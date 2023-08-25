Узбекистан продолжает реабилитацию жертв советских репрессий (+ 240 к списку)

04:30 26.08.2023

В преддверии Дня памяти жертв репрессий Узбекистан реабилитировал 240 человек, осужденных в СССР

25.08.23



Один из томов уголовного дела осужденных в СССР граждан. Фото пресс-службы Верховного суда Узбекистана

Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных во времена СССР. В частности, рассматривались уголовные дела, заведенные в 1929-31 годах, сообщает Repost.uz со ссылкой на пресс-службу ВС республики.



В рамках данного процесса по реабилитации судебная коллегия анализировала пять уголовных дел, касающихся граждан Узбекской и Казахской ССР, проживавших на территории нынешних Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей, а также Республики Каракалпакстан.



Верховный суд реабилитировал всех этих людей по статье 83 ("Основания для реабилитации") Уголовно-процессуального кодекса республики.

Уточнятся, что 240 человек во времена СССР были осуждены за участие в басмаческом движении, создание вооруженных банд и осуществление действий в целях вооруженного восстания или контрреволюционной деятельности против советского правительства. Полный список оправданных опубликован здесь.



Согласно данным, опубликованным ВС, большинство оправданных были осуждены по статье 78 УК Узбекской ССР и получили от пяти до десяти лет пребывания в концлагере, либо отбывали от трех до восьми лет лагерей по статье 59 УК РСФСР.



Содержание первой статьи найти не удалось, а вот согласно российскому Кодексу в редакции 1926 года 59-я статья относилась к разделу "особо опасных преступлений против порядка управления". Отмечалось, что такими признавали деяния, которые "колеблют основы государственного управления и хозяйственной мощи Союза ССР и союзных республик".



Добавим, что в Узбекистане ежегодно отмечается День памяти жертв репрессий, он приходится на 31 августа.

В этом году уже проходили подобные процессы. В апреле Верховный суд реабилитировал 208 человек, репрессированных в 30-х годах прошлого века. В числе оправданных в основном значатся уроженцы Ферганской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей.