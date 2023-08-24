Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев

00:59 25.08.2023

Лишь двое из восьми республиканских кандидатов в президенты могут отступиться от него

Данила Моисеев

24.08.2023



Дебаты участников внутрипартийных выборов кандидата в президенты от республиканцев прошли без Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свое лидерство в Республиканской партии. Его не готовы публично "топить" даже оппоненты. В четверг Трамп отправился в тюрьму округа Фултон. Там ему назначена формальная процедура ареста с последующим освобождением под залог. При этом на прошедших в среду теледебатах кандидатов в президенты от партии лишь два из восьми участников заявили, что в случае обвинительного приговора они перестанут поддерживать Трампа. Эфир запомнился не самым вразумительным выступлением главного конкурента экс-президента, губернатора Флориды Рона Десантиса, активностью бизнесмена Вивека Рамасвами и тем, что сам Трамп в дебатах не участвовал.



Новости среды и четверга из США, так получилось, были связаны в первую очередь с Трампом. В четверг он сделал то, что уже сделал один из главных его помощников – бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Трамп явился в тюрьму округа Фултон, что в Джорджии. Его и часть людей из его команды обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в этом штате в 2020 году. Это одно из четырех расследований, в которых фигурирует имя Трампа. Дело будет рассматриваться по существу скорее всего лишь после президентских выборов. Явка в тюрьму президента имела психологическое значение, так как почти совпадала с дебатами однопартийцев. Если бы те его не поддержали, создалось бы впечатление, что партия начинает отмежевываться от Трампа. Но этого не произошло.



Наотрез отказались поддерживать Трампа в случае вынесения обвинительного приговора по одному из четырех дел бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Не обошлась без внимания обозревателей реакция Десантиса, который поднял свою руку в поддержку Трампа предпоследним, внимательно оглянувшись вокруг. После него последним и нехотя выразил поддержку сам Майк Пенс, работавший на посту вице-президента при правлении Трампа. А Кристи поднял вверх палец и потряс им, но затем заявил, что Трампа он оправдывать не собирался.



Рамасвами практически сразу выразил поддержку Трампу и в целом вел себя максимально раскованно и уверенно. Регалии и возраст оппонентов его совершенно не испугали, и он даже заявил о том, что Соединенным Штатам нужны не профессиональные политики "щенки", а президент, "который говорил бы правду".



Он упирал на то, что его коллеги за время своей карьеры ничего сильно выдающегося не сделали, в то время как он сам является новым человеком, не связанным с истеблишментом. В каком-то смысле Рамасвами использовал тактику Трампа 2016 года. И сделал это достаточно успешно. Комментарии в соцсетях зрителей говорят однозначно о том, что бизнесмен в сфере фармакологии на дебатах приковал к себе внимание и произвел впечатление импульсивного, но честного и не стесняющегося в выражениях спикера.



А Трамп от дебатов отказался. В интервью журналисту Такеру Карлсону, которое вышло параллельно с дебатами, он заявил, что обходит оппонентов на 50–60% в рейтингах и "не собирается тратить часы своего времени, испытывая унижение от людей, имеющих рейтинг 0–1%, которым вообще выдвигаться президенты не следовало".



Трамп оскорбительно отозвался о Хатчинсоне и Кристи. Первого он охарактеризовал как "жалкого, слабого и противного" политика, выразив удивление, что его не избрали в свое время губернатором. А Кристи Трамп назвал "дикарем, маньяком и психом" и приписал ему желание выдвинуться в президенты, только чтобы сделать ему, Трампу, хуже. "У него даже в Нью-Джерси рейтинг всего 8%",– заявил Трамп. Раскритиковав вице-президента Камалу Харрис, он тем не менее отдал определенную дань уважения губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому и отметил, что его участие в праймериз могло бы быть полезно демократам. Он также намекнул на то, что демократы активно используют тему России, чтобы прикрыть ею свои неудачи.



Тема конфликта Москвы и Киева заняла значительное место и на дебатах. Рамасвами заявил, что финансировать Украину "абсурдно", поскольку США должны скорее заниматься не защитой чужих границ, а держать на замке хотя бы свою границу с Мексикой. Кристи же занял проукраинскую позицию и сказал, что без продолжения поддержки Украины США якобы могут стать "следующей" страной, в которой могут действовать российские войска. К позиции Кристи были ближе Пенс и Хейли. Они настаивали на продолжении военной помощи Киеву. А Десантис заявил лишь, что готов отправить солдат к южным границам, охрана которых должна быть национальным приоритетом США.



Можно констатировать, что после дебатов Рамасвами окончательно утвердился как третий по силе кандидат в президенты от партии. Не исключено, что он мог бы обойти и Десантиса. Однако перегнать по рейтингам Трампа, в стиле которого Рамасвами и выступает, консерватору индийского происхождения вряд ли окажется по силам.