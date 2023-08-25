Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет

13:50 25.08.2023 В Гнездове обнаружена древнейшая в России дорога возрастом 1100 лет



В Смоленской области, на территории Гнездовского археологического комплекса, выявлена древнейшая в России непрерывно действующая дорога, возраст которой, по оценкам ученых, составляет более тысячи лет. "Древняя Гнездовская дорога" представляет собой впервые зафиксированный археологическим образом сухопутный участок знаменитого торгового пути "из варяг в греки" и, по всей видимости, в IX-XI веках была предназначена для "волока" (транспортировки по суше) речных судов в окрестностях древнего Гнездова. Открытие исследователей стало результатом многолетних работ Смоленской археологической экспедиции Государственного Исторического музея (в составе Смоленско-Гнездовской объединенной экспедиции ГИМ, МГУ им. М.В. Ломоносова и музея-заповедника "Гнездово") с использованием передовых методов воздушного лазерного сканирования LiDAR.



…выявлена древнейшая в России непрерывно действующая дорога, возраст которой, по оценкам ученых, составляет более тысячи лет



Гнездовский археологический комплекс расположен в 12 километрах от современного Смоленска на берегах Днепра. Центральное Гнездовское городище является руинами древнерусской крепости IX-XI веков и часто отождествляется со Смоленском ранних русских летописей, который погиб не позднее 1025 года и уже не отстраивался на прежнем месте. Многие исследователи также связывают древнее Гнездово с топонимами "крепость Милиниска" из византийских трактатов и "Сюрнесгард" из скандинавских текстов.



Вид на Гнездовское городище со стороны Днепра



"В IX-XI веках, в период формирования древнерусского государства, который соответствует "эпохе викингов" в Северной Европе, Гнездовское поселение было одним из крупнейших в Восточной Европе с населением до 1000 человек и представляло собой ключевой пункт по обслуживанию торгового пути "из варяг в греки". В окрестностях Гнездова речные суда, шедшие из Скандинавии в Византию и обратно, переполненные товарами и добычей, перемещались из речной системы Западной Двины в речные артерии бассейна Днепра", – рассказывает руководитель Смоленской экспедиции ГИМ, к.и.н. Вероника Мурашева.



Хотя население Гнездова в IX-XI веках было в основном славянским, выходцы с территории Скандинавии (преимущественно из Средней Швеции, Готланда, Аландских островов) составляли значительную часть – до четверти – его населения и вносили весомый вклад в превращение Гнездова-Смоленска в ключевой центр трансконтинентальной торговли.



Средневековые курганы в деревне Гнездово



Визитной карточкой Гнездовского комплекса и в наши дни остается огромный курганный могильник, сохранивший несколько тысяч насыпей. Однако, по подсчетам ученых, в IX-XI веках общее число насыпей было значительно выше и могло достигать 5000, что делает Гнездово крупнейшим курганным могильником "эпохи викингов" не только в Восточной Европе, но и в Европе вообще.



…что делает Гнездово крупнейшим курганным могильником "эпохи викингов" не только в Восточной Европе, но и в Европе вообще



Воздушное лазерное сканирование Гнездовского комплекса на основе передовой технологии LiDAR (Light Detection and Ranging), реализованное в 2018-2020 годах, открыло перед учеными новые горизонты и перспективы для исследования инфраструктурной составляющей древнего Гнездова.



Вид с воздуха на Лесную группу курганов Гнездова и грунтовую дорогу – до LiDAR-съемки (1) и после (2-4)



"Лазерная съемка позволила не только выявить новые археологические объекты, например, неизвестные курганные насыпи, но и проследить неочевидные на первый взгляд закономерности в расположении тех, которые уже были неплохо изучены и задокументированы", – отмечает руководитель отряда музея-заповедника "Гнездово" и научно-исследовательского проекта по LiDAR-съемке, к.и.н. Василий Новиков.



В частности, анализ данных LiDAR-сканирования Лесной группы, второй по величине курганной группы Гнездова, расположенной в северо-восточной части комплекса и насчитывающей не менее 1000 сохранившихся насыпей, показал наличие следов зонирования могильника, а также позволил переосмыслить природу проселочной дороги, разделяющей могильник на две части.



"На протяжении многих лет считалось, что грунтовая дорога, которая проходит через Лесную курганную группу по оси ЮЗ-СВ и используется жителями современного Гнездова, была проложена не раньше XVII века прямо через курганы, в результате чего значительная часть насыпей была уничтожена, – объясняет руководитель полевых работ, к.и.н. Иван Савченко. – Однако в ходе изучения материалов LiDAR-съемки выяснилось, что на высокоточных топографических моделях в дорожном рельефе не выявляются свидетельства ранее существовавших на этом конкретном месте объектов. Воздушное сканирование не зафиксировало в топографии дороги серьезных перепадов высот, каковые традиционно наблюдаются на месте разъезженных или даже раскопанных "на снос" курганных насыпей".



Грунтовая дорога в Лесной группе курганов Гнездова

Залегание материка в разрезе дороги в Лесной группе курганов Гнездова (ЛД-3, восточный сегмент)



Более того, как стало очевидно благодаря лазерной съемке, характер расположения примыкающих к дороге курганов скорее указывает на то, что отнюдь не она нарушила структуру могильника, прорезав его насквозь, а напротив – погребальные сооружения формировались вдоль нее, выстраиваясь в две условно прямые линии.



По результатам анализа материалов LiDAR-съемки было решено провести инвазивные исследования (археологические раскопки) дороги и изучить ее стратиграфию, чтобы проверить гипотезу о синхронном функционировании дороги и могильника.



В наиболее широких местах дороги была заложена серия разрезов с целью поиска свидетельств уничтоженных насыпей – ровиков курганов, погребальных кострищ, камер, ям. Исходя из общей плотности "застройки" могильника курганными насыпями, именно в этих разряженных пространствах, где расстояние между примыкающими к дороге курганами достигает максимального значения, уничтоженные насыпи и следы их разрушений следовало бы искать и ожидать в первую очередь.



Проведенные раскопки показали отсутствие следов разрушенных курганов, не выявлены ни ровики несохранившихся насыпей, ни остатки погребальных кострищ. Напротив, во всех траншеях зафиксировано равномерное залегание материковой поверхности шириной не менее четырех метров и больше. Такое расстояние подтверждает гипотезу, что ось современной дороги никогда не застраивалась и в древности образовывала широкую просеку, которая могла использоваться в качестве полноценного пути сообщения, пригодного, в том числе, для больших процессий.



Расположение дороги через Лесную группу курганов Гнездова и городища Новоселки



Только прослеживаемая на LIDAR-съемке длина этого пути, который можно называть "средневековой Гнездовской дорогой", составляет до 450 метров. Дорога имеет четкую (азимут 43–47°) северо-восточную ориентацию. Это вдвойне примечательно с учетом локализации Новоселок, еще одного археологического поселения X-XI веков, который расположен в пяти километрах к северо-востоку от Гнездовского городища. Сопоставление LiDAR-съемки со спутниковыми снимками местности указывает на то, что Новоселковское городище, ближайшее синхронное Гнездову на северо-восточном направлении археологическое поселение, располагается непосредственно на оси гнездовской дороги.



…в историографии и ранее выдвигались гипотезы о существовании древнего сухопутного пути между Гнездовским поселением и Новоселками



Любопытно, что в историографии и ранее выдвигались гипотезы о существовании древнего сухопутного пути между Гнездовским поселением и Новоселками. Новоселки, вероятно, были поселением-сателлитом Гнездова и в IX-X веках могли выполнять функцию его форпоста, базы военного отряда, прикрывавшего город с северо-востока. Именно с этого направления через речку Дубровенка к Гнездову подходил один из маршрутов пути "из варяг в греки", связывавший Двину и Днепр. Еще в начале 2000-х годов учеными высказывалось предположение, что финальный отрезок речного маршрута на его кратчайшем пути, то есть ровно между Гнездовым и Новоселками, мог преодолеваться волоком, по суше, с перетаскиванием лодок и грузов вручную. Нынешние исследования полностью подтверждают эту гипотезу.



Резной деревянный монумент на кургане Л-210



Более того, насколько можно судить, древняя дорога из Гнездова в Новоселки может быть прослежена даже за пределами курганного могильника. На той же пятикилометровой оси выявляются, как минимум, два участка проселочной дороги с аналогичной северо-восточной ориентацией и азимутом 44-49°: от санатория "Красный Бор" до построенной в XIX веке железнодорожной ветки (1100 метров) и от железной дороги до городища Новоселки (800 метров). Очень вероятно, что они также являются артефактами "средневековой гнездовской дороги", сохранившимися в современной топографии.



Примечательно, что вдоль этой дороги вытянуты курганы с наиболее богатыми погребениями из когда-либо обнаруженных на территории Лесной группы Гнездова, которые считаются захоронениями гнездовской знати рубежа IX-X веков.



"Мы условно назвали эту дорогу "Аллеей Вождей". Именно вдоль этой дороги, идущей через могильник, расположены самые ранние и одновременно наиболее богатые погребения Гнездова, в том числе, знаменитый курган Л-13, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись. Вдоль нее тянутся и другие известные ранние гнездовские курганы – Л-38, Л-47, Л-210 и другие", – рассказывает руководитель отряда Смоленской экспедиции ГИМ в Лесной группе, к.и.н. Сергей Каинов.



Курганы Лесной группы Гнездова



Весьма вероятно, что перед нами – не единичный пример средневекового сухопутного маршрута в окрестностях древнего Гнездовского поселения



Обнаружение тысячелетней дороги на территории Гнездова знаменует новую главу в изучении одного из важнейших археологических комплексов на территории России. Систематическое использование и расширение применения методов высокоточного воздушного сканирования, GIS-анализа и цифрового моделирования, реализуемое в комплексе с более традиционными методами археологических исследований, открывает большие перспективы для археологии Гнездова. Несомненно, такой подход будет способствовать накоплению широкого спектра впечатляющих данных о характере функционирования одного из ключевых раннегородских центров эпохи Древней Руси и его взаимодействия с сельской округой.



"Весьма вероятно, что перед нами – не единичный пример средневекового сухопутного маршрута в окрестностях древнего Гнездовского поселения, который отпечатался в топографии местности и сохранился до нашего времени, – подчеркивает Иван Савченко. – Мы продолжим расширять зону исследований, и рассчитываем на новые интригующие результаты".



Государственный исторический музей

Пресс-служба ГИМ

25.08.2023 Источник - Журнал Sammlung/Коллекция

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