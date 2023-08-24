 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.08.2023
01:37  Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины
01:12  Башар Асад умерит амбиции Эрдогана, - Глеб Простаков
01:08  Западня ВТО. Как Россия оказалась во Всемирной торговой организации и сможет ли выбраться из нее, - П.Селезнев
00:40  Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев
00:19  БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав Гулевич
00:15  Демократы мобилизуют Трампу сторонников, как он бы и сам их не мобилизовал
Пятница, 25.08.2023
22:29  В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС

22:23  Россия может помочь Туркменистану выйти из газового тупика, - Вл.Прохватилов
16:06  Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
13:57  Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:50  Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет
13:10  У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации, - Игорь Караулов
13:08  Байдену нашли замену из числа черных женщин, - Дм.Бавырин
12:52  Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов
09:54  Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство
08:50  Рахмон летит с визитом в Казахстан
07:26  ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
06:56  Военные доктрины США и КНР: геополитические аспекты, - Вас.Иванов
06:52  Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский
06:50  Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов
06:21  Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов
06:18  ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
05:33  БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу, - Елена Острякова
05:29  Единая валюта стран БРИКС: конец господства доллара? - Le Point
01:05  БРИКС: как расширение изменит организацию, - Дмитрий Лару
00:59  Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01  Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
Четверг, 24.08.2023
19:56  "Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин
16:46  Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:45  Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну
15:41  Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:39  Семья БРИКС усиливает суверенитет России, - Валерия Вербинина
15:37  Запад ведет культурное расчеловечивание, - Дм.Орехов
15:28  Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости
14:39  В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox
12:23  Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45  Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
06:27  Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО
06:20  В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:18  Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев
06:16  Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев
06:15  Адское лето Европы, - Николай Петров
06:14  Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
04:11  В Японии начался сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Тихий океан скоро станет Солярисом
01:51  "Он не преступник, он герой": Верховный суд Киргизии рассмотрит дело приговоренного к десяти годам колонии участника СВО
01:41  БРИКС закрыл американский финансовый Голливуд, - Ас-Сейед Шебл
01:40  Путин призывает БРИКС добить американский доллар, - Насер Кандиль
01:38  Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии, - Игорь Кармазин
01:36  США наплевали на мир. БРИКС заставит их пожалеть об этом, - Р. аль Бадави
00:55  ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"
00:54  Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав ГулевичБРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав Гулевич
00:19 26.08.2023

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ

БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита
Расширение состава межгосударственного объединения выводит его на ведущие роли в мировой политике

Завершившийся в Йоханнесбурге XV саммит БРИКС, проходивший под девизом "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", можно охарактеризовать одним словом – успех.

Во-первых, стороны приняли итоговую Йоханнесбургскую декларацию, что говорит об отсутствии у членов объединения непреодолимых противоречий. Это особенно важно в свете наличия у Индии нежелания расширения БРИКС за счет новых стран, т. к. Нью-Дели не хочет превращения организации в некий антиамериканский блок.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не направлен против других интеграционных объединений и не стремится быть субъектом конфронтации с кем бы то ни было. Такая позиция успокоила Индию. "БРИКС – это союз равноправных государств, у которых могут быть различные взгляды, но есть общее видение будущего", – резюмировал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Во-вторых, с 1 июня 2024 г. полноправными членами БРИКС станут Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Аргентина. Таким образом, суммарный ВВП стран БРИКС достигнет 37% от мирового (по паритету покупательной способности – $7,7 трлн.), здесь будут проживать 46% населения планеты. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, одним из критериев приема новых стран в БРИКС будет отсутствие с их стороны санкций против любого члена организации, так что западные страны приниматься в организацию не будут. Напомним, на приглашение в Йоханнесбург активно напрашивался Эмманюэль Макрон, однако в конечном итоге Си Цзиньпин заявил, что не возражает против "небольшой французской делегации во главе с представителем более низкого ранга", на что французы не согласились.

Исламская Республика Иран поддерживает усилия БРИКС по дедолларизации, будучи готовым к сотрудничеству в политической и экономической сферах, в сфере безопасности, заявил в Йоханнесбурге президент Эбрахим Раиси. Членство в БРИКС входящих в ОПЕК Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии дадут России дополнительные перспективы для переговоров с ними в энергетической сфере, вплоть до реализации совместных проектов. Отныне шесть из девяти стран-мировых производителей топлива состоят в БРИКС. Более деятельное вовлечение государств Ближнего Востока в институты экономического взаимодействия значительно повышает потенциал для взаимодействия по самому широкому спектру направлений.

В-третьих, БРИКС продолжит прирастать новыми участниками. Вслед за первой волной расширения пойдет вторая, в Йоханнесбурге утверждены критерии, обязательные к соблюдению кандидатами на вступление. На данный момент таковых кандидатов пятнадцать.

