Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин

00:01 25.08.2023

24.08.2023



Анкара усиливает хватку в своих протекторатах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция меняет формат отношений со своими протекторатами на севере Сирии. Ожидается, что Анкара назначит "супергубернатора" для подответственных ей районов, входящих в "зону безопасности". По оценкам местных СМИ, это необходимо, чтобы устранить многоголосицу в системе административного управления. Если раньше конкретные мятежные анклавы находились под кураторством расположенных по соседству провинций Турции, то теперь процесс, вероятно, будет выглядеть более централизованно. Это, считают эксперты, говорит о стремлении Анкары четко обозначить свою роль.



О том, что над мятежными анклавами на севере Сирии могут поставить "супергубернатора", сообщила со ссылкой на источники газета "Тюркие". По ее оценкам, высокопоставленное должностное лицо должно взять под единый контроль пространство в турецкой оперативной зоне.



По оценкам издания, такие меры нужны, чтобы устранить путаницу в полномочиях и сконцентрировать механизм принятия решений в одних руках. "Тюркие" подчеркивает, что Анкара реализует на севере Сирии проекты, направленные на сдерживание миграции и поощрение добровольного возвращения сирийцев. Это включает в себя создание условий для жизни мирного населения и формирование самодостаточной экономической инфраструктуры.



Зоны турецких операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира" управляются Временным правительством Сирии (ВПС), находящимся в оппозиции президентскому дворцу в Дамаске. ВПС формально базируется в турецком городе Газиантеп и функционирует под эгидой Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил (НКСОРС). Несмотря на то что буферная зона рассматривается как единая юрисдикция, в способах ее администрирования есть различия. За каждый участок несет ответственность конкретный губернатор из Турции. Фактически мятежные анклавы на севере Сирии и граничащие с ними турецкие провинции находятся в отношениях районов-побратимов.



В процессе управления мятежными анклавами представители ВПС опираются на законодательство Сирийской Арабской Республики (САР). Речь идет прежде всего о декрете № 107, который был издан в 2011 году, до начала активной фазы гражданского вооруженного конфликта. Он включал в себя закон "О местном самоуправлении" и, по оценкам ООН, представлял собой серьезный шаг в сторону принятия всеобъемлющей программы национальных реформ.



Систему самоуправления в протекторатах Турции формирует сеть локальных советов с собственными уровнями иерархии. В подчинении муниципалитетам крупных населенных пунктов находятся советы в их пригородах, которые, впрочем, обладают заметной степенью автономии и должны только визировать решения у вышестоящего руководства.



Несмотря на то что Анкара с момента завершения в 2017 году своей первой трансграничной операции открыто и последовательно выстраивала параллельную систему управления в "буферной зоне", нынешняя инициатива с назначением "супергубернатора" имеет все шансы стать важным символическим жестом с учетом продвигавшегося в эти годы процесса по восстановлению полноформатных отношений между Турцией и Сирией. Президент Арабской Республики Башар Асад уже отмечал, что для подписания мирной сделки турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен пойти на демонтаж оппозиционной инфраструктуры и вывод своих регулярных войск. Централизация системы управления на территории оппозиции – это вызов.



Как пояснил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, турецкая сторона скорее всего решила оптимизировать процесс в подчиненных ей районах. "За разные оппозиционные регионы Сирии отвечали разные турецкие провинции и их губернаторы, – напомнил собеседник "НГ". – То есть существовал ряд органов, который координировал работу с каждой конкретной областью". По словам собеседника "НГ", на начальных этапах формирования "зоны безопасности" решили, что так удобнее вести работу – без единого управления.



"Ответственность возлагалась на турецкие регионы и их руководство, которые брали под опеку сирийские регионы. Решено эту схему поменять, – рассуждает Семенов. – Когда в Турции речь зашла о том, что процесс возвращения сирийских беженцев должен проводиться более активно и необходимо вести более централизованную работу по этому направлению, то решили сформировать единую структуру, которая занималась бы ситуацией в сирийских регионах". Однако, по словам аналитика, инициатива с единым губернатором фактически закрепляет за мятежными сирийскими анклавами статус турецких протекторатов.



"То, что в прошлом кураторством занимались отдельные провинции, было сделано во многом для того, чтобы не выпячивать роль Турции в управлении, – обратил внимание собеседник "НГ". – Это выглядело как модель сотрудничества турецкого региона с сирийским регионом, а не модель партнерства Анкары со структурами Временного правительства. Формирование же централизованной структуры, которая будет работать над этим вопросом, возможно, повышает уровень турецкой вовлеченности в сирийские дела. Анкара, как кажется, говорит, что настроена работать на более высоком уровне".