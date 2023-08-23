Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство

09:54 25.08.2023

МИРЗИЕЕВ РАСКРИТИКОВАЛ РУКОВОДСТВО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНЕ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал руководство Самаркандской области из-за дефицита электроэнергии и погрозил увольнением заместителю хокима (главы администрации) региона, отвечающему за отрасль, если он не решит данную проблему.

Мирзиеев раскритиковал руководство Самаркандской области из-за дефицита электроэнергии в регионе

24 августа в ходе визита в Самаркандскую область Мирзиеев провел совещание с местными властями, где отдельно затронул тему состояния энергетического сектора. В частности, президент подчеркнул, что за последние пять лет потребление электроэнергии в регионе выросло в 1,5 раза, в связи с чем по итогам текущего года ожидается дефицит на уровне 650 млн киловатт-часов, а это в три раза больше, чем в прошлом году.



"Мы даем все необходимые поручения, но, когда зимой гаснет свет, самаркандцы не вспоминают Турдимова (хоким области - прим. "Ферганы"), они говорят: куда смотрит Мирзиеев? Никто не вспоминает о хокиме района, о бессовестном замхокима области, ответственном за отрасль и получающем за это зарплату", - отметил глава государства.

Он поручил Турдимову "сегодня же" предоставить письменный отчет о том, как будет решаться проблема с недостающими миллионами киловатт-часов и пообещал обнародовать этот документ в интернете. В противном случае Мирзиеев пригрозил уволить замхокима, ответственного за энергетический сектор в Самаркандской области.



По словам президента, в регионе действуют две мини-ГЭС, вырабатывающие 50 мегаватт энергии и одна солнечная станция мощностью 300 мегаватт.



"Из-за износа сетей ежегодно теряется 550 млн киловатт-часов электроэнергии. Это же настоящая измена!" - возмутился Мирзиеев.

Он поручил первому замминистра энергетики Азиму Ахмедходжаеву, сопровождавшему главу государства в поездке, задержаться в Самарканде, куда "завтра" президент обещал направить и руководителя ведомства. Мирзиеев потребовал от чиновников решить проблему и доложить ему о результатах этой работы.



Аналогичные проблемы есть и в других регионах Узбекистана. Так, в феврале в ходе поездки Мирзиеева в Бухарскую область сообщалось, что в этом году в регионе ожидается дефицит электроэнергии на уровне 150 млн кВт*ч.