Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов

06:21 25.08.2023

Французские неоколонизаторы, похоже, не собираются сдавать своих позиций в Африке

Игорь Леонидов

24.08.2023



На днях появилось сообщение о переброске дополнительных военных сил Франции в Западную Африку – на военные базы Парижа в Сенегале и Кот-д’Ивуа́ре. А также – о направлении неких подкреплений на 4 военные базы Франции в Нигере.



Все это по времени совпало с заявлениями "профранцузского" Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) о неизбежности его интервенции в Нигер, если "мятежники" не восстановят у власти прежнего президента М. Базума. Фактически, ставленника Франции, то есть бывшей метрополии.



Тем временем в Нигере и ряде других стран региона продолжаются массовые демонстрации пророссийски настроенных граждан, с просьбами к РФ о поддержке борьбы народов и государств региона за подлинную экономическую и политическую независимость. Российская сторона, в свою очередь, выступает против попыток Парижа, и в целом Запада, любыми средствами сохранить неоколониальное господство в Африке.



Очевидно, что выпадение Нигера из орбиты французского влияния приведет к цепной реакции по всему региону. Что уже имеет место в Сенегале, где, несмотря на наличие крупной военной базы Франции, в первой декаде августа с.г. состоялись массовые демонстрации против французского неоколониализма.



Манифестанты утверждали, что именно по приказу из Парижа были арестованы в конце июля лидеры сенегальской антифранцузской оппозиции. Французская сторона не опровергала это обвинение, и теперь заявляет, что ситуация в Сенегале якобы нормализовалась. Но, по имеющейся информации, протесты там не стихают. Многие сенегальские оппозиционеры смогли эмигрировать в соседние Мали, Буркина-Фасо и Гвинею, власти которых выступают против запланированной интервенции в Нигер и готовы оказать военную поддержку новому нигерскому руководству.



Как говорится, не мытьем, так катаньем Париж стремится сохранить свои военно-политические и экономические позиции в регионе, который с 1880-х до начала 1960-х официально именовался "Французской Западной Африкой" (ФЗА). Причем по своей территории ФЗА составляла треть территории бывшего СССР!



Характерно, что президенты Франции в ходе вояжей в свои бывшие африканские колонии всегда откровенно заявляли, что без ФЗА, и без не менее обширной "Французской Экваториальной Африки" (с 1960 г. это Габон, Камерун, Чад, Конго и Центральноафриканская республика), Франция не могла бы стать великой державой, иметь столь высокий уровень экономического развития и материальной обеспеченности французов.



Но если бы только Африкой подпитывалась Франция! Мало кто сегодня помнит, что Индией до 1947 года "обладала" не только Великобритания: с XVII-XVIII веков 5 приморских районов на юго-западе и юго-востоке Индии были в составе Франции до 1954 года. В последней декаде августа 1953-го правительство Индии предъявило Парижу ультиматум: Франция должна передать Индии французские районы не позже того года. Иначе не исключались военные действия по деколонизации этих районов.



Франция была вынуждена согласиться с индийскими требованиями.



По специальному соглашению 1948 года планировался референдум о статусе этих французских территорий, который, однако, так и не состоялся. А в 1950-м Париж все же передал Индии район Чандернагор в Восточной Бенгалии (вблизи Калькутты). Но передачу остальных 4-х районов Париж затягивал. Индийские же требования активно поддерживали, наряду с СССР и Китаем, соседние Индонезия, Непал, Бутан, Сикким, сопредельные с Индией экс-британские Цейлон и Бирма (это Шри Ланка и Мьянма с 1972 и 1989 гг.).



В политике Франции была экономическая подоплека. Ибо упомянутые районы издавна обеспечивали вывоз в метрополию разнообразного сырья из Индии: от сахарного тростника, хлопка, фруктов, чая, кофе – до марганцевой, хромовой, медной руд, бокситов (алюминиевое сырье), золота, драгоценных и полудрагоценных камней.



Плюс к тому, они, хотя имели "символическую" территорию – районы Франции располагали в целом 550 кв. км – были важными форпостами присутствия Парижа в Азии и бассейне Индийского океана. Это при том что свыше 70% населения французских районов в Индии составляли индийцы…



Проволочки с возвращением Индии 4-х французских районов были обусловлены и тем, что Франция вела со второй половины 1940-х колониальную войну в близлежащем Индокитае, чтобы Вьетнам, Камбоджа и Лаос оставались "Французским Индокитаем". Характерно, что пронацистский французский режим Виши за считанные дни 1940 года безоговорочно передал под контроль Японии "Французский Индокитай". А вскоре после Второй мировой войны, Франция в течение почти 10-ти лет огнем и мечом пыталась там восстановить свой режим. Но тщетно.



Благодаря помощи антиколониальному движению от СССР и Китая войска Франции потерпели поражение во Вьетнаме. Что привело к их последующей эвакуации также из Лаоса и Камбоджи (1954-55 гг.). Так что позиции Франции в Азии резко ослабли.



Генерал Андре Менар, один их последних губернаторов (в 1950-54 гг.) "Французской Индии" отмечал, что, поскольку Франция в 1953-м стала проигрывать войну с Вьетнамом, это способствовало "ультиматуму Индии в августе 1953 г. о передаче ей оставшихся французских районов на Индостане. Причем это требование активно поддерживали СССР и КНР.



С последней декады августа 1953 г. Франция начала вывод из тех районов своих войск и полицейских сил. В Дели предложили Парижу соглашение, по которому Франция безоговорочно признает их индийский статус и не будет этот статус оспаривать. Но Париж сперва отверг предложение: дескать, вдруг удастся вернуться? Однако пришлось навсегда уйти из Индии: к 1 ноября 1954 г. французские районы Пондишери, Кариккал, Маэ и Янаон официально стали индийскими: с этим событием Индию поздравило правительство СССР, приветствуя ее политику по ликвидации очагов колониализма в стране. Но Франция только в августе 1962-го подписала с Индией соглашение, по которому признала, наконец, индийский статус тех районов.



Словом, Франция до последнего цеплялась и цепляется не только за свои колониальные осколки, сохраняющиеся и в Восточной Африке (острова Майотта, Реюньон, Эпарсе, Тромлен). Но и в целом за сохранение своих неоколониальных позиций, где бы то ни было.