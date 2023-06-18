Насколько иллюзорен контроль над вооружениями, - Юрий Паниев

05:10 26.08.2023 Ядерная риторика сверхдержав не имеет прецедентов



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

18.06.2023



Россия начала перемещение ракетных комплексов "Искандер-М" на территорию Белоруссии.

21 июня исполняется 50 лет со дня заключения Соглашения между Москвой и Вашингтоном о предотвращении ядерной войны. Документ, подписанный генсеком КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном и объявленный ими "историческим этапом в отношениях между обеими странами", признается обеими сторонами действующим.



Более того, в условиях прекращения или приостановки других договоров в сфере контроля над вооружениями соглашение полувековой давности – практически единственный остающийся в силе документ, направленный на снижение стратегических рисков между РФ и США. Ведь одна из его статей гласит: если в какой-то момент отношения между Москвой и Вашингтоном "будут выглядеть как влекущие риск ядерного конфликта", стороны "незамедлительно приступят к срочным консультациям друг с другом и предпримут все усилия для предотвращения этого риска".



С тех пор нынешняя ядерная риторика США и РФ не имеет прецедентов по своей интенсивности, и она подтверждается конкретными действиями. В октябре 2022 года президент США Джозеф Байден предупредил, что миру впервые за многие десятилетия угрожает ядерный Армагеддон. "Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", – заявил он, возложив вину на Россию.



А Владимир Путин, выступая 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, признал, что использование Россией ядерного оружия теоретически возможно. "У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом. И все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят", – высказался он.



Президент РФ рассказал о том, что в настоящее время ядерное тактическое оружие переносится на территорию Белоруссии, туда уже доставлены первые ядерные заряды: "...до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью". А потом пояснил, что ядерное оружие – это элемент именно сдерживания. "Чтобы все те, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", – подчеркнул Путин. Использование крайних средств, по его словам, возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. "И в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении Российского государства, будем использовать, здесь и сомнений нет", – предупредил президент.



Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ситуацию в области контроля над вооружениями неудовлетворительной. "В целом ситуация в области контроля над вооружениями, стратбезопасности скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах, переговорах действительно, наверное, двусторонних, российско-американских, и в более расширенном формате. Но для того чтобы вести эти переговоры, нужно иметь потенциал для них", – сказал он в субботу журналистам.



Пока же, по его словам, отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге не приходится. Вместе с тем, подчеркнул Песков, Москва готова к такому диалогу и считает его жизненно необходимым, он в интересах России и США и других стран. Поэтому обсуждать с США вопрос о стратегической безопасности невозможно без участия Великобритании и Франции, тоже обладающих ядерным оружием. "Мы должны учитывать их позицию, они должны быть вовлечены в будущие договоренности", – обратил внимание представитель Кремля.



Комментируя двумя неделями ранее заявления США о готовности начать с Москвой диалог о будущем контроля над ядерными вооружениями, Песков, напомним, тоже говорил, что Россия открыта к диалогу и считает его чрезвычайно важным. Речь тогда шла о выступлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на ежегодном собрании Национальной ассоциации по контролю над вооружениями, в котором тот объявил о стремлении Вашингтона начать без промедления и предварительных условий консультации с Россией по данному вопросу.



"Не в интересах наших стран начинать открытое соревнование в стратегических ядерных силах, – цитировало Салливана АР. – И вместо того чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке соглашения на период после 2026 года". При этом он подчеркнул, что США остаются приверженными соблюдению истекающего в феврале 2026 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это сделает Россия, объявившая в минувшем феврале о его приостановке.



Свое решения власти РФ объяснили тем, что, во-первых, США нарушают ДСНВ, а во-вторых, обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда договор заключался. По мнению Москвы, США поддерживают и вооружают Украину для нанесения "стратегического поражения" России, что делает невозможным сотрудничество с ними в сфере контроля над вооружениями "в обычном режиме".



Вашингтон, в свою очередь, говорил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России – о блокировке инспекций ядерных объектов и об отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации договора.



Между тем ранее Россия и США в рамках ДСНВ каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки: межконтинентальных баллистических ракетах (МБЛ), баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиках. А на ежедневной основе они уведомляли друг друга о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса. За время действия ДСНВ Москва и Вашингтон обменялись 25 720 такими уведомлениями. Кроме того, с 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 инспекций баз МБЛ и стратегических подводных лодок, авиабаз стратегической авиации, а также мест загрузки, складирования и ремонта.



Если, по словам Салливана, с Россией США готовы обсуждать договоренности, которые могли бы прийти на смену парализованному ДСНВ, то Китай они хотели бы в целом привлечь к контролю над ядерными вооружениями, о чем Пекин до сих пор отказывал Вашингтону. Ведь, по данным Белого дома, Китай к 2035 году сможет обладать 1,5 тыс. ядерных боезарядов, что приблизит его арсенал к потенциалу США и России.



В КНР оценок высказанным Салливаном предложениям пока не оглашали. Ожидается, что этот вопрос будет одним из ключевых в ходе начавшегося 18 июня визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.



Хотя России конкретные предложения о перезапуске диалога по контролю над вооружениями США пока не передавали, в Москве реакция на заявления Салливана оказалась неоднородной. Похоже, что все-таки более благосклонной она оказалась в Кремле. "Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение, – подчеркнул Песков. – Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях".



В российском же МИДе к инициативе Вашингтона отнеслись скептически. Там заявили, что не увидели готовности США ради сохранения контроля над вооружениями отказаться от цели нанести России "стратегическое поражение", и предупредили, что перенести успешный опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в период холодной войны на сегодняшние реалии не получится. Тем не менее, как заверил журналистов замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия даст развернутые оценки выступлению Салливана по стратегической стабильности.



Пока же прозвучало утверждение самого министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Запад "потерял" Россию на нынешнем историческом этапе. В минувшую пятницу в интервью телеканалу RT он констатировал: "Отношения между Западом и Российской Федерацией уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды". "Чем быстрее избавимся от остающихся иллюзий, тем будет лучше для нашего собственного развития", – сказал министр. Источник - НГ

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