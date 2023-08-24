Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов

12:52 25.08.2023

Цветы для генералиссимуса

сильные мира сего чуждаются Сталина, боятся за миллиарды, за благополучие своих новых династий

Александр Проханов



В Великих Луках поставлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину - бронзовый, в рост, на высочайшем постаменте. Это не робкий бюст, установленный престарелым сталинистом на приусадебном участке. Это не памятники, которыми изобилуют Дагестан и Осетия.



Памятник стоит в самой сердцевине русских духовных земель, на Псковщине, где все дышит святостью, сияет русскими смыслами. Он возведен у проходной крупнейшего предприятия города - завода "Микрон", его ежедневно видят тысячи людей. Памятник поставил капиталист - собственник завода.



На открытие собрались рабочие, городской люд. Священник окропил памятник святой водой, мусульманский муфтий произнес пламенную речь. Власти не пришли на открытие. Они испугались исходящего от памятника излучения, боялись, что на них загорится одежда.



Почему спустя семьдесят лет после кончины вождя народ любит Сталина, пронес его имя сквозь все хуления, поношения, гигантскую антисталинскую пропаганду, выскабливающую имя Сталина из русской истории? Что связывает сегодняшних русских со Сталиным?



Мы тоскуем по той пестрой семье народов, которая жила в Советском Союзе. Дружелюбных, поистине братских, соединенных одной территорией, с едиными озерами, реками, хребтами, одними песнями и стихами, одним великим трудом и творчеством. Мы страдаем от грызни, которую учинили между собой вчерашние народы-братья.



Погруженные в бедность, мы не можем смотреть, как мерзкие грабители и мародеры, завладев народными недрами, землями, народным небом, деньгами, лопаются от несметных богатств, погружая нас в нищету, унылое прозябание, где мы вымираем, таем, как печальное облако.



Народ тоскует по великой работе, которую он выполнял, строя города, заводы, преображая землю, совершая тысячи научных и трудовых открытий, созидая новую, небывалую цивилизацию между трех океанов.



Народ не забыл о великой Победе, когда Красная сталинская страна отшвырнула Запад, загнала черные демонические силы в преисподнюю, откуда они и вышли. Эта праведная сталинская Победа озарила весь мир, освободила от ига множество народов Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Народ горюет, что после крушения Советского Союза Запад наложил лапы на кремлевские дворцы и башни, разодрал русские территории, распорол на части русский народ, и Россия по сей день в слезах и крови выдирается из-под этой кровавой когтистой лапы.



Народ, опьяненный мутью гнусных развлечений и бессмысленных забав, отлученный от искусства, красоты и возвышенной мысли, не может забыть той восхитительной, небывалой сталинской поры, когда страной управлял великий генералиссимус, этот таинственный Красный поводырь, пастырь земных народов.



Сильные мира сего чуждаются Сталина, боятся за миллиарды, за благополучие своих новых династий. Они боятся показаться ничтожными лилипутами на фоне грандиозной - до неба - фигуры Сталина.



Они напрасно боятся. Новый сталинизм невозможен. Сталин - это не нормы БГТО, не парады физкультурников, не стахановское движение, не "Вопросы языкознания", не "Кубанские казаки" и не "Кавалер Золотой Звезды". Все это - производные великой сталинской мечты о новом лучезарном человеке, о новом просветленном народе, о грандиозной цели, которой достигнет этот просветленный народ, создав не на небе, а на земле царство всеобщего благополучия, вселенской справедливости, бесконечного творчества.



Никогда Сталин в своих работах не упоминал Царствие Небесное. Но оно витало в вероучении Сталина. Посреди собравшихся на открытии великолукского памятника Сталину были православные сталинисты - это батюшка, освятивший памятник, и несколько женщин, которые клали к подножию памятника полевые цветы, крестились и смиренно уходили в толпу.



Россия интересна и важна человечеству не Большим театром - есть Венская и Миланская оперы. Не Санкт-Петербургом - в Европе есть Рим и Париж. Не Эрмитажем - в Европе есть Уффици, Прадо и Лувр. Не космическими аппаратами, самолетами, атомными станциями. Все это - часть мировой цивилизации и не имеет национальной принадлежности. Россия важна и интересна миру тем, что она единственная решилась преодолеть тяжелую гравитацию истории и вырваться за пределы исторической обреченности, порвать с ветхим миром, с ветхим человечеством и рвануться в другую историю, ведущую не в вечный тупик, а в космическую бесконечность, в царство абсолютной благодати. В этом вклад России в мировую историю, рывок, о котором будет мечтать род людской, и не сегодня завтра народ обязательно повторит этот сталинский рывок.



Сталинизм в России в его первозданной чистоте невозможен. Такое народам открывается не каждый день. Не следует мечтать о новом Сталине. Второе пришествие Сталина на Русь - это вопрос веков. Но возможен лидер, цель которого - превратить народ в самый просвещенный, счастливый, здоровый, творческий, добрый и прекрасный народ. И такая сформулированная цель может вновь поставить Россию в центр мира, сделать душой мира.



Великое очищение - вот проект, который ожидает Россию после того, как умолкнут пушки донбасской войны. И когда начнется очищение, и народ преодолеет крушение, которое он пережил в конце двадцатого века, когда продолжится сегодняшнее мучительное, но неотвратимое восхождение, продолжится русская контратака, тогда, быть может, появится настоящий памятник Сталину. Он будет не из бронзы, не из гранита, не из мрамора. Он будет из такого материала, который позволит скульптору изобразить скорость света.



Я иду по псковским лугам, перебредаю ручьи и синие речки, рву в полях колокольчики и ромашки и несу мой букетик в Великие Луки, кладу к подножию памятника, на котором золотом выбито "Генералиссимус И.В. Сталин".



24 августа 2023