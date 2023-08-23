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ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
06:18 25.08.2023

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступил к обсуждению дальнейших приоритетов развития интеграции "пятерки" - в четверг на заседании межправсовета в армянском Цахкадзоре премьер-министры стран-участниц рассматривали проекты декларации о таких планах до 2030 и 2045 годов. Пока у стран есть разночтения в понимании таких перспектив, но среди общих приоритетов - развитие транспортно-логистический связанности, финансовых рынков, промышленной кооперации, а также продовольственная безопасность. Урегулировать подходы "пятерка" намерена к декабрю, когда приоритетные направления планируется представить на утверждение президентов - и после этого перейти к детализации заявленных планов.

Внеочередной совет глав правительств ЕАЭС в армянском Цахкадзоре показал, что страны союза похоже смотрят на приоритеты интеграции, но детали стратегии требуют большой работы

Внеочередной совет глав правительств ЕАЭС в армянском Цахкадзоре показал, что страны союза похоже смотрят на приоритеты интеграции, но детали стратегии требуют большой работы

Заседание межправсовета ЕАЭС прошло в несколько нестандартном режиме - хоть на прошлой встрече в июне в Сочи премьеры согласовали в качестве места проведения очередной встречи Киргизию, в итоге решено было собраться на армянском горном курорте Цахкадзор. Также вопреки традиции сначала обсуждать вопросы повестки в узком составе, на этот раз главы правительств решили сразу приступить к заседанию в расширенном - а по итогам не подписывали никаких документов. Последнее, впрочем, объясняется тем, что в повестке заседания числился единственный вопрос - о дальнейшем развитии интеграции в ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы - как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, заседание стало своеобразной "стратегической сессией".

Речь идет о разработке проекта новой декларации об основных задачах и ключевых направлениях объединения ЕАЭС до 2030 и 2045 годов - она должна будет продолжить действующую стратегию на 2020–2025 годы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить конкретные инициативы по наполнению сотрудничества к декабрю, когда будет заседание Высшего Евразийского экономического совета, чтобы президенты могли принять этот стратегический документ. Как пояснил российский вице-премьер Алексей Оверчук, все страны "пятерки" согласны с необходимостью разработки такого документа. Как отметил Роман Головченко, основные выгоды от обеспечения четырех базовых свобод в рамках ЕАЭС - движения товаров, услуг капитала и рабочей силы - уже получены, союз отдал свой "стартовый капитал" и требует запуска и продвижения новых форматов экономического взаимодействия.

Судя по заседанию, подготовлено как минимум два проекта - авторства России и Казахстана.

Российский, по словам Михаила Мишустина, среди приоритетов предусматривает создание общего платежного пространства на базе нацвалют, наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями (БРИКС, ШОС, АСЕАН), а также развитие технологического и промышленного потенциала - за первую половину 2023 года промпроизводство в ЕАЭС выросло на 3% в годовом выражении, и страны рассчитывают на большее, в том числе за счет предстоящего запуска механизма наднационального финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, отметил российский премьер, нужно создать "единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами - в первую очередь речь идет о продовольственной и энергетической безопасности". В этой части в четверг поступили предложения: Роман Головченко заявил о необходимости поставить задачу к 2030 году выйти на какой-то порог самообеспеченности семенным и племенным материалом - например, 80%. Также, отметил он, принятие новых документов "ни в коей мере не должно ослабить усилия по выполнению стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года" - "нельзя позволить, чтобы невыполненные мероприятия перекочевали в очередной документ". Среди неурегулированных вопросов остается единый рынок энергоресурсов, а также поиск источников и способов финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, направленных на повышение транзитного потенциала ЕАЭС. Господин Головченко предложил задействовать "потенциал отношений с ШОС и БРИКС" в этом вопросе.

В целом российский проект премьер-министр Армении Никол Пашинян счел "интересным", отметив "нюансы", которые нужно обсуждать, поскольку позиции стран-членов различаются.

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Впрочем, в этом году в рамках российского председательства, сообщил Алексей Оверчук, планируется пока определить основные приоритеты, более же глубокая проработка запланирована на следующий год уже под председательством Казахстана. Приоритеты, намеченные Казахстаном в своем проекте, как следовало из выступления премьера страны Алихана Смаилова, во многом пересекаются с российскими, но также предполагают развитие института стран-наблюдателей (это Молдавия, Узбекистан и Куба), а также Евразийской экономической комиссии.

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Для определения векторов развития, подчеркнул казахстанский премьер, необходимо проанализировать текущее состояние дел и причины неисполнения тех или иных договоренностей - сейчас ЕЭК занимается подготовкой такого доклада. Пока же, с учетом того, что не все работает так, как планировалось, и союз "проходит стадию взросления", Алихан Смаилов призвал "не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер". Более же вольный подход предложил Роман Головченко: декларация должна носить "инновационный характер" и не обязательно "лимитироваться действующим договором о ЕАЭС" - "это план дальнейшего развития, который будет с учетом всех национальных интересов трансформироваться в конкретное решение".

Евгения Крючкова, Цахкадзор
Газета "Коммерсантъ" №156 от 25.08.2023, стр. 1

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692933480


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