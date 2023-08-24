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|Токаев поручил урегулировать фуро-ситуацию на казахско-кыргызской границе
08:21 26.08.2023
Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству касательно ситуации на казахско-кыргызской границе, сообщает Zakon.kz.
"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 26 августа 2023 года.
Также сообщается, что президент отметил "необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу".
Отметим, что в начале этой недели стало известно, что на границе Казахстана и Кыргызстана ожидают пропуска более 370 фур. 22 августа министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что у министерства не было никаких установок относительно коммерческих грузов.
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Динара Халдарова