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|Очередной эмиссар Вашингтона (глава комитета Сената по нацбезу Питерс) пытается уговорить Мирзиеева предать Россию
09:11 26.08.2023
Глава Комитета Сената США по нацбезопасности посещает Узбекистан
Председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса приняли президент Узбекистана, глава Сената и руководитель МИДа. На переговорах обсуждались экономическое сотрудничество, региональная повестка, связи между парламентами, права человека и другие вопросы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 25 августа принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса (представляет штат Мичиган, член Демократической партии). Об этом сообщила пресс-служба президента.
Стороны рассмотрели вопросы укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия.
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе по вопросам подготовки первого саммита в формате "С5+1", проводимого в сентябре по инициативе президента США на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отдельно обсуждалось развитие межпарламентского сотрудничества в целях продвижения совместных проектов в приоритетных направлениях, говорится в сообщении.
Другие встречи
Фото: Пресс-служба Сената.Фото: Пресс-служба Сената.
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В этот же день Гари Питерса приняла председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Они обсудили "широкий спектр вопросов сотрудничества" двух стран, в частности, укрепления межпарламентских связей, развития торгово-экономических и трудовых отношений, гендерного равенства.
В центре внимания также были вопросы обеспечения прав человека, свободы вероисповедания и свободы слова, сообщила пресс-служба Сената.
"Достигнута договоренность последовательно продолжать сотрудничество в области трудовых отношений, создавать достойные условия труда, проводить постоянные консультации по таким вопросам, как внедрение международных стандартов в сферу труда", - отмечается в сообщении.
Кроме того, обсуждены вопросы проведения в Узбекистане в следующем году совместно с USAID Международного форума деловых женщин в рамках формата "Центральная Азия - США" ("С5+1").
Делегацию США также принял министр иностранных дел Бахтиер Саидов. Повестка переговоров охватила разные темы сотрудничества между двумя странами.
"Благодарим наших американских партнеров за постоянную поддержку комплексной программы реформ Узбекистана под