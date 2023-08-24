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Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины
01:37 26.08.2023

ИноСМИ
Россия

Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины

Антон Трофимов

Никакие резервные бригады и западные танки не помогли Украине кардинально изменить положение на фронте. Хотя киевская хунта явно мечтает об этом, она не способна продемонстрировать хоть маленькую, хоть локальную, но реальную военную победу. В этом окончательно убедились на Западе. Толкнувший Киев к военному противостоянию с Москвой, он теперь, разочарованный, толкает его к миру. Чтобы с помощью дипломатии добиться того, чего не удалось добиться оружием.

"Признание того, что Украина не в состоянии победить в вооруженном конфликте с Россией, - это первый шаг для Америки на пути формулирования более здравого подхода", - делает вывод старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу, автор статьи в The American Conservative. И продолжает: "Правительство Зеленского заявило, что его целью является победа над Москвой и возвращение украинских земель, включая Донбасс и Крым. Но шансов на достижение этой цели становится все меньше".

Точнее говоря, шансов на это нет вообще. Россия никогда не примет подобных условий, кто бы их ни выдвигал. Чтобы требовать чего-то в таком духе, нужно как минимум стоять на территории противника далеко за границами спорных земель. Может этим похвастаться Украина? Конечно, нет!

Киеву вообще нечем хвастаться. Разве что успехами в полном и окончательном разрушении доставшейся хунте страны и уничтожения ее населения. Темпы этих процессов действительно поразительные. "Всего за полтора года безвозвратные потери в украинской армии превысили количество американских военнослужащих, погибших за 20 лет пребывания американских войск во Вьетнаме (примерно 58 тысяч человек) и примерно такие же потери афганских военных за весь период войны в Афганистане с 2001 по 2021 годы (около 69 тысяч человек)", - цитирует американских исследователей Дуг Бэндоу.

Даже эти явно заниженные оценки пугают иностранных политиков. На Западе никто не собирался поначалу считать украинцев, погибших ради американских и европейских интересов. Зато теперь задумались об этом. Не из абстрактного гуманизма, а потому, что если их не останется совсем - некому будет продолжить конфликт, когда понадобится.

В том, что это случится, ни НАТО, ни ЕС, похоже, не сомневаются. Запад открыто признает, что мирные переговоры по Украине станут новой версией прежних филькиных грамот. "Урегулирование будет разновидностью Минских соглашений, подписанных в 2015 году после вторжения России в Донбасс и аннексии Крыма, - пишетамериканский The National Interest. И продолжает: - Специальная военная операция России на Украине последовала из-за краха Минских соглашений II, но это было не столько результатом структуры соглашения, сколько того, что обе стороны укрепили свои позиции и поверили, что есть лучшие варианты для достижения их целей. Издержки текущего конфликта вынудят к повторной калибровке, которая сделает минские договоренности более привлекательными".

Привлекательными, ясное дело, для Запада. Сейчас ему, прежде всего - Америке, категорически необходимо продемонстрировать степень своего внешнеполитического влияния. Вашингтон стремительно теряет международный вес, отчего даже некоторые союзники по НАТО начинают разворачиваться на восток и юг. Там сегодня складываетсяглобальная оппозиция прежнему "американоцентричному" миру. Участие в этом процессе для многих прежних сателлитов США привлекательнее, чем сохранение верности своему сюзерену.

США не могут игнорировать расширение БРИКС, им нужно чем-то ответить на эту угрозу. Переманить обратно прежних южноамериканских сателлитов вроде Аргентины нереально. Европа выдоена досуха, трещит по швам и готова сорваться с поводка. НАТО то ли растет, то ли готовится к уходу некоторых участников. Что остается?

Нужен очевидный, не допускающий двойных толкований успех на внешнеполитическом поле. Вашингтону срочно нужна успешная роль Главного Миротворца! А сыграть ее Белый дом может только на Украине.

В Сирии попытки добиться чего-то подобного провалились. Ближний Восток быстро становится частью глобального Юга. В Африке ситуация настолько накалена, что влезать туда с "мирными" инициативами чревато повторением Афганистана или Вьетнама (недаром в США стали так часто вспоминать о них). На Балканах слишком свежа еще память о "гуманитарных бомбардировках", да и пророссийские настроения весьма сильны.

Зато киевская хунта давно и послушно выполняет указания западных кураторов. Сказано ей, что военной победы над Россией не будет - похорохориться, поноет, но согласится. Особенно когда окончательно завязнет в Запорожье и начнет отступать под Харьковом. Тут-то и настанет идеальный момент для выхода на международную сцену Америки в белом фраке.

Катастрофа на фронте - тот самый момент, которого с нетерпением ждут на Западе. Как только она случится, западные области Украины спешноотделятся и отойдут соседям. Южные и восточные освободит российская армия. Под угрозой окончательной утраты суверенитета Киев пойдет на переговоры на любых условиях. Даже полной денацификации и демилитаризации, если кивнут США. А они, скорее всего, кивнут. Им не привыкать давать любые обещания, если это позволяет выиграть время и дает надежду позднее перекроить ситуацию по своему вкусу.

Американская версия финала украинского конфликта выглядит по-голливудски красочно. На переднем плане - положившие конец войне США. По обе стороны от них - печальная Украина и улыбающаяся Россия. Сбоку недоверчиво прищурился Китай. За спиной в живописном беспорядке - страны ЕС и БРИКС. И весь мир взирает на победителя с уважением!..

Чтобы этот сценарий стал реальностью, нужно немного: убедить Киев в политическом и военном поражении. Не затем, чтобы сберечь жизни бойцов ВСУ, а чтобы окончательно уничтожить их. Иначе киевская хунта так и будет кричать о "перемоге".

Не случайно в последние дни резко обострилисьпротиворечия между американскими военными советниками и киевским командованием. Украинские генералы убеждены, что только постоянным давлением по всей линии боевого соприкосновения удерживают российскую армию от перехода в наступление. Если же ВСУ, как этого требует Америка, начнут воевать по прогрессивным западным методичкам, их ждет неизбежная катастрофа.

Она нужна Западу, мечтающему сегодня усадить Киев за стол переговоров и напялить мантию миротворца. Стоит повторить: мирный договор по Украине, если он и будет заключен, станет лишь отсрочкой возобновления конфликта. Набрав дополнительные внешнеполитические очки, США укрепят свое реноме и влияние на союзников. После этого можно будет вернуться к отложенному пока спору о том, кто на свете всех сильнее. Уступать в нем Вашингтон не собирается никому и ни за что.

Источник - ИноСМИ
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