 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.08.2023
00:59  Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01  Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
Четверг, 24.08.2023
19:56  "Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин
16:46  Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:45  Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну
15:41  Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:39  Семья БРИКС усиливает суверенитет России, - Валерия Вербинина

15:37  Запад ведет культурное расчеловечивание, - Дм.Орехов
15:28  Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости
14:39  В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox
12:23  Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45  Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
06:27  Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО
06:20  В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:18  Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев
06:16  Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев
06:15  Адское лето Европы, - Николай Петров
06:14  Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
04:11  В Японии начался сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Тихий океан скоро станет Солярисом
01:51  "Он не преступник, он герой": Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговоренного к десяти годам колонии участника СВО
01:41  БРИКС закрыл американский финансовый Голливуд, - Ас-Сейед Шебл
01:40  Путин призывает БРИКС добить американский доллар, - Насер Кандиль
01:38  Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии, - Игорь Кармазин
01:36  США наплевали на мир. БРИКС заставит их пожалеть об этом, - Р. аль Бадави
00:55  ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"
00:54  Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
00:42  Межгосударственное объединение БРИКС: военные перспективы, - Вл.Прохватилов
00:23  БРИКС расширился за закрытыми дверями. Параметры приема в объединение новых стран согласованы, - НГ
00:10  "Более справедливый мир возможен". Вышел на русском труд Эрдогана
Среда, 23.08.2023
22:28  Киргизия окончательно предала Россию, - Айнур Курманов
22:02  Как США зарабатывают на экспорте, которого нет, - Вл.Прохватилов
21:37  Технично уработали? В авиакатастрофе под Тверью погиб Е.Пригожин ("Вагнер")
21:01  Особенности санкционной политики США в Центральной Азии: избирательность и неэффективность
19:39  Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества
19:32  Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну
15:02  Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...
12:20  Семья в России и на Западе: два непохожих кризиса как будет возможен "ренессанс семейных ценностей", - Александр Рублев
11:52  Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:11  Разведывательно-диверсионную миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман
10:10  Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
09:30  Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
08:59  Амбициозные дочери президентов. Возможно ли "женское правление" в Центральной Азии? - А.Грозин
08:51  В Туркменбаши идут обыски в домах мусульманского актива. Полиция изымает "вредные" книги
08:47  Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима
08:41  Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность
08:38  "Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы
08:00  В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"
07:44  Ш.Мирзиеев в Баку. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
07:06  Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
06:42  Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок
06:18  Тенге-бль 2.0. Кто победит? - Расул Рысмамбетов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
00:01 25.08.2023

24.08.2023

Анкара усиливает хватку в своих протекторатах
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турция меняет формат отношений со своими протекторатами на севере Сирии. Ожидается, что Анкара назначит "супергубернатора" для подответственных ей районов, входящих в "зону безопасности". По оценкам местных СМИ, это необходимо, чтобы устранить многоголосицу в системе административного управления. Если раньше конкретные мятежные анклавы находились под кураторством расположенных по соседству провинций Турции, то теперь процесс, вероятно, будет выглядеть более централизованно. Это, считают эксперты, говорит о стремлении Анкары четко обозначить свою роль.

О том, что над мятежными анклавами на севере Сирии могут поставить "супергубернатора", сообщила со ссылкой на источники газета "Тюркие". По ее оценкам, высокопоставленное должностное лицо должно взять под единый контроль пространство в турецкой оперативной зоне.

По оценкам издания, такие меры нужны, чтобы устранить путаницу в полномочиях и сконцентрировать механизм принятия решений в одних руках. "Тюркие" подчеркивает, что Анкара реализует на севере Сирии проекты, направленные на сдерживание миграции и поощрение добровольного возвращения сирийцев. Это включает в себя создание условий для жизни мирного населения и формирование самодостаточной экономической инфраструктуры.

Зоны турецких операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира" управляются Временным правительством Сирии (ВПС), находящимся в оппозиции президентскому дворцу в Дамаске. ВПС формально базируется в турецком городе Газиантеп и функционирует под эгидой Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил (НКСОРС). Несмотря на то что буферная зона рассматривается как единая юрисдикция, в способах ее администрирования есть различия. За каждый участок несет ответственность конкретный губернатор из Турции. Фактически мятежные анклавы на севере Сирии и граничащие с ними турецкие провинции находятся в отношениях районов-побратимов.

В процессе управления мятежными анклавами представители ВПС опираются на законодательство Сирийской Арабской Республики (САР). Речь идет прежде всего о декрете № 107, который был издан в 2011 году, до начала активной фазы гражданского вооруженного конфликта. Он включал в себя закон "О местном самоуправлении" и, по оценкам ООН, представлял собой серьезный шаг в сторону принятия всеобъемлющей программы национальных реформ.

Систему самоуправления в протекторатах Турции формирует сеть локальных советов с собственными уровнями иерархии. В подчинении муниципалитетам крупных населенных пунктов находятся советы в их пригородах, которые, впрочем, обладают заметной степенью автономии и должны только визировать решения у вышестоящего руководства.

Несмотря на то что Анкара с момента завершения в 2017 году своей первой трансграничной операции открыто и последовательно выстраивала параллельную систему управления в "буферной зоне", нынешняя инициатива с назначением "супергубернатора" имеет все шансы стать важным символическим жестом с учетом продвигавшегося в эти годы процесса по восстановлению полноформатных отношений между Турцией и Сирией. Президент Арабской Республики Башар Асад уже отмечал, что для подписания мирной сделки турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен пойти на демонтаж оппозиционной инфраструктуры и вывод своих регулярных войск. Централизация системы управления на территории оппозиции – это вызов.

Как пояснил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, турецкая сторона скорее всего решила оптимизировать процесс в подчиненных ей районах. "За разные оппозиционные регионы Сирии отвечали разные турецкие провинции и их губернаторы, – напомнил собеседник "НГ". – То есть существовал ряд органов, который координировал работу с каждой конкретной областью". По словам собеседника "НГ", на начальных этапах формирования "зоны безопасности" решили, что так удобнее вести работу – без единого управления.

"Ответственность возлагалась на турецкие регионы и их руководство, которые брали под опеку сирийские регионы. Решено эту схему поменять, – рассуждает Семенов. – Когда в Турции речь зашла о том, что процесс возвращения сирийских беженцев должен проводиться более активно и необходимо вести более централизованную работу по этому направлению, то решили сформировать единую структуру, которая занималась бы ситуацией в сирийских регионах". Однако, по словам аналитика, инициатива с единым губернатором фактически закрепляет за мятежными сирийскими анклавами статус турецких протекторатов.

"То, что в прошлом кураторством занимались отдельные провинции, было сделано во многом для того, чтобы не выпячивать роль Турции в управлении, – обратил внимание собеседник "НГ". – Это выглядело как модель сотрудничества турецкого региона с сирийским регионом, а не модель партнерства Анкары со структурами Временного правительства. Формирование же централизованной структуры, которая будет работать над этим вопросом, возможно, повышает уровень турецкой вовлеченности в сирийские дела. Анкара, как кажется, говорит, что настроена работать на более высоком уровне".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692910860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"
- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане
- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов
- Игра на вылет
- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов
- Тенге-бль 2.0. Кто победит?
- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  