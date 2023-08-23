БРИКС: как расширение изменит организацию

01:05 25.08.2023 И к каким еще решениям пришли участники саммита в ЮАР



Дмитрий Лару



С 1 января 2024 года полноценными участниками БРИКС станут еще шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом за первой волной расширения последуют другие. В экспертном сообществе уверены, что разрастание семьи БРИКС усилит объединение и позволит двигаться в направлении формирования альтернативной финансовой системы, которая не будет подвержена давлению со стороны коллективного Запада. По словам Владимира Путина, "БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет", но ни РФ, ни другие государства не намерены мириться с однополярным миропорядком.



Проблема неравенства



На третий день саммита Йоханнесбург, а точнее, район Сэндтон перестал у иностранных гостей вызывать бурные эмоции. Зато постепенно пришло четкое понимание, почему в рамках БРИКС делается столь сильный упор на преодоление неравенства и экономическое развитие.



У Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР есть как минимум одна общая проблема. Несмотря на прогресс практически во всех сферах, которого им удалось добиться за последние годы, в этих государствах по-прежнему проживает внушительное число бедного населения.



В ЮАР проблема неравенства ощущается особенно сильно. В республике, по некоторым данным, за чертой бедности проживает больше половины граждан.



- Не могли бы вы помочь мне в качестве проявления уважения к старшему? - спрашивает меня неожиданно по дороге на саммит прилично одетый мужчина, которому на первый взгляд около 50 лет.



Буквально следом с аналогичной просьбой ко мне обращается молодой парень - при этом в руках у него огромная сумка с мусором. По всей видимости, это был так называемый garbage collectors (сборщик мусора), которых десятки тысяч по всей стране.



БРИКС и Y: лидеры поддержали расширение и обсудили украинский кризис

Чем вошел в историю объединения второй день саммита в ЮАР



Их можно увидеть не только в городах, но даже на автострадах, когда они с тележками передвигаются из одного населенного пункта в другой. Они зачастую неопрятные, в порванной одежде, и у многих из них нет постоянного жилья. Их задача - собрать мусор (бумагу, пластик, банки) и отдать его на переработку, получив за это небольшое финансовое вознаграждение.



Все это происходит буквально в паре метров от площади Нельсона Манделы, где расположена бронзовая статуя главного борца с апартеидом. Она окружена дорогими бутиками и выставленным на показ люксовым гиперкаром. И получается, что если режим расовой сегрегации в ЮАР удалось победить, то социальное неравенство остается глубокой трещиной южноафриканской нации.



Поэтому именно проблема неравенства, в том числе на мировой арене, которая лишь усилилась в условиях пандемии коронавируса, оказалась в центре внимания саммита в ЮАР, по итогам которого была принята итоговая декларация "Йоханнесбург-2".



В ней отмечены основные направления, по которым БРИКС планирует двигаться для достижения более справедливого миропорядка и улучшения положения дел в странах объединения. В частности, речь идет о продвижении использования нацвалют в международной торговле и финансовых трансакциях.Графика



Важную роль призван сыграть Новый банк развития, который был создан для финансирования инфраструктурных проектов. Его президент Дилма Русеф в Йоханнесбурге решала, как добиться двух вещей: снижения зависимости от американского доллара и формирования многополярной международной финансовой системы, что, в свою очередь, позволит "пятерке" выйти на новый уровень развития.



Впрочем, что касается единой валюты, то здесь пока решений принято не было.



"Только что бразильский коллега президент Лула да Силва отметил некоторые моменты, наиболее важные для всех нас, среди которых я выделил бы, конечно, вопросы единой расчетной валюты. Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем", - заявил Владимир Путин 23 августа на итоговой пресс-конференции лидеров БРИКС.



Сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли, экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Штатами и их союзниками, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Известий" во время пресс-конференции. Он напомнил о проекте резервных валют БРИКС, которые должны стать основой для использования нацвалют при взаимной торговле, а затем создания альтернативной платежной системы.



БРИКС в квадрате: в чем "пятерка" превзошла "группу семи"

И на чем участники саммита в Йоханнесбурге сфокусировались в первый день форума



Великолепная "шестерка"



Еще один фактор, который может дать толчок развитию БРИКС, - расширение пула участников объединения. На саммите в Йоханнесбурге "пятерка" дала зеленый свет на присоединение сразу шести стран. С 1 января 2024 года полноценными участниками объединения станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.



При этом за первой волной расширения последуют другие, заметил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Именно на саммите в ЮАР были выработаны критерии для дальнейшего увеличения числа участников БРИКС. К слову, аббревиатура объединения меняться не будет, поскольку это уже, по сути, сформированный бренд, заметил российский министр иностранных дел, подводя итоги саммита.



Если вступление Аргентины, Египта, Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ многие эксперты прогнозировали, так как они играют ключевые роли в своих регионах, то присоединение Эфиопии, где буквально недавно происходили ожесточенные бои в Тыграе, вызывало немало вопросов.



Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники

Мероприятие посетят представители ООН, а Эммануэля Макрона на встрече точно не будет



- Египет уже член банка БРИКС и, безусловно, остается одной из крупнейших экономик в Африке. Так что ничего неожиданного нет. Что касается Эфиопии, это немножко другое дело, - отметила в беседе с "Известиями" заслуженный профессор Университета Квазулу-Натал Ирина Филатова. - Во встрече БРИКС был один очень важный аспект - безопасность. На этом аспекте особенно настаивал Китай. На том, чтобы были совместные действия по обеспечению безопасности, а также на том, чтобы делиться соответствующей информацией.



По ее словам, Египет и Эфиопия с этой точки зрения очень важны, это позволит установить точки влияния и контроля в Индийском океане. Так что это стратегическое решение.



После расширения ВВП БРИКС составит 37% от глобального, на долю объединения будет приходиться 46% мирового населения, заметил бразильский лидер Лула да Силва.



"Это придаст новое качество механизму взаимодействия БРИКС в интересах мира, развития, стабильности", - добавил председатель КНР Си Цзиньпин.



Кандидатская репутация: Россия поддерживает присоединение Эр-Рияда к БРИКС

Почему интерес к организации проявили уже десятки стран



Сейчас большинство финансовых и страховых рынков координируется странами так называемой "большой семерки", и это создает множество экономических проблем другим государствам.



- Сегодня БРИКС уже играет значимую роль в мировой экономике, включая в себя страны с высоким производственным, ресурсным и человеческим потенциалом. Их позиция еще больше усилится (к примеру, на БРИКС после расширения приходится 45% запасов нефти). Вхождение в объединение таких стран, как Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, позволит продвигать вопрос о формировании альтернативной финансовой системы, - считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.



Не секрет, что сейчас многие страны подвергаются давлению со стороны коллективного Запада, в частности, речь идет об угрозе отключения от международной финансовой системы. В качестве примера можно привести приостановку всех операций в России Новым банком развития из-за опасения западных ограничений. Расширение БРИКС позволит консолидированно противостоять такому давлению, уверена Галина Сорокина.



Однако нельзя забывать и о том, что сейчас перед участниками БРИКС стоит важная задача, выполнение которой с расширением может осложниться, - выравнивание торгового баланса.



Растяжимое принятие: страны БРИКС готовы к расширению

Когда оно может состояться и как прошла встреча министров иностранных дел в ЮАР



- Экспорт Китая в Южную Африку значительно превышает экспорт ЮАР в КНР, поэтому торговый баланс очень неравный, и сейчас эти две страны договорились о том, чтобы это исправить. Но сделать это очень непросто. Ни одна из этих стран не будет поступаться своими экономическими интересами, - уточнила профессор Ирина Филатова.



Справедливый миропорядок



В целом расширение БРИКС дает международному сообществу четкий посыл - эпоха однополярного мира приходит к концу.



Выступая 24 августа на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич" (в нем приняли участие свыше 50 лидеров приглашенных на саммит государств и руководителей международных организаций), Владимир Путин подчеркнул: "БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет". Но страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний, однополярный мир.



"По сути, это тоже колониализм, только в новой упаковке, кстати, не так уж хорошо выглядящей. И современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран", - добавил он.



Си Цзиньпин на этом же заседании призвал в целом повысить роль развивающихся стран в глобальном управлении. Пекин создаст специальный фонд на нужды глобального развития в объеме $10 млрд.



БРИКС-криг: что нужно знать о союзе пяти государств

Расширение этого объединения может принести всем его участникам много экономических и политических выгод



Россия также намерена продолжить активно помогать развивающимся странам в преодолении проблем продовольственной безопасности. Ранее Москва приняла решение предоставить шести африканским государствам на безвозмездной основе по 25–50 тыс. т зерна, обеспечив бесплатно его доставку. Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке в случае выполнения всех условий, которые были согласованы летом прошлого года в Стамбуле.



Впрочем, пока РФ не видит признаков того, что Запад готов выполнить российские требования, заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Известий". Тем не менее глава МИДа планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения этого вопроса.



Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые заключаются в том, чтобы Москва не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей. Декларируется, что в обмен на продолжение участия России Запад "начнет разговор", например, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.



- Ничего из этого, конечно, мы принять не можем, потому что обещаниями нас кормили, ну по этой конкретной теме, уже целый год, - сказал шеф российской дипломатии.



Кроме того, в европейских портах остается заблокированным российское удобрение, которое Москва готова безвозмездно передать развивающимся странам. Речь идет о порядка 200 тыс. т.



"Значительная инфляция вызвана безответственностью ряда стран"

Выступление Владимира Путина на саммите БРИКС. Основные цитаты



В целях установления более справедливого миропорядка страны в итоговой декларации впервые выразили приверженность к реформе ООН, причем на всех уровнях. То есть речь идет в том числе об увеличении количества постоянных представителей в Совбезе организации. При этом достойными кандидатами российская сторона считает Индию и Бразилию. О расширении за счет Японии и Германии, которые также выражали заинтересованность в получении права вето, по мнению Сергея Лаврова, "не может быть и речи", поскольку они не привнесут ничего нового, а лишь будут придерживаться политики США. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692914700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"

- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"

- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане

- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов

- Игра на вылет

- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов

- Тенге-бль 2.0. Кто победит?

- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка

