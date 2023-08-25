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В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС
22:29 25.08.2023

В конфликте на Украине наступил перелом, признают источники в Пентагоне
Киев продолжит терять территории и скоро отдаст Харьков
Константин Ольшанский

25 августа 2023

Украинский конфликт достиг критической точки. Именно в эти дни решается, кто и на каких условиях победит - такие настроения доминируют сейчас в Пентагоне, с представителями которого анонимно побеседовали журналисты Би-Би-Си.

И с каждым днем Вашингтон все больше разочаровывается в Украине. Хотя боевые действия еще могут продолжаться месяцами, официальные лица США и других западных стран убеждены: ВСУ никогда не будут обладать достаточной огневой мощью, чтобы захватить Донбасс и тем более Крым, пишет New York Times.

При этом Россия ведет самую масштабную с начала СВО наступательную операцию: собеседники Wall Street Journal в Пентагоне уверены, что в ближайшее время Украина потеряет территории восточнее реки Оскол. Кроме возвращения земель ЛНР и Харьковской области, Россия также сможет отвлечь украинские силы от их провального контрнаступления на юге и востоке.

ВСУ не могут взять Работино, о каком Токмаке им мечтать?

Аналитический портал BBC Verify проанализировал видеозаписи боевых действий с геолокацией. Оказалось, что за последние девять месяцев украинцы не добились абсолютно ничего. В ноябре 2022-го ВСУ оккупировали правобережную часть Херсонской области, и с тех пор, вопреки заверениям ЦИПсО, никаких территориальных завоеваний не было.

Продвижение ВСУ в Запорожской области и под Бахмутом эксперты BBC Verify называют символическим, особенно в сравнении с объемом задействованных средств. Продвижение не превысило 16 км, причем всего в двух небольших районах вдоль 160-километровой линии соприкосновения в Запорожье и под Бахмутом.

BBC Verify указывает, что после ухода из правобережной части Херсонской области (когда ВСУ впервые объявили о грядущем "контрнаступе") российские войска были полностью заняты возведением оборонительных сооружений. Более того, это строительство продолжается и сейчас: например, вокруг Токмака, который BBC Verify называет "крепостью", продолжают появляться новые противотанковые и противопехотные сооружения.

Марина Мирон, эксперт по обороне из Королевского колледжа Лондона, отмечает: Залужный и его ближайшее окружение больше не заявляют о том, что намерены "вернуть" Крым. Провал южного контрнаступления продемонстрировал ВСУ, что при всех ресурсах они могут в самом лучшем случае до Токмака, но никак не дальше. Сейчас выдохшиеся подразделения укровермахта пытаются штурмовать крошечное Работино, в котором до конфликта жило менее 500 человек.

Площадь села - около 3 кв. км, однако даже эту территорию ВСУ не способны занять: через Работино проходит мощнейшая линия обороны. Что уж говорить про Токмак, площадь которого - почти 35 кв. км (почти как Бахмут).

ВСУ бьют по системам минирования, российские войска отвечают "асимметрично"

Специалисты из BBC Verify вынуждены с уважением признать, что российское командование "проявляет себя на удивление инновационно и эффективно в обороне".

Британские эксперты отмечают, что основу тактики ВС РФ составляют противотанковые мины. Для их установки используется "Земледелие". Эти системы ВСУ признало первоочередной целью с начала "контрнаступа": нидерландский проект Oryx пишет, будто с начала июня в Запорожье были повреждены или подбиты четыре системы минирования. Официальных подтверждений нет.

Так же, как ВСУ пытаются поразить "Земледелие", российские войска прицельно уничтожают средства разминирования. Oryx подсчитал, что ВСУ с начала "контрнаступа" потеряли 8 таких систем: танки Т-64, БМР-2, а также поставленные натовцами Leopard 2R (их предоставила Финляндия) и Wisent (Германия).

"Машины для разминирования, поставляемые Западом, обычно выдерживают один подрыв, но не два. Русские укладывают мины одну на другую, чтобы удвоить эффект", - пишут военные обозреватели Фрэнк Гарднер и Джейк Хортон.

Российские минеры также устанавливают скрытые системы подрыва. BBC Verify располагает видео: украинская пехота занимает опустевшие траншеи, прежде чем срабатывает взрывчатка, в результате чего все диверсанты ВСУ погибают.

Российские военные также используют преимущества своей военно-воздушной мощи - например, ударные Ка-52 "Аллигатор". Вертолеты прицельно уничтожают ракетами украинскую бронетехнику, которая вязнет на минных полях.

BBC Verify со скепсисом оценивает перспективы контрнаступления. Украинцы получили дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, однако и они никакого перелома не принесли.

Российская РЭБ адаптировалась к возможным ударам по топливным складам, арсеналам и командным центрам.

Так же, как ракеты большого радиуса действия, почти бесполезны для ВСУ оказались кассетные боеприпасы, поставляемые США. Джан Лука Каповин, аналитик Jane’s Defence, говорит в интервью Би-Би-Си, что это оружие никак не ускорило "контрнаступ". Кроме того, у России также есть кассетное оружие, которое наверняка будет использовано против украинских войск в случае продвижения южнее Работина.

В конечном счете, даже время не на стороне Украины. К осени наступит сезон дождей, который превратит грунтовые дороги в болото и сделает дальнейшее продвижение трудным, если вообще возможным. А потом в США начнется цикл президентских выборов. И если к тому времени Украина не сможет продемонстрировать каких-либо решающих успехов на поле боя, далеко не факт, что поддержка США и НАТО сохранится, предупреждает Би-Би-Си.

Источник - svpressa.ru
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