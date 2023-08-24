БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав Гулевич

00:19 26.08.2023

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ



БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита

Расширение состава межгосударственного объединения выводит его на ведущие роли в мировой политике



Завершившийся в Йоханнесбурге XV саммит БРИКС, проходивший под девизом "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", можно охарактеризовать одним словом – успех.



Во-первых, стороны приняли итоговую Йоханнесбургскую декларацию, что говорит об отсутствии у членов объединения непреодолимых противоречий. Это особенно важно в свете наличия у Индии нежелания расширения БРИКС за счет новых стран, т. к. Нью-Дели не хочет превращения организации в некий антиамериканский блок.



Президент России Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не направлен против других интеграционных объединений и не стремится быть субъектом конфронтации с кем бы то ни было. Такая позиция успокоила Индию. "БРИКС – это союз равноправных государств, у которых могут быть различные взгляды, но есть общее видение будущего", – резюмировал президент ЮАР Сирил Рамафоса.



Во-вторых, с 1 июня 2024 г. полноправными членами БРИКС станут Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Аргентина. Таким образом, суммарный ВВП стран БРИКС достигнет 37% от мирового (по паритету покупательной способности – $7,7 трлн.), здесь будут проживать 46% населения планеты. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, одним из критериев приема новых стран в БРИКС будет отсутствие с их стороны санкций против любого члена организации, так что западные страны приниматься в организацию не будут. Напомним, на приглашение в Йоханнесбург активно напрашивался Эмманюэль Макрон, однако в конечном итоге Си Цзиньпин заявил, что не возражает против "небольшой французской делегации во главе с представителем более низкого ранга", на что французы не согласились.



Исламская Республика Иран поддерживает усилия БРИКС по дедолларизации, будучи готовым к сотрудничеству в политической и экономической сферах, в сфере безопасности, заявил в Йоханнесбурге президент Эбрахим Раиси. Членство в БРИКС входящих в ОПЕК Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии дадут России дополнительные перспективы для переговоров с ними в энергетической сфере, вплоть до реализации совместных проектов. Отныне шесть из девяти стран-мировых производителей топлива состоят в БРИКС. Более деятельное вовлечение государств Ближнего Востока в институты экономического взаимодействия значительно повышает потенциал для взаимодействия по самому широкому спектру направлений.



В-третьих, БРИКС продолжит прирастать новыми участниками. Вслед за первой волной расширения пойдет вторая, в Йоханнесбурге утверждены критерии, обязательные к соблюдению кандидатами на вступление. На данный момент таковых кандидатов пятнадцать.



Членство в БРИКС западных стран исключается, поскольку один из его критериев – неприменение санкций странами БРИКС против участника организации. Исключается формирование наднациональных органов в структуре БРИКС, т. к. объединение создается для развития национальных экономик стран-участниц с учетом их интересов.



Сторонние наблюдатели назвали прошедший саммит моральной победой России и Китая. Москва и Пекин стремятся к созданию справедливого миропорядка, в том числе сбалансированных и взаимовыгодных экономических отношений в мировой экономике. Это особенно для африканского континента, опутанного кабальными отношениями с бывшими метрополиями – Францией, Великобританией, Португалией, Испанией, Бельгией.



На повестке дня стоит непростой вопрос создания единой расчетной единицы внутри экономик стран БРИКС. Такие тенденции не могут не раздражать коллективный Запад, опирающийся на фискальный диктат американского доллара и евро. Вашингтон и Брюссель пытались оказать давление на государства-участницы саммита, но безуспешно.



Таким образом, складывается ситуация, когда страны т. н. "золотого миллиарда" остались за бортом одного из самых крупных интеграционных объединений на планете. Мир разделился на два лагеря, при этом один из них (БРИКС) настроен на сотрудничество с любым внешнеполитическим игроком при условии соблюдения последним обозначенных норм.



Усиливая критику в сторону БРИКС, западный лагерь, напротив, призывает к бойкоту и к минимизации темпов сотрудничества внутри объединения. Вашингтон, Брюссель и ЕС опасаются превращения БРИКС в успешную альтернативную модель политического и экономического сотрудничества, которая самим фактом своего существования подчеркивает недостатки поднадоевшей всему миру евроатлантической модели.



Как отмечает политолог, востоковед Карине Геворгян, каждый из участников БРИКС оставляет за собой право выбирать сценарии для оперативно-тактической деятельности и двустороннего сотрудничества, уклоняясь от прямых конфликтов и разрешая внутренние. В экономической сфере, логичной стала договоренность о расширении взаимного обмена в национальных валютах. Конечно, это еще не демонтаж МВФ и доллара как инструмента США, но очевидное стремление создать "подушку безопасности". Вероятно, следующим шагом станет создание системы страхования в торговле между странами БРИКС+.



Геоэкономический и геополитический вектор БРИКС направлен на Юг. Государства Глобального Юга являются объектом пристального внимания коллективного Запада, который боится утратить рычаги влияния на политику и экономику стран третьего мира. Идеологически БРИКС словно провел границу между Севером и Югом, заставив союзников Вашингтона задуматься над будущим.



Так, глава МИД Новой Зеландии Наная Махута в текущем году посетила три страны БРИКС (Индию, КНР, ЮАР) и заявила, что Веллингтон не намерен присоединяться к блоку AUKUS (Австралия – Великобритания – США). Веллингтон избегает участия в конфронтационных объединениях, опасаясь быть втянутым в конфликт между США и их геополитическими оппонентами.



Новозеландский аналитик Джеффри Миллер не исключает, что его стране придется сблизится с БРИКС, поскольку география не позволяет ей быть полноправным членом ЕС, АСЕАН, "Большой семерки" или "двадцатки". Географически БРИКС для Новой Зеландии ближе всех.



Рост авторитета БРИКС на мировой арене неизбежно приведет и других союзников США к коррекции внешнеполитической стратегии – Австралию, Южную Корею, Испанию, Италию, Португалию, Францию (ее заморские владения расположены в границах Глобального Юга) и др.



"БРИКС представляет собой альтернативу для всех государств, чьи природные ресурсы уже давно эксплуатируются в ущерб населению этих стран. [Другие] международные организации к нам не прислушиваются и не учитывают наши интересы во время принятия решений", – говорит президент Боливии Луис Арсе.



Российское председательство в БРИКС будет "работать на результат", подчеркнул в ходе итоговой пресс-конференции Сергей Рябков, и "Запад будет вынужден это учитывать. Конечно же, попытки надавить на БРИКС, сыграть на том, что может восприниматься как нестыковки в подходах, будут продолжены, но мы уже прошли путь становления. БРИКС – объединение, которое имеет неоспоримый вес, он будет наращиваться в плане влияния, в том числе на международные процессы, и с этим коллективному Западу так или иначе придется считаться в полной мере".



Безусловно, расширение и укрепление крупнейшего межгосударственного объединения незападного мира неизбежно приведет к усилению антиколониальных тенденций в Африке, Южной Америке и Азии, а следовательно – и к дальнейшему ослаблению англосаксонской планетарной гегемонии.