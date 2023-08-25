КазВласти робко пожурили рабовладельца-олигарха Машкевича

08:41 26.08.2023

Власти направили предприятию олигарха Машкевича предупреждение из-за нарушений

Фариза Нарбекова

25.08.2023,

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) направило АО "Шубарколь комир" предостережение о недопущении нарушений антимонопольного законодательства, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на ведомство.



Ранее сообщалось, что "Шубарколь комир" приняло решение об определении организатором торгов коммунально-бытовым углем их производства товарную биржу АО "Modern Trading Solutions". Но компания установила единовременный вступительный взнос на уровне 95 млн тенге, из-за чего АЗРК направило предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.



"После рассмотрения предостережения Агентства размер единовременного взноса был снижен до 20 млн тенге, однако в других товарных биржах по секции торговли углем размер вступительного взноса варьируется от 150 тысяч до 3,5 млн тенге. При этом согласно действовавшим до 23 мая тарифам, единовременный взнос для резидентов/нерезидентов составлял от 500 тысяч/1 млн тенге", – говорится в сообщении.



"Шубарколь комир" занимается открытым способом добычи угля и является частью компании ERG. Кроме добычи угля, предприятие занимается производством специализированного кокса, каменноугольной смолы и каменноугольного масла.



Председателем совета директоров ERG является олигарх Александр Машкевич. Корпорация занимает одно из ведущих мест в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными, добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. Основная часть активов находится в Казахстане.



Машкевич – гражданин Израиля. По данным Forbes, он шестой в списке богатейших бизнесменов этой страны с состоянием $3,7 млрд. В октябре он занял пятое место в рейтинге 50 влиятельных бизнесменов Казахстана. В его руках – алюминиевые, железорудные, хромовые месторождения, заводы, банк и медийные ресурсы. Различными отраслями промышленности он занимается в Украине и России.



Ранее работники "Шубарколь комир" пожаловались на зарплату.