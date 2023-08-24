Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев

00:40 26.08.2023

Американцы задумались о последствиях для реальных организаторов теракта



Александр Ситников



Сразу несколько версий гибели Евгения Пригожина и других пассажиров бизнес-джета, летевшего из Москвы в Питер, выдали западные СМИ и политики. Наиболее популярное и, пожалуй, самое идиотское - предположение, что самолет сбит российскими средствами ПВО, на что якобы указывают некие "следы ракеты" в небе.



В частности, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американское разведывательное сообщество. Невольно вспоминается русская поговорка: "На воре шапка горит".



Самой вероятной причиной называется теракт на борту. Сторонники этой версии ссылаются на местных жителей, которые сообщили о двух взрывах в небе. К этому инциденту могли быть причастны не только спецслужбы Украины, "получившие такой подарок накануне Дня независимости", но и ЦРУ и MI-6, а также французская DGSE (Главное управление внешней безопасности Минобороны). Отметим, что именно Париж является главным выгодоприобретателем устранения Пригожина.



Еще пишут, что целью инцидента была инсценировка смерти основателя "Вагнера". Такие подозрения обосновываются тем, что высшие командиры летели вместе, а это противоречит элементарным мерам безопасности.



Естественно, сейчас вражеские мозговые центры разгоняют нарратив, в том числе и в нашем обществе, что обезглавить "музыкантов" могли заказчики из политической элиты России, намекая на конфликт "башен Кремля".



Отсюда следует вывод, что "катастрофа вряд ли окажет решающее влияние на группу "Вагнера". "Как и в любой военной кампании, руководители которой находятся в горячих точках вместе со своими бойцами, существуют различные механизмы для продолжения эффективной работы в случае их гибели".



Кстати, Пригожина в свое время называли "военным Жириновским", а смерть последнего привела к тому, что ЛДПР фактически выпала из российского медиапространства. Во всяком случае преемники Владимира Вольфовича не так блистают на трибунах Госдумы и экранах телевизоров, как "отец русских либеральных демократов".



Проводя параллели, особенно с оглядкой на роль отдельных личностей в нашей истории, многие говорят: "Дай Бог, чтобы „Вагнер" возглавил такой же яркий командир, каким был Евгений Викторович, и продолжил его дело". Этот взгляд на работу "музыкантов" после смерти "дирижера" согласуется с оценкой, данной Владимиром Путиным. Он сказал: "Пригожина я знал с 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, который добивался результатов. Талантливый бизнесмен, который работал и за пределами РФ".



Однако вернемся к западным нарративам, от которых не получается отмахнуться, поскольку они набирают популярность в нашем обществе. Есть в США издание Foreign Affairs, считающееся информационной помойкой Госдепа. Янки, как водится в таких случаях, поручили изложить свою версию русской - Татьяне Становой, старшему научному сотруднику одного из подразделений Фонда Карнеги*. Типа, американцы не при делах, "слушайте, что говорит ваша соотечественница".



А лепит она ровно то, что приказали звездно-полосатые хозяева. Ее интервью "Почему Путин хотел смерти Пригожина" было опубликовано почти сразу после появления первых новостей о гибели Евгения Викторовича. Создается впечатление, что материал готовился заранее - хотя бы потому, что выверен и старательно отредактирован.



Если знать, как обычно тормозит Foreign Affairs, публикуя аналитику с лагом в несколько дней после резонансных событий, одно это дает серьезную пищу для размышлений.



"Даже если это действительно был несчастный случай, российские элиты и высокопоставленные чиновники воспримут это как акт возмездия. Кремль и лично Путин будут заинтересованы в разжигании подобных подозрений. Путин назвал Пригожина „предателем", поэтому многие консерваторы в российском политическом классе были шокированы тем, насколько мягко Путин относился к нему после мятежа", - цитирует Foreign Affairs старшую научную сотрудницу Становую.



По ее словам, "единственная причина, по которой Путин терпел Пригожина (после похода ЧВК „Вагнер" на Ростов-на-Дону), заключается в том, что у него были военные заслуги на Украине и в Сирии. Но действительно ли этого было достаточно, чтобы простить его? До того, что случилось с Пригожиным, я была почти уверена, что Путин найдет способ избавиться от него. Возможно, не физически: я не была уверена, что Путина это устроит. Скорее, я думала, что Министерство иностранных дел, ГРУ, ФСБ - кто угодно - со временем найдут способ отобрать все, что было у Пригожина".



"Отобрать" - чисто по-американски. Но зачем это делать Кремлю, непонятно. Старшая научная сотрудница должна понимать, что Евгений Викторович, как и большинство русских бизнесменов, яйца в одну корзину не складывал.



Путин рационален до мозга костей, в отличие от Байдена с Зеленским. Первый ради жовто-блакитных нацистов и в угоду своей личной неприязни к хозяину Кремля поставил экономику США на грань апокалипсиса, второй со своей фраерской политикой фактически уничтожил Украину как государство, хотя мог подписать Стамбульский мирный договор, сохранив территориальную целостность страны и сотни тысяч жизней громадян.



Именно поэтому способность Пригожина "добиваться результатов" на внутренних кремлевских весах плохое/хорошее перевесила "посттравматический синдром "Бахмутской мясорубки". Тем более, что россияне фактически не поддержали "поход" ЧВК "Вагнер".



Этот факт признает и автор Foreign Affairs. Татьяна Становая говорит: "Мы не увидим какой-либо значительной (имеются в виду антиправительственные протесты - „СП") реакции (на смерть Пригожина). Те, кто симпатизировал Пригожину до мятежа, были разочарованы, когда он решил бросить вызов государству. Они считали, что не следует раскачивать лодку в такие трудные времена".



Тогда возникает вопрос: "В чем „выгода" Путина?" Оказывается, от хода расследования. Похоже, янки, зная, кто стоит за терактом, с большим страхом будут следить за раскрытием преступления, поскольку за вероломное убийство обязательно последует "ответка". Если следы и впрямь приведут в Киев, то уже ничто не будет удерживать Москву от ударов по Банковой и бункеру Зеленского.



*Фонд Карнеги за международный мир признан иноагентом