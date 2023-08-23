ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер

07:26 25.08.2023

ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций



24 августа 2023 - Виктория Гунгер



Восточный экономический форум ежегодно посещают более семи тысяч человек из более чем 60 стран мира. На площадках форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты.



В этом году VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток - ключевой регион не только для РФ, но особенно интересен для экспорта и инвестиций стран Центральной Азии. Ведь он "сшивает" мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.



Провалившаяся изоляция



Как отметил доктор политических наук, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин, грядущий ВЭФ должен стать "знаковым событием, которое подтвердит миру, что Россия не просто жива, а она развивается", пользуется поддержкой большого количества стран и вышла из кризиса. А самое главное для ее стратегических партнеров – продолжает оказывать на их экономики положительный эффект.



В прошлом году участие в российском форуме приняли около 100 государств мира. Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда. Это уже доказало, что попытки Запада устроить изоляцию России, потерпели крах. Она продолжает активизировать сотрудничество с дружественными странами и усиливать свое экономическое положение в мире.



Участие в нынешнем ВЭФ-2023 на данный момент подтвердили десятки стран. По словам организаторов, особую заинтересованность к мероприятию проявляют страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.



То, что санкции против РФ и ее союзников не возымели должного эффекта признают и в западных странах. Так издание Bloomberg опубликовала статью, в которой отмечает, что "российская экономика завершила четыре квартала спада, продемонстрировав больший скачок роста, чем прогнозировалось, что позволит ей вернуться к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к воздействию международных санкций.



То, что изоляция России противоречит здравому смыслу и наносит урон мировым процессам, заявляют и другие страны. Один из крупных участников ВЭФ-2023 – Китай подчеркнул, что всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки.



"Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо стороны, и на него не влияют вмешательство и принуждение третьих сторон", - заявил представитель МИД КНР представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



Подобной позиции придерживаются и лидеры в Латинской Америке. Так экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил ранее, что введенные Западом экономические санкции против России не сработали.



"Экономические барьеры, которые Соединенные Штаты и Европа воздвигли против России, не работаю, и работать не будут", - сказал он.



Центральная Азия, как ключевой партнер



Сейчас страны Запада нацелились на Центральную Азию. Ключевой страной для них как раз является Кыргызстан. Товарооборот между Кыргызстаном и Россией неуклонно растет. В 2022 году он увеличился на 40,3%, достигнув рекордных 3,2 млрд. США, что является самым высоким показателем с 1994 года. В течение 2022 года импорт из России в Кыргызстан увеличился на 18,8%, до 2,3 млрд. США, долларов экспорт товаров в Россию вырос до 964 млн. долларов США.



В первом квартале 2023 года двусторонняя торговля увеличилась на 26%. Только за первые четыре месяца 2023 года объем торговли между Кыргызстаном и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 1 1267 млрд. Это означает, что Россия расширила свою долю ЕАЭС в торговле Кыргызстаном.



Такая статистика явно не устраивает США и ЕС, которые пытаются "надавить" на Кыргызстан, обвинив республику в обходе санкций. Но Россия остается главным рынком сбыта для страны. Более того, мы импортируем все ГСМ из России на 1 млрд 100 млн долларов в год. Основная доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года пришлась на Россию (61,6 процента), говорят данные Минэконома КР. Таким образом, кыргызская и российская экономики тесно переплетены.



Серьезную экономическую нишу между КР и РФ пополняют мигранты. В июне 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан $163,5 миллиона, что на $10,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк. Большая часть денежных переводов приходится на Россию - $148,3 миллиона. И, несмотря на снижение курса рубля, прогнозируемого оттока граждан на родину не случилось. Поэтому, странам ЦА и Кыргызстану, в частности, не стоит реагировать на угрозы вторичных санкций, озвучиваемые ЕС и США, а утеснять сотрудничество с Россией. Площадка нынешнего Восточно-экономического форума – отличая ниша для завязывания новых контактов. Например, в прошлом году там подписано более 250 инвестиционных соглашений, меморандумов и документов с предварительной общей суммой в 3 трлн 272 млрд руб. Это рекордные показатели за все годы проведения форума. И еще одно подтверждение, что санкции и изоляция РФ, намеченная Западом, провалились.



Шанс для Кыргызстана



Для КР ВЭФ -2023 - шанс расширить горизонты инвестиционного сотрудничества и обзавестись новыми бизнес-партнерами. Тем более, что в рамках нынешнего форума будет, скорее всего, заявлено об окончательном уходе от долларовых расчетов для стран Востока, Латинской Америки и Африки. Это даст преиимущества и Кыргызстану обойти давление Запада и "усилится" новыми партнерами, а также рассмотреть столь необходимые для республики новые логистические маршруты.



Но самое важное - объединение крупных экономических игроков вокруг России наглядно демонстрирует окончание эры всевластия Запада и его валют в международной финансово-экономической системе в пользу национальных валют и торговых взаимосвязей, не привязанных к западным валютным/товарным котировкам, на основе межгосударственного равноправия.