедные должны сами преодолевать проблемы, которые мешают им жить хорошо, он не преминул пнуть советское прошлое. По словам вице-спикера, СССР "запутался в высокопарных и лживых обещаниях обеспечить нашему народу равную и одинаково обеспеченную жизнь" и "в итоге исчез вместе с идеей". Винить во всех грехах советскую эпоху - "конек" Кадирова, неоднократно называвшего ее временем господства "захватчиков", уничтожавших узбекский народ.



Руководство республики никак не отреагировало на высказывание своего представителя ("Миллий тикланиш" вместе с Либерально-демократической партией входит в коалицию парламентского большинства и вслед за союзницей выдвинула на последних выборах кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиеева). Там предпочитают куда более обтекаемые и притворно-сладкоречивые формулировки. Однако, если копнуть чуть глубже, принципиальных отличий от взглядов Кадирова в политике правительства нет.



На словах власти Узбекистана выражают сочувствие малоимущим и заявляют о борьбе с негативными социальными явлениями. Например, в начале августа Мирзиеев поручил вывести из бедности 200 тысяч семей к концу года. Решить смелую задачу должно помочь обучение жителей высокодоходным профессиям и предпринимательству. Кроме того, по одному району из каждой области включились в специальную программу по борьбе с бедностью, которая, как утверждается, основана на китайском опыте. В случае успеха опыт будет внедрен в масштабах всей страны.



В этом есть большие сомнения, хотя бы потому, что глубина проблемы неизвестна. Чиновники либо сами не владеют предметом, либо, что вероятнее, скрывают от населения истинные цифры. В последний раз официальные данные были обнародованы в начале года. Власти сообщили тогда, что уровень бедности в Узбекистане составляет 14,1 процента. Как было особо отмечено, показатели стабильно снижаются и за предыдущий год упали на целых три процентных пункта - с 17 процентов. Далее в правительстве указали ближайшую цель - сократить уровень бедности на два пункта, до 12 процентов, или на 1 миллион человек. Сообщение (к слову, впоследствии не опровергнутое) оставляет много вопросов. Если два процентных пункта - это 1 миллион жителей, то бедняков в стране зарегистрировано как минимум 7 миллионов. А это почти 20 процентов населения!



Впрочем, даже если перед нами банальная небрежность в обращении с данными, настоящие масштабы народной нужды статистикой сильно занижаются. Об этом говорит установленный правительством в июле этого года порог бедности - 568 тысяч сумов (4,7 тыс. руб.) в месяц. Таковы, как утверждается, минимальные потребительские расходы, позволяющие человеку не просто получать питание на уровне 2200 ккал в сутки, но и удовлетворять потребности в непродовольственных товарах и услугах. Подобные уверения звучат как издевка. Средства, которые чиновники считают достаточными, эквиваленты 1,6 доллара, что ниже порога крайней нищеты, используемого международными организациями для наименее развитых стран мира (1,9 долл.)! Другими словами, жителям Узбекистана предлагается выживать на сумму, означающую бедственное положение даже в условиях самых отсталых африканских государств.



Но и этого властям, видимо, показалось мало. Реальный порог бедности не только не растет, а медленно, но верно снижается. Предыдущий показатель - 498 тысяч сумов (3,4 тыс. руб. по тогдашнему курсу) - был введен в январе 2022 года, так что рост за полтора года составил 14 процентов. Официальный уровень инфляции за то же время превысил 16 процентов, а продовольственные товары подорожали на 20 с лишним процентов. Добавим, что величина минимальных потребительских расходов используется не только для определения порога бедности, но и для исчисления пенсий и пособий, влияя на жизнь миллионов граждан.



Положение между тем куда серьезнее, чем просто искусственное занижение уровня бедности и, как следствие, лишение многих действительно нуждающихся жителей социальной помощи. Правительство республики принимает меры, которые грозят скатыванием в нищету еще держащимся на плаву подданным. Перечисляя меры, которые будут приняты для борьбы с бедностью, вице-премьер-министр Джамшид Кучкаров назвал… развитие частного сектора, приватизацию госпредприятий, либерализацию цен на энергоресурсы и сокращение "неэффективных" субсидий.



Эти абсурдные с точки зрения логики и губительные с позиции интересов простых жителей установки уже претворяются в жизнь. Несколько месяцев назад президент подписал указ о сокращении вдвое бюджетных субсидий животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам страны. Со следующего года ожидается их полная ликвидация, что наверняка приведет к заметному росту цен. А в ближайшие недели должна быть представлена новая программа развития энергетики, включающая либерализацию цен на газ и электричество. По словам чиновников, без этого невозможна эффективная работа отрасли. "Мы готовим основы для перехода к конкурентному рынку электроэнергии в Узбекистане. Сейчас мы работаем над программой, по которой будем привлекать иностранные компании и зарубежный опыт по транспортировке электроэнергии в регионах. Мы хотим привлечь хорошие управляющие компании, которые смогут показать нам новый подход к выработке и транспортировке электроэнергии конечному потребителю", - заявил первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев. Также, добавил он, появится отдельный регулятор, который "на рыночной основе будет определять тарифы и отношения между производителями и потребителями".



В таких условиях очень удобно называть виновниками бедности самих бедняков. То, что страдания людей вызваны ее собственной политикой, власть, конечно, не признает. И не признает до тех пор, пока об этом ей не напомнит народный гнев.



Сергей Кожемякин