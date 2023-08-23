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|Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:57 25.08.2023
Киргизия и страны Персидского залива установили дипломатические отношения уже в 90-е годы. Активная стадия налаживания связей началась только во второй декаде XXI века. Одним из признаков оживления отношений считается увеличение количества встреч на высшем уровне. О проблемах и перспективах переговоров Киргизии и стран Персидского залива читайте в статье директора Четвертого политического департамента МИД Киргизии Максата Тентимишова.
История отношений Киргизии и стран Персидского залива в 1990–2000-е годы
Как отмечает автор, главной причиной малочисленных контактов между Киргизией и арабским миром было признание Бишкеком Иерусалима столицей Израиля и открытие в нем киргизского посольства.
Открытие посольств Киргизии в странах Персидского залива началось на рубеже 2000–2010-х годов. Представительство Киргизии в Саудовской Аравии открылось в 2008 году, посольство в Катаре - в 2014 году, а диппредставительства в Кувейте и ОАЭ открылись в 2015 году.
За последние 10 лет участились государственные визиты на высшем уровне. Например, страны Персидского залива посетили президенты Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Пандемия коронавируса (охватившая мир в 2020 году. - Прим. Ia-centr.ru) в значительной мере заморозила сотрудничество между странами.
Отношения на современном этапе
Из всех стран Персидского залива Киргизия наиболее динамично развивает сотрудничество с ОАЭ. Сейчас две страны соединяют авиарейсы авиакомпании "Флай Дубай", летающие из Киргизии в эмираты Дубай и Шарджа. В июне 2023 года стартовали полеты из Бишкека в Абу-Даби.
Что касается встреч на высшем уровне, то в ноябре 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с президентом Мухаммедом Бин Заедом, а в декабре прошлого года ОАЭ посетил премьер-министр Акылбек Жапаров. Глава правительства Киргизии участвовал в заседании киргизско-эмиратской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Тогда стороны договорились о создании инвестиционного фонда с капиталом в 100 млн долларов, а также модернизации международных аэропортов Манас и Ош в Киргизии.
Автор отмечает, что Киргизия развивает отношения с Катаром. В декабре 2022 года официальный визит в эмират совершил президент Жапаров, а в июне 2023 года Киргизию посетил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.
По мнению автора, недостаточно развитыми остаются отношения с Кувейтом. Причина в нестабильной политической обстановке в эмирате, где за последние два года ушло в отставку пять правительств.
С точки зрения Тентимишова, по мере постковидного восстановления экономики отношения с монархиями Персидского залива будут развиваться более динамично.
Тем не менее существует целый комплекс трудностей, мешающих углублению связей. Среди них:
- непривычный Киргизии переговорный этикет арабской стороны, которая избегает прямолинейных ответов и спешки;
- дефицит квалифицированных киргизских дипломатов на арабском направлении.
Полную версию статьи "О сотрудничестве Киргизии с арабскими странами Персидского залива и работе загранучреждений МИД КР, расположенных в этом регионе", читайте на сайте журнала "Вестник КРСУ".
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И РАБОТЕ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЭТОМ РЕГИОНЕ
Тентимишов М.И.
http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/191/7776