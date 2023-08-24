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У друзов лопнуло терпение. Юг Сирии вновь охватили протесты
08:56 26.08.2023

Уже больше недели в Сирии не прекращаются протесты. Поводом для открытого недовольства послужило резкое повышение цен на бензин. Народные волнения в основном затронули южную провинцию Эс-Сувейда, где проживают друзы. Но и в других районах страны люди выходят на улицы, требуя улучшения условий жизни. Кое-где вновь зазвучали лозунги о смене режима.

Демонстранты в Сирии требуют не только улучшения социально-экономической ситуации, но и отставки президента Башара Асада

"Уходи, уходи, Башар!", "Сирия - страна упорных" - лозунги с требованием отставки президента Сирии Башара Асада вернулись на улицы городов. В основном они звучат на юге страны в провинции Эс-Сувейда. "Мы выходим на улицу, потому что это единственный путь к спасению", "Если люди голодают - их правитель должен быть привлечен к ответственности", "Да демократии, да свободе и человеческому достоинству",- говорят демонстранты.

Ситуацию спровоцировала отмена на прошлой неделе субсидий на топливо, последовавшая сразу за указом президента Асада о стопроцентном повышении заработной платы и пенсии госслужащим и военным.

В итоге это привело к резкой инфляции, больно ударившей по карманам населения, и без того в своем большинстве находящегося на грани выживания.

Согласно отчетам Всемирной продовольственной программы ООН, в первой половине 2023 года средняя по стране цена стандартной продовольственной корзины увеличилась на 27% и к июню составляла примерно $81. Это на 70% дороже, чем за год до этого. А минимальная корзина расходов на июнь 2023 года достигала $206. Этот показатель вырос на 74% за год. До указов Башара Асада ежемесячная зарплата государственных служащих составляла в среднем от $10 до $25, в зависимости от уличного курса сирийского фунта, который только в этом году потерял более 50% своей стоимости. Размер минимальной заработной платы начиная с прошлой недели был установлен на уровне 185 940 тыс. сирийских фунтов. По курсу на четверг это $13. При этом чтобы купить 20 литров бензина, на черном рынке нужно около $25. У людей нет денег ни на топливо, ни на еду, ни на то, чтобы собрать детей в школу.

Сразу после отмены субсидий и резкого скачка цен в разных районах Сирии зазвучали призывы к всеобщей забастовке и демонстрациям. В основном на юге - в провинциях Деръа и Эс-Сувейда.

Напомним, что в 2011 году именно с демонстраций в Деръа в Сирии начались волнения, обернувшиеся более чем десятилетним кризисом, сопровождавшимся гражданской войной и войной с террором. В 2018 году юг Сирии вернулся под контроль сирийских властей. В отличие от потенциально мятежной Деръа, составляющие основное население Эс-Сувейды друзы в целом лояльны сирийском режиму. Но и у них не хватает терпения. Только в прошлом году в провинции были три серьезные вспышки недовольства - в феврале, июле и декабре. В ходе последних столкновений протестующих с силами правопорядка погибли несколько человек. Как и сейчас, поводом для волнений была тяжелая социально-экономическая ситуация - высокие цены, проблемы с водоснабжением и отмена тех или иных субсидий.

России и Западу не удалось договориться о продлении действия механизма помощи Сирии
В этот раз стало заметно больше политических лозунгов, среди демонстрантов отмечается и высокий процент женщин. Духовные лидеры друзов благословили протесты. "Чаша народного терпения имеет пределы, и властям следует прислушаться к социальным требованиям, которые выдвигают люди, вышедшие на улицы",- заявил один из друзских шейхов Хамуд аль-Ханнави. В то же время он призвал сохранять мирный характер протестов. При этом местные активисты настаивают, что происходящее - не порыв одной конфессиональной общины. К друзам присоединились и местные племена бедуинов. Демонстранты говорят о единстве сирийской нации.

Помимо Эс-Сувейды небольшие демонстрации были отмечены в разных районах по всей Сирии - и в пригородах Дамаска и Алеппо, и в прибрежной Латакии. Но на юге население более активно, и там силы безопасности не столь тотально контролируют ситуацию. В сирийских социальных сетях говорят о десятках задержанных.

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Советник президента Сирии Луна аш-Шибль заявила в среду, что протесты организованы извне "горсткой наемников". Пока это стало единственной реакцией на происходящее со стороны властей.

С учетом того, что это уже не первые волнения на юге страны за последние годы, в Дамаске не боятся, что массовые протесты охватят всю Сирию и режим вновь столкнется с угрозой существованию, как это было в 2011 году и первые годы "сирийской весны". Ответственность за экономические проблемы власти перекладывают на Запад, чьи санкции не дают экономике Сирии нормально развиваться. Но в то же время население все чаще говорит о коррупции властей и других проблемах. Уже мало кто верит, что ситуация в экономике при Башаре Асаде существенно изменится.

Марианна Беленькая
№156 от 25.08.2023, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693029360


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