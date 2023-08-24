 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Демократы мобилизуют Трампу сторонников, как он бы и сам их не мобилизовал
00:15 26.08.2023

Евгений Сатановский: Трампа попытались "взять за вымя"
Политолог оценил, чем для экс-президента США обернется арест в тюрьме округа Фултон

Павел Еськов
Материал комментируют:
Евгений Сатановский

Экс-президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон процедуру ареста в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. По данным телеканала CNN, политик пробыл под стражей около 30 минут, поскольку заранее договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов.

Российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский обратил внимание, что Трамп является первым президентом Америки, которого сфотографировали под арестом: "С точки зрения предвыборной кампании Трампа, это настолько здорово сделано, что надо быть совсем дураком, чтобы не использовать. А Трамп - человек умный. И он уже начал пиарить эту совершенно уникальную ситуацию, как только возможно. На мой взгляд, это, безусловно, прибавит ему голосов. Сейчас демократы мобилизуют Трампу сторонников, как он бы и сам их не мобилизовал".

По мнению политолога, на этом фоне все соперники Трампа в Республиканской партии не имеют никаких шансов ни на что: "Если Трампа не застрелят перед выборами, демократы не имеют шансов ни на что. Может, конечно, они выставят Мишель Обаму - это будет очень смешно, если вспомнить все те скандалы, которые сопровождали правление ее мужа именно в связи с ней. С ее безумными тратами, фанфаронством… Да там много чего можно найти! Единственное, в чем это плюсует - она хотя бы двигается достаточно шустро, не жмет руку пустоте и, в отличие от Камалы Харрис, которая тоже могла бы снискать симпатии цветного или черного населения Америки, по крайней мере, хоть выглядит говорящим человеком - Камала Харрис произносит исключительно глупости".

"Свободная Пресса" поинтересовалась, как собеседник оценивает предъявленные Дональду Трампу обвинения по вмешательству в выборы 2020 года в штате Джорджия.

"Мне вообще довольно странно, что его не обвинили в поддержке в этом процессе Владимира Путина, Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и марсиан. Понятно, что все, так или иначе, в выборах, у кого есть какие-либо амбиции, причем не важно - из республиканцев ли, или из демократов, на выборы влияют. Это что - сюрприз? Все, кто может, влияют в пользу своих. А взять, что называется, в наручники бывшего президента США по этому поводу, и упечь его в тюрьму, пусть даже на несколько минут, это нечто новое".

Президент Института Ближнего Востока подчеркнул, что Трамп пробыл в тюрьме всего 30 минут. "Но предполагалось-то не так кратко. Его хотели все-таки хоть как-нибудь „взять за вымя". Кто же виноват, что у него достаточно денег для залога, да и адвокаты умные? Впрочем, он и сам мужик с крепким характером. Но такова специфика американской демократии", - резюмировал Евений Сатановский.

Источник - СвободнаяПресса
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