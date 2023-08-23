Рахмон летит с визитом в Казахстан

08:50 25.08.2023

25 августа президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прилетит в Астану с рабочим визитом. Стало известно, кто будет сопровождать его в этой поездке, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт президента Таджикистана.



Вместе с Рахмоном в Казахстан прилетят министр иностранных дел Таджикистана, помощники президента по вопросам зарубежных связей и по кадровым вопросам, министры культуры, сельского хозяйства, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости населения, председатель Согдийской области и другие официальные лица.



В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.



Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.



Ранее сообщалось, что президент Таджикистана прилетит в Астану.