Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов

06:50 25.08.2023 21.08.2023



Американский президент Байден пригласил в президентскую резиденцию на трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвид лидеров Японии и Южной Кореи. Цели и задачи встречи с премьер-министром Японии Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея) Юн Сок Елем были определены и прокомментированы заранее.



Так, газета японских деловых кругов "Нихон кэйдзай симбун" сообщала, что на трехстороннем саммите планируют, в первую очередь, договориться "о сотрудничестве для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая". Отмечая, что отношения трех стран "исторически были сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи", издание говорило о расширении сотрудничества, включая в него противостояние КНР.



Действительно, три лидера "подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину" и еще жестче облагать Россию всевозможными санкциями. При этом Байден похвалил Кисиду за его воинствующую русофобию и непримиримость в отношении Москвы. По словам американского лидера, США не пришлось уговаривать японское руководство оказывать помощь Украине. "Я, моя страна, руководство моей страны и обе партии (конгресса) весьма признательны Японии за ее помощь в ситуации вокруг Украины", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии.



А ТАСС подтвердило, что правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму 7,6 млрд долл. Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают только США. Однако с апреля в Японии идут консультации о пересмотре действующих ограничений на поставки оружия за рубеж. Можно предположить, что теперь речь пойдет о поставках на Украину оружия японского производства.



США, у которых не все ладно с созданием гиперзвукового ракетного вооружения, давно хотят воспользоваться научно-техническими возможностями Японии и совместно создавать суперсовременное оружие. В Кэмп-Дэвиде такая договоренность была достигнута.



Как сообщает МИД Японии, Кисида и Байден в ходе состоявшейся двусторонней встречи решили, что Токио и Вашингтон будут совместно разрабатывать противоракету для перехвата гиперзвукового оружия. Речь идет не только о перехватчиках, но и об ударных системах. Конечно, эти планы облечены в дипломатические обертки о "дальнейшем укреплении потенциала сдерживания и реагирования в рамках двустороннего альянса".



Разумеется, обстоятельный анализ этой встречи в Кэмп-Дэвиде и выводы из договоренности лидеров трех стран еще предстоит сделать. Но главный вывод уже лежит на поверхности: в случае вооруженного конфликта США в регионе и Японии, и Южной Корее придется участвовать в боевых действиях. Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Кирби приветствовал "политическое мужество" Кисиды и Юна, заявив, что два лидера закладывают основу для укрепления безопасности, экономической и других форм координации. Только не уточнил, что говорит исключительно о безопасности и прочих дивидендах, которые в итоге получат американцы от этой встречи.



Более того, заместитель официального представителя госдепартамента США Патель даже заявил, что переговоры в Кэмп-Дэвиде не следует рассматривать как "провокационные" или как "какой-либо шаг или попытку разжечь напряженность" в отношениях с Китаем. Что вы, что вы! Когда собираются вместе главный геополитический агрессор и его вассалы, они, конечно, ведут беседы исключительно о мире. Правда, о мире, основанном на правилах гегемона, подкрепленных силой как его оружия, так и силой его японско-южнокорейских подданных.



Белый дом далеко не случайно объявил, что эта встреча лидеров ознаменует "новую главу в трехсторонних отношениях", поскольку подтвердит прочные узы дружбы и нерушимые союзы между США и Японией, США и Республикой Корея. А японское информационное агентство "Киодо цусин" сообщило, что подобные трехсторонние саммиты теперь будут проводиться на регулярной основе.



По крайней мере, раз в год. В Белом доме также сообщили, что по итогам саммита будет создана так называемая трехсторонняя горячая линия, которая позволит оперативно решать проблемы "в моменты кризиса и неопределенности".



Несмотря на то, что достигнутые на саммите договоренности являются довольно скромными, пишет газета South China Morning Post, они могут в перспективе привести к значительному прогрессу, если инициированная южнокорейским президентом разрядка в отношениях Токио и Сеула "пустит корни". Скорее, это будут ядовитые побеги глобального противостояния США с Китаем и Россией, прежде всего. Как отмечало накануне встречи агентство ТАСС, лидеры обсудят "важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", а также оказание поддержки странам так называемого Глобального Юга, как обычно называют развивающиеся государства с независимой внешней политикой, не поддерживающие односторонние санкции. В частности, речь идет о членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и островных странах Тихоокеанского региона.



Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР, выступил по этому поводу с заявлением: "Ни одна страна не должна стремиться к собственной безопасности за счет интересов безопасности других стран, регионального мира и стабильности. У международного сообщества есть свое мнение относительно того, кто создает противоречия и усиливает напряженность. Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Попытки сформировать различные эксклюзивные группы и привнести блоковую конфронтацию здесь непопулярны и, безусловно, вызовут настороженность и противоборство".



Не ограничившись словесными демаршами, Москва и Пекин подкрепили их демонстрацией готовности двух стран совместно противостоять создаваемым США и их союзниками угрозам. По сообщению ТАСС, министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава.



Отмечается, что эсминцы РФ и КНР шли со стороны островов Огасавара в Тихом океане. В четверг они проследовали между островами Окинава и Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.



Хотя подобные походы военных кораблей близ японских берегов обычно характеризуются как плановые учения, в Токио их с большой тревогой воспринимают как демонстрацию силы и готовности отражать возникающие угрозы. Замечено, что такие проходы, как и патрулирование воздушного пространства российскими и китайскими бомбардировщиками, происходит в моменты обострения провокационных действий США и их сателлитов. Вашингтон всегда осознавал опасность сближения Москвы и Пекина, но рассчитывал нанести российской армии быстрое военное поражение на Украине и мгновенно обрушить российскую экономику, не допустив полного сближения с Китаем. Не получилось!



И официальный представитель Белого дома Джон Кирби поспешил заверить, что речи о создании азиатской версии НАТО не идет, а китайцы излишне драматизируют ситуацию. На самом деле, Запад наращивает военные мускулы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, явно готовясь к военному противостоянию с Китаем. Все идет к тому, что США, Великобритания и Япония станут ядром военного блока типа НАТО, который будет воевать с Китаем. Возможно, даже по украинскому варианту прокси-войны НАТО против России, но с использованием вооруженных сил Тайваня. Ливанская газета Al Mayadeen отмечает, что "американцы, похоже, располагают достоверной информацией о подготовке Китаем специальной операции против Тайваня". Иными словами, США обязательно вмешаются в конфликт, который якобы должен начаться по инициативе Пекина.



Не совсем так. Китаю не выгодна война, в результате которой, не говоря уже о гибели людей, может сильно пострадать производственная инфраструктура и Китая, и Тайваня. А в случае мирного воссоединения тайваньская экономика могла бы влиться в экономику континентального Китая. Именно по причине вероятного большого урона для экономики Китая и Тайваня война выгодна Штатам, которые видят в Китае своего главного экономического конкурента. Именно поэтому "западные страны во главе с Америкой намереваются максимально усилить военное присутствие и удвоить уже имеющийся военный контингент в регионе, которого в данный момент недостаточно, согласно результатам симуляций противостояния". При этом встает вопрос: как убедить страны региона присоединиться к США при том, что Китай сейчас реально никому не угрожает? Традиционным инструментом влияния США является их пропаганда.



Характерная деталь. Для подталкивания к дальнейшему объединенному противостоянию с Пхеньяном накануне саммита распространялись утверждения о том, что будто бы северокорейцы хотят "отметить" встречу в Кэмп-Дэвиде "различными провокациями", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника. Такая пропаганда должна была убедить и без того запуганное население Японии и Южной Кореи в необходимости и неизбежности американо-японо-южнокорейского военного объединения вплоть до союза.



В этой связи возникает вопрос: какую роль в вероятном будущем конфликте Китая с США будет играть недавно созданный военный блок AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США и который направлен на противодействие Китаю в акватории Южно-Китайского моря?



С большой долей уверенности, можно предположить, что AUKUS может стать ядром или базой сколачиваемого сейчас более широкого блока. Главные кандидаты на присоединение - союзники Вашингтона в АТР - Япония и Южная Корея.



Впрочем, как рассказали "Известиям" в посольстве Японии в Москве, Токио пока не получал официального приглашения вступить в блок, но власти заинтересованы в развитии сотрудничества со странами AUKUS. В японской дипмиссии в Москве признали: в условиях, когда обстановка в области безопасности региона становится все более суровой, Токио "последовательно поддерживает усилия AUKUS, способствующие укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". По словам руководителя Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилла Коткова, Вашингтон сейчас придерживается курса по сдерживанию Китая, причем путем окружения КНР странами, с которыми у Пекина складываются непростые отношения.



Этот процесс, безусловно, не может не затрагивать и Россию. В Москве уже предупредили: блоковое мышление и стремление Вашингтона к глобальному доминированию может привести к слиянию НАТО и AUKUS в ближайшем будущем. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поскольку это создает предпосылки для распространения ядерных технологий за счет создания в Австралии атомного подводного флота.



США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками - Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли. По его словам, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав. "По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 г. их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1 500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3 000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего", - заметил автор.



НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Об этом 15 августа заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности.



Глава нашего государства отметил, что Североатлантический альянс пытается вывести военное противостояние в космос и информационное пространство. Президент также не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с блоком AUCUS.



"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия… Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - отметил он.



Российский лидер при этом указал на то, что большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет. По его словам, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего. В конце июля президент РФ заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.



Учитывая, что и Япония, и Южная Корея - это страны пусть и экономически развитые, но с очень низкой субъектностью, весьма вероятно, что им будет сделано предложение, от которого будет либо невозможно, либо чрезвычайно трудно отказаться - исключительно "добровольно" вступить в AUCUS.



Если такого предложения уже не последовало на недавней встрече в США. Многие детали этого саммита пока неизвестны. Но иная логика как расширение блока AUCUS за счет вступления в него Японии и Южной Кореи просто не просматривается. Байден сколько угодно может заявлять, что он решил примирить между собой таких исторических антагонистов, как Япония и Южная Корея вкупе с КНДР. Это сказки. Вполне очевидно: если к AUCUS примкнут японцы и южнокорейцы, то это будет уже полноценный военный блок на Востоке, подчиненный США. Ради этого, похоже, и встречались. Источник - stoletie.ru

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