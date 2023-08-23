 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.08.2023
07:26  ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
06:56  Военные доктрины США и КНР: геополитические аспекты, - Вас.Иванов
06:52  Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский
06:50  Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов
06:21  Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов
06:18  ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
05:33  БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу, - Елена Острякова

05:29  Единая валюта стран БРИКС: конец господства доллара? - Le Point
01:05  БРИКС: как расширение изменит организацию, - Дмитрий Лару
00:59  Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01  Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
Четверг, 24.08.2023
19:56  "Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин
16:46  Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:45  Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну
15:41  Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:39  Семья БРИКС усиливает суверенитет России, - Валерия Вербинина
15:37  Запад ведет культурное расчеловечивание, - Дм.Орехов
15:28  Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости
14:39  В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox
12:23  Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45  Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
06:27  Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО
06:20  В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:18  Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев
06:16  Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев
06:15  Адское лето Европы, - Николай Петров
06:14  Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
04:11  В Японии начался сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Тихий океан скоро станет Солярисом
01:51  "Он не преступник, он герой": Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговоренного к десяти годам колонии участника СВО
01:41  БРИКС закрыл американский финансовый Голливуд, - Ас-Сейед Шебл
01:40  Путин призывает БРИКС добить американский доллар, - Насер Кандиль
01:38  Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии, - Игорь Кармазин
01:36  США наплевали на мир. БРИКС заставит их пожалеть об этом, - Р. аль Бадави
00:55  ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"
00:54  Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
00:42  Межгосударственное объединение БРИКС: военные перспективы, - Вл.Прохватилов
00:23  БРИКС расширился за закрытыми дверями. Параметры приема в объединение новых стран согласованы, - НГ
00:10  "Более справедливый мир возможен". Вышел на русском труд Эрдогана
Среда, 23.08.2023
22:28  Киргизия окончательно предала Россию, - Айнур Курманов
22:02  Как США зарабатывают на экспорте, которого нет, - Вл.Прохватилов
21:37  Технично уработали? В авиакатастрофе под Тверью погиб Е.Пригожин ("Вагнер")
21:01  Особенности санкционной политики США в Центральной Азии: избирательность и неэффективность
19:39  Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества
19:32  Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну
15:02  Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...
12:20  Семья в России и на Западе: два непохожих кризиса как будет возможен "ренессанс семейных ценностей", - Александр Рублев
11:52  Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:11  Разведывательно-диверсионную миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман
10:10  Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
09:30  Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
08:59  Амбициозные дочери президентов. Возможно ли "женское правление" в Центральной Азии? - А.Грозин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
07:26 25.08.2023

ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций

24 августа 2023 - Виктория Гунгер

Восточный экономический форум ежегодно посещают более семи тысяч человек из более чем 60 стран мира. На площадках форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты.

В этом году VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток - ключевой регион не только для РФ, но особенно интересен для экспорта и инвестиций стран Центральной Азии. Ведь он "сшивает" мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.

Провалившаяся изоляция

Как отметил доктор политических наук, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин, грядущий ВЭФ должен стать "знаковым событием, которое подтвердит миру, что Россия не просто жива, а она развивается", пользуется поддержкой большого количества стран и вышла из кризиса. А самое главное для ее стратегических партнеров – продолжает оказывать на их экономики положительный эффект.

В прошлом году участие в российском форуме приняли около 100 государств мира. Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда. Это уже доказало, что попытки Запада устроить изоляцию России, потерпели крах. Она продолжает активизировать сотрудничество с дружественными странами и усиливать свое экономическое положение в мире.

Участие в нынешнем ВЭФ-2023 на данный момент подтвердили десятки стран. По словам организаторов, особую заинтересованность к мероприятию проявляют страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.

То, что санкции против РФ и ее союзников не возымели должного эффекта признают и в западных странах. Так издание Bloomberg опубликовала статью, в которой отмечает, что "российская экономика завершила четыре квартала спада, продемонстрировав больший скачок роста, чем прогнозировалось, что позволит ей вернуться к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к воздействию международных санкций.

То, что изоляция России противоречит здравому смыслу и наносит урон мировым процессам, заявляют и другие страны. Один из крупных участников ВЭФ-2023 – Китай подчеркнул, что всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки.

"Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо стороны, и на него не влияют вмешательство и принуждение третьих сторон", - заявил представитель МИД КНР представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Подобной позиции придерживаются и лидеры в Латинской Америке. Так экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил ранее, что введенные Западом экономические санкции против России не сработали.

"Экономические барьеры, которые Соединенные Штаты и Европа воздвигли против России, не работаю, и работать не будут", - сказал он.

Центральная Азия, как ключевой партнер

Сейчас страны Запада нацелились на Центральную Азию. Ключевой страной для них как раз является Кыргызстан. Товарооборот между Кыргызстаном и Россией неуклонно растет. В 2022 году он увеличился на 40,3%, достигнув рекордных 3,2 млрд. США, что является самым высоким показателем с 1994 года. В течение 2022 года импорт из России в Кыргызстан увеличился на 18,8%, до 2,3 млрд. США, долларов экспорт товаров в Россию вырос до 964 млн. долларов США.

В первом квартале 2023 года двусторонняя торговля увеличилась на 26%. Только за первые четыре месяца 2023 года объем торговли между Кыргызстаном и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 1 1267 млрд. Это означает, что Россия расширила свою долю ЕАЭС в торговле Кыргызстаном.

Такая статистика явно не устраивает США и ЕС, которые пытаются "надавить" на Кыргызстан, обвинив республику в обходе санкций. Но Россия остается главным рынком сбыта для страны. Более того, мы импортируем все ГСМ из России на 1 млрд 100 млн долларов в год. Основная доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года пришлась на Россию (61,6 процента), говорят данные Минэконома КР. Таким образом, кыргызская и российская экономики тесно переплетены.

Серьезную экономическую нишу между КР и РФ пополняют мигранты. В июне 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан $163,5 миллиона, что на $10,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк. Большая часть денежных переводов приходится на Россию - $148,3 миллиона. И, несмотря на снижение курса рубля, прогнозируемого оттока граждан на родину не случилось. Поэтому, странам ЦА и Кыргызстану, в частности, не стоит реагировать на угрозы вторичных санкций, озвучиваемые ЕС и США, а утеснять сотрудничество с Россией. Площадка нынешнего Восточно-экономического форума – отличая ниша для завязывания новых контактов. Например, в прошлом году там подписано более 250 инвестиционных соглашений, меморандумов и документов с предварительной общей суммой в 3 трлн 272 млрд руб. Это рекордные показатели за все годы проведения форума. И еще одно подтверждение, что санкции и изоляция РФ, намеченная Западом, провалились.

Шанс для Кыргызстана

Для КР ВЭФ -2023 - шанс расширить горизонты инвестиционного сотрудничества и обзавестись новыми бизнес-партнерами. Тем более, что в рамках нынешнего форума будет, скорее всего, заявлено об окончательном уходе от долларовых расчетов для стран Востока, Латинской Америки и Африки. Это даст преиимущества и Кыргызстану обойти давление Запада и "усилится" новыми партнерами, а также рассмотреть столь необходимые для республики новые логистические маршруты.

Но самое важное - объединение крупных экономических игроков вокруг России наглядно демонстрирует окончание эры всевластия Запада и его валют в международной финансово-экономической системе в пользу национальных валют и торговых взаимосвязей, не привязанных к западным валютным/товарным котировкам, на основе межгосударственного равноправия.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692937560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны
- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов
- О религии и традициях
- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау
- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана
- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ
- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности
- Кадровые перестановки
- О заседании Антитеррористического центра РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  