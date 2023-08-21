Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский

06:52 25.08.2023 Владимир Овчинский



21 авг. 23



Министерство обороны США достигло решающего момента в реагировании на быстро развивающуюся картину биологических угроз, заявил 23 августа 2023 года сегодня высокопоставленный представитель Пентагона.



Дебора Г. Розенблюм, помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты, заявила, что США сталкиваются с беспрецедентным количеством сложных биологических угроз, исходящих от близких конкурентов, негосударственных субъектов и естественных пандемий, которые требуют комплексного внимания всего ведомства.



"Эти угрозы, безусловно, влияют на боеготовность и устойчивость наших вооруженных сил", - сказал Розенблюм. "Биозащита больше не является прерогативой только специализированных подразделений, которые традиционно беспокоились об этих угрозах".



"Комплексное сдерживание требует наличия надежных в бою сил", продолжила она. "И чтобы быть надежными в бою, все объединенные силы должны быть способны бороться с биологическими угрозами и быть устойчивыми".



Ранее в августе 2023 года Пентагон опубликовал свой первый обзор политики биозащиты, в котором излагаются ключевые реформы, направленные на то, чтобы дать возможность ведомству противостоять биологическим угрозам до 2035 года.



Министр обороны Ллойд Дж. Остин III руководил подготовкой всеобъемлющего обзора в меморандуме на 2021 год, в котором излагается видение Министерства обороны США в области биозащиты и даются указания министерству по обеспечению готовности военных к действиям в условиях биологической угрозы.



Реформы, изложенные в обзоре, требуют улучшения раннего предупреждения и понимания возникающих биологических угроз, улучшения готовности всех сил, ускорения реагирования на биологические угрозы для смягчения их воздействия на задачи Министерства обороны США, а также улучшения стратегической координации и сотрудничества для усиления биозащиты.



Реформы будут инициированы недавно созданным советом по биозащите под председательством Уильяма А. ЛаПланте, заместителя министра обороны США по закупкам и поддержанию.



Реформы также соответствуют ключевым приоритетам Стратегии национальной обороны, направленным на защиту США от многодоменной угрозы, исходящей от Китайской Народной Республики, сдерживание стратегических атак на США и их союзников и создание устойчивых совместных сил.



Розенблюм сказала, что помимо сосредоточения внимания на биологических угрозах, исходящих от почти равных конкурентов и негосударственных субъектов, США должны продолжать уделять внимание новым биотехнологиям, которые могут быть включены в будущие программы биологической войны противников.



"Мы находимся на поворотном этапе биозащиты", - сказала Розенблюм. "Мы должны сохранять темп, чтобы подготовиться к любому количеству сложных потенциальных биологических угроз".



Из обзора политики биозащиты (Пентагон, август 2023 г.):



"Обзор основан на использовании уроков, извлеченных из реакций на COVID-19, а также на всех современных и интеллектуальных исследованиях в области ландшафтных биологических угроз".



"Многие страны реализуют тайные программы создания биологического оружия, а ряд террористических группировок пытались приобрести биологическое оружие. Кроме того, достижения в области биотехнологий, включая синтетическую биологию, могут облегчить разработку и использование биологических агентов в качестве оружия.



Во многих странах мира патогены хранятся в лабораториях, в которых отсутствуют соответствующие меры биобезопасности, и могут быть перенаправлены субъектами, желающими причинить вред.



Тысячи клинических образцов, полученных во время эпидемии, могут представлять собой уязвимость биобезопасности, если обращаться с ними без соответствующих соображений безопасности, что потенциально облегчает доступ к материалам и информации, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия".



КНР, Россия, Северная Корея и Иран названы в обзоре названы главными государствами, от которых требуется система биозащиты.



"Эти страны исторически преследовали и, по крайней мере, одна страна (Северная Корея) продолжают работать с патогенами, вызывающими высокоинфекционные или заразные заболевания, такие как сибирская язва, чума и токсины, включая ботулинический токсин.



Эти страны, вероятно, также сохраняют знания и способность использовать этих агентов в случае необходимости.



Противники также могут использовать достижения в технологии синтеза пептидов и метаболической инженерии для разработки и производства токсинов в количествах, подходящих для различных вариантов использования.



Достижения как в синтетической биологии, так и в синтезе пептидов могут позволить этим государствам разработать широкий спектр новых токсинов, обладающих как инкапаситирующими, так и летальными эффектами, которых нет в списке избранных агентов. Эти токсины могут включать токсины животных, морские токсины или растительные токсины.



Технологии синтеза пептидов, разработанные за последнее десятилетие, могут позволить синтезировать токсины, включая инженерные варианты, в количествах, которые более значимы с военной точки зрения, что вызывает обеспокоенность тем, что они больше не подходят только для целенаправленных убийств.



Соединенные Штаты оценивают, что Северная Корея и Россия поддерживают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств по Конвенции о биологическом оружии и токсинах (КБО), и выражают обеспокоенность по поводу деятельности Ирана и соблюдения им КБО.



Россия предоставила неполное признание бывшей советской программы, не представила доказательств демонтажа или прекращения ключевых видов деятельности и продолжает секретные усилия по защите российских биологических исследований и разработок, потенциально имеющих двойное назначение. Кроме того, самый последний отчет о соблюдении и соблюдении соглашений и обязательств по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения КНР требований КБО, основанный на исследованиях и деятельности с потенциальными приложениями двойного назначения.



Соединенные Штаты обеспокоены соблюдением требований в отношении исследований и разработок токсинов в военно-медицинских учреждениях КНР, учитывая их потенциал биологической угрозы. КНР также обнародовала планы сделать Китай мировым лидером в таких технологиях, как генная инженерия, точная медицина и науки о мозге. Эти китайские публикации назвали биологию новой областью войны".



"Наиболее вероятная угроза инфекционных заболеваний для развернутых сил США исходит от эндемических заболеваний (т.е. болезней, которые регулярно возникают у определенной группы населения или территории). Респираторные заболевания (например, туберкулез, сезонный грипп), болезни, передающиеся через пищу и воду (например, брюшной тиф, холера), а также трансмиссивные болезни (например, малярия, лихорадка денге) могут вызывать местные или региональные эпидемии".



"Covid-19 продемонстрировал, что некоторые из наиболее сложных инфекционных заболеваний представляют собой новые респираторные патогены, способные вызывать пандемию, которые либо заносятся случайно, либо возникают в районах с ограниченными возможностями эпиднадзора и лабораторных исследований. Задержки в обнаружении и предупреждении в сочетании с глобальными путешествиями теперь позволяют таким организмам быстро распространяться по всему миру".



"По мере развития ландшафта биологических угроз возрастает вероятность событий биологической безопасности (биобезопасности), приводящих к непреднамеренному выбросу патогенов".



"По мере расширения исследований в области биологии и биотехнологии растет и вероятность случайных биопроисшествий. Рост случайных биоугроз бросает вызов биобезопасности, биологической безопасности (биозащищенности), физической безопасности и другим соображениям биологического сдерживания (биологического сдерживания), а также вызывает обеспокоенность по поводу непреднамеренных и опасных последствий, возникающих в результате непоследовательных или неполных механизмов проверки и надзора".



Достижения биотехнологии. Новые и прорывные технологии.



"Новые технологии, такие как большие данные, искусственный интеллект и модификация генома, могут существенно повлиять на химическую, биологическую, радиологическую и ядерную окружающую среду. Такие технологии одновременно открывают перспективы для более эффективных, устойчивых и экономичных военных и гражданских решений, а также представляют собой потенциальные новые угрозы со стороны государственных и негосударственных субъектов.



Те же самые достижения биологической и химической науки, созданные для разработки жизненно важных медицинских контрмер, также могут быть использованы потенциальными противниками для разработки новых или усовершенствованных агентов.



Технологии, предназначенные для снижения неэффективности тестирования и производства, такие как биолитейные заводы и аддитивное производство, создают возможности для сокращения масштабов разработки и увеличения количества путей распространения, доступных злонамеренным субъектам.



Таким образом, новые и прорывные технологии представляют собой как риски, так и возможности для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров".



Риски биоинцидентов



"Возможность определить преднамеренную атаку с использованием биологического оружия осложняется возможностью случайного лабораторного выброса и растущими рисками естественных заболеваний из-за изменения климата. Кроме того, резервуары встречающихся в природе патогенов, имеющих серьезные последствия, являются потенциальными возможностями для исследований в области биологического оружия.



Противники также могут использовать эту более сложную операционную среду, чтобы ограничить стратегический выбор США, маскируя атаку, усиливая другие действия или проводя оппортунистическую кампанию дезинформации".



"По мере того, как ландшафт биологических угроз продолжает развиваться, должны развиваться и возможности биозащиты".



"Министерство обороны США должно быть готово действовать в условиях биологической угрозы и поддерживать национальное предприятие по биозащите внутри страны и за рубежом.



Министерство обороны должно быть в состоянии противостоять всему спектру биологических угроз, включая преднамеренное использование, случайный выброс, и естественные заболевания, которые снижают эффективность миссии".



"Три стратегические цели направляют усилия Министерства обороны по биозащите и ключевые инициативы реформ, определенные в этом обзоре:



Министерство обороны устойчиво к биологическим угрозам и опасностям и способно свободно применять силу и маневрировать в среде биологических опасностей и угроз;



Министерство обороны управляет рисками в соответствии с требованиями глобальных целей, одновременно оказывая соответствующую поддержку гражданским властям в рамках общей реакции правительства на биоинциденты;



Министерство обороны оказывает постоянную поддержку своим союзникам и партнерам, конкурирует, чтобы предотвратить преимущество противника, и реагирует на кризисы".



"Министерство обороны будет развивать более глубокое понимание угрозы посредством бионаблюдения, а также сбора и анализа разведывательной информации, проводимой Управлением оборонной разведки".



Совет по биозащите



"Совет по биозащите будет служить основным форумом для консультирования министра обороны других руководителей Министерства обороны по вопросам биозащиты и решения проблем, выявленных в BPR и за его пределами.



Совет по биозащите будет:



способствовать интеграции и потоку информации;



обеспечивать возможность коллективного принятия решений;



регулярно созывать предприятие по биозащите для рассмотрения проблем;



способствовать принятию мер реагирования на значительные биологические инциденты и расширять возможности Министерства обороны по смягчению биологических угроз и биологических опасностей".



"Министерство обороны может создать комплексную систему сбора информации, способную интегрировать потоки данных на уровне предприятия и использовать анализ данных для создания общего понимания во всем мире".



***



Обзор содержит описание бюрократических процедур и рекомендаций на 62 страницах.



Америка представлена как государство, спасающее мир от зловредных субъектов в лице Китая, России, Северной Кореи и Ирана.



Между тем не эти государства, а сами Соединенные Штаты окружили мир цепью биолабораторий, где главенствуют не гражданские ученые, а представители Пентагона и американских спецслужб.



Именно эти "борцы с мировым злом" рылись в скотомогильниках на Украине в поисках штаммов сибирской язвы.



Очередной раз под прикрытием "спасения" мира США готовят биологическое нападение на этот мир. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692935520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны

- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов

- О религии и традициях

- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау

- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана

- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ

- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности

- Кадровые перестановки

- О заседании Антитеррористического центра РК

