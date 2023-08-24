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|Саида Мирзиеева стала помощником президента Узбекистана
04:28 26.08.2023
САИДА МИРЗИЕЕВА СТАЛА ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА
Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав руководства Администрации президента Узбекистана. Саида Мирзиеева назначена помощником президента, Комил Алламжонов - главой Департамента информационной политики, экс-министр энергетики Алишер Султанов - советником по вопросам энергетической безопасности.
Помимо двух помощников президента, Мирзиеев утвердил кандидатуры шести своих советников по различным направлениям:
Равшан Гулямов - советник по вопросам экономического развития;
Алишер Султанов - советник по вопросам энергетической безопасности;
Шухрат Ганиев - советник по вопросам аграрного развития;
Музаффар Камилов - советник по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений;
Гофуржон Мирзаев - советник по вопросам кадровой политики - директор Агентства развития государственной службы;
Дониер Кадиров - советник по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
Мирзиеев также произвел назначение глав департаментов своей администрации:
Комил Алламжонов - руководитель Департамента информационной политики;
Одил Абдурахманов - руководитель Департамента социального развития;
Кахрамон Куранбаев - руководитель Департамента молодежной политики;
Алишербек Пайгамов - руководитель Департамента внешних связей;
Нодиржон Абдурахимов - руководитель Департамента планирования и информационного обеспечения;
Уткиржон Кодиров - руководитель Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов.
Кроме того, Улугбек Курбанов назначен на должность руководителя протокола президента Республики Узбекистан, Шерзод Асадов - на должность пресс-секретаря руководителя страны, Саидазиз Саидкаримов - на должность начальника Контрольной инспекции АП.
Ранее стало известно об упразднении должности руководителя Аппарата президента. Занимавший ее Сардор Умурзаков назначен на пост советника президента по особым поручениям.
Пресс-служба главы государства анонсировала изменения в структуре АП. В частности, сообщалось, что введены две новые должности помощника президента, а число советников увеличено с девяти до одиннадцати.
Саида Мирзиеева - старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Родилась 4 ноября 1984 года. Выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.
Публичной персоной стала после прихода ее отца к власти. В 2019–2020 годах вместе с Комилом Алламжоновым работала в Агентстве по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, затем - в попечительском совете Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. В обеих организациях Мирзиеева была заместителем Алламжонова. С ноября 2022 года работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата АП.
Азиз Магрупов - выпускник и научный сотрудник Российского экономического университета имени Плеханова. Начал свою карьеру в Министерстве внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где занимал должность главного специалиста главного управления. Имеет опыт работы в качестве советника по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в России и советника министра иностранных дел по торгово-экономическим вопросам. Владеет узбекским, русским и английским языками.