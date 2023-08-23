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Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
16:06 25.08.2023

"Евгений Пригожин и Уткин выжили": западная пресса нашла подтверждения версии
Двойники, фальшивые паспорта и хитрый план

Конспирологии вокруг крушения самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy все больше. Да, глава ЧВК "Вагнер" вместе с Дмитрием Уткиным и Валерием Чекановым значились в списках пассажиров, но результатов экспертизы до сих пор нет, часть останков не поддается визуальному опознанию. Президент Путин тоже сказал о гибели основателя "Вагнера" в гипотетическом ключе. Поэтому западные СМИ продолжают обсуждать версию "Пригожин жив".

"Жив ли еще шеф "Вагнера" Пригожин? Воскреснет ли он СНОВА из мертвых?", – так озаглавлена статья британского таблоида Daily Mail. Свои предположения издание строит на прецеденте. Уже был случай, когда Пригожина объявили погибшим в авиакатастрофе, но он появился живым и невредимым три дня спустя.

В октябре 2019 года в Конго потерпел крушение военный самолет Ан-27 с восемью людьми на борту. В то время сообщалось, что Пригожин был среди пассажиров, через трое суток выяснилось, что он жив.

Специализирующийся на России эксперт из британского аналитического центра Chatham House (имеет в России статус нежелательной организации) Кейр Джайлс, на которого ссылается Daily Mail, утверждает: что несколько человек сменили свое имя на "Евгений Пригожин" в рамках его конспиративных усилий. "Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки", - сказал Джайлс.

В The New York Times также появлялась гипотеза о том, что Пригожин мог использовать двойников, чтобы запутать следы передвижений.

The Guardian напоминает: после июньского мятежа Пригожина "российские следователи обнародовали документы из его дома, свидетельствующие, что у него были дополнительные паспорта для возможных двойников, которые путешествовали от его имени. Там также были фотографии Пригожина в различной маскировке, включая густую бороду, солнцезащитные очки-авиаторы и иностранную военную форму".

"Известно, – пишет Daily Mail, – что он очень заботился о своей безопасности, и, по слухам, его не было на борту самолета в роковой день... Близкие к нему источники сообщили: хотя самолет принадлежал ему, обычно он летал на другом воздушном судне. Другой самолет, также предположительно имеющий отношение к Пригожину, летал зигзагами над Москвой после крушения первого борта, это породило предположения: босса "Вагнера", возможно, все-таки не было на борту".

Второй самолет, с бортовым номером RA02748, и правда, сильно заинтриговал любителей теории заговора. На следующий день после катастрофы он вылетел в Баку. Сегодня компания "Джетика", утверждающая, что она владеет этим бортом, распространила обращение: ни этот самолет, ни его пассажиры, якобы не имеют отношения к ЧВК "Вагнер". Однако разворот направлявшегося в Петербург из "Внуково" борта обратно в Москву никак не объяснила.

"По мнению сторонников теории заговора, без результатов судебно-медицинской экспертизы нельзя с уверенностью сказать, действительно ли Пригожин находился в обреченном самолете", – рассуждает New York Post. Издание далее приводит пример того, чего стоят не подкрепленные доказательствами версии. В середине лета в интервью ABC News генерала в отставке Роберта Абрамса спросили, считает ли он, что Пригожин жив. Тот ответил: "Лично я так не думаю, а если и жив, то он где-то в тюрьме". И попал пальцем в небо.

"Главный вопрос: действительно ли Пригожин был в том самолете? Возможно, мы никогда этого не узнаем, – сказал корреспондент американской новостной радиостанции WTOP Джей Джей Грин – Сообщения о кончине Пригожина представляют ключевой интерес для американских официальных лиц. Он среди 13 россиян и трех компаний, разыскиваемых в США в связи с обширным обвинительным заключением 2018 года. Судебные документы выявили сложную сеть, предназначенную для срыва президентских выборов в США в 2016 году".

"В авиакатастрофе есть чрезвычайно любопытная деталь, – продолжает Грин, – Это предполагаемое нахождение на борту нескольких высших руководителей "Вагнера", включая Пригожина... Получается, все руководство "Вагнера" находилось в одном самолете, хотя знало, что может стать мишенью. Это необъяснимо".

"Ясности в деталях нет, поэтому остается возможность того, что Пригожин - и, возможно, Уткин - не были в том злополучном рейсе и выжили", – заявила Newsweek Марина Мирон, научный сотрудник Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона. – Они, вероятно, навсегда останутся в тени, а мы будем знать лишь официальную историю". По мнению эксперта, вероятен сценарий, что Пригожин и Уткин "выжили, это был масштабный план по исчезновению или появлению вновь с измененными именами и внешностью".

Читайте материал "Евгений Пригожин оборудовал самолет парашютами и уничтожил списки пассажиров"

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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