Членство в БРИКС западных стран исключается, поскольку один из его критериев – неприменение санкций странами БРИКС против участника организации. Исключается формирование наднациональных органов в структуре БРИКС, т. к. объединение создается для развития национальных экономик стран-участниц с учетом их интересов.

Сторонние наблюдатели назвали прошедший саммит моральной победой России и Китая. Москва и Пекин стремятся к созданию справедливого миропорядка, в том числе сбалансированных и взаимовыгодных экономических отношений в мировой экономике. Это особенно для африканского континента, опутанного кабальными отношениями с бывшими метрополиями – Францией, Великобританией, Португалией, Испанией, Бельгией.

На повестке дня стоит непростой вопрос создания единой расчетной единицы внутри экономик стран БРИКС. Такие тенденции не могут не раздражать коллективный Запад, опирающийся на фискальный диктат американского доллара и евро. Вашингтон и Брюссель пытались оказать давление на государства-участницы саммита, но безуспешно.

Таким образом, складывается ситуация, когда страны т. н. "золотого миллиарда" остались за бортом одного из самых крупных интеграционных объединений на планете. Мир разделился на два лагеря, при этом один из них (БРИКС) настроен на сотрудничество с любым внешнеполитическим игроком при условии соблюдения последним обозначенных норм.

Усиливая критику в сторону БРИКС, западный лагерь, напротив, призывает к бойкоту и к минимизации темпов сотрудничества внутри объединения. Вашингтон, Брюссель и ЕС опасаются превращения БРИКС в успешную альтернативную модель политического и экономического сотрудничества, которая самим фактом своего существования подчеркивает недостатки поднадоевшей всему миру евроатлантической модели.

Как отмечает политолог, востоковед Карине Геворгян, каждый из участников БРИКС оставляет за собой право выбирать сценарии для оперативно-тактической деятельности и двустороннего сотрудничества, уклоняясь от прямых конфликтов и разрешая внутренние. В экономической сфере, логичной стала договоренность о расширении взаимного обмена в национальных валютах. Конечно, это еще не демонтаж МВФ и доллара как инструмента США, но очевидное стремление создать "подушку безопасности". Вероятно, следующим шагом станет создание системы страхования в торговле между странами БРИКС+.

Геоэкономический и геополитический вектор БРИКС направлен на Юг. Государства Глобального Юга являются объектом пристального внимания коллективного Запада, который боится утратить рычаги влияния на политику и экономику стран третьего мира. Идеологически БРИКС словно провел границу между Севером и Югом, заставив союзников Вашингтона задуматься над будущим.

Так, глава МИД Новой Зеландии Наная Махута в текущем году посетила три страны БРИКС (Индию, КНР, ЮАР) и заявила, что Веллингтон не намерен присоединяться к блоку AUKUS (Австралия – Великобритания – США). Веллингтон избегает участия в конфронтационных объединениях, опасаясь быть втянутым в конфликт между США и их геополитическими оппонентами.

Новозеландский аналитик Джеффри Миллер не исключает, что его стране придется сблизится с БРИКС, поскольку география не позволяет ей быть полноправным членом ЕС, АСЕАН, "Большой семерки" или "двадцатки". Географически БРИКС для Новой Зеландии ближе всех.

Рост авторитета БРИКС на мировой арене неизбежно приведет и других союзников США к коррекции внешнеполитической стратегии – Австралию, Южную Корею, Испанию, Италию, Португалию, Францию (ее заморские владения расположены в границах Глобального Юга) и др.

"БРИКС представляет собой альтернативу для всех государств, чьи природные ресурсы уже давно эксплуатируются в ущерб населению этих стран. [Другие] международные организации к нам не прислушиваются и не учитывают наши интересы во время принятия решений", – говорит президент Боливии Луис Арсе.

Российское председательство в БРИКС будет "работать на результат", подчеркнул в ходе итоговой пресс-конференции Сергей Рябков, и "Запад будет вынужден это учитывать. Конечно же, попытки надавить на БРИКС, сыграть на том, что может восприниматься как нестыковки в подходах, будут продолжены, но мы уже прошли путь становления. БРИКС – объединение, которое имеет неоспоримый вес, он будет наращиваться в плане влияния, в том числе на международные процессы, и с этим коллективному Западу так или иначе придется считаться в полной мере".

Безусловно, расширение и укрепление крупнейшего межгосударственного объединения незападного мира неизбежно приведет к усилению антиколониальных тенденций в Африке, Южной Америке и Азии, а следовательно – и к дальнейшему ослаблению англосаксонской планетарной гегемонии.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692998340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны
- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов
- О религии и традициях
- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау
- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана
- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ
- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности
- Кадровые перестановки
- О заседании Антитеррористического центра РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  