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|Рахмон летит с визитом в Казахстан
08:50 25.08.2023
25 августа президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прилетит в Астану с рабочим визитом. Стало известно, кто будет сопровождать его в этой поездке, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт президента Таджикистана.
Вместе с Рахмоном в Казахстан прилетят министр иностранных дел Таджикистана, помощники президента по вопросам зарубежных связей и по кадровым вопросам, министры культуры, сельского хозяйства, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости населения, председатель Согдийской области и другие официальные лица.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.
Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.
Ранее сообщалось, что президент Таджикистана прилетит в Астану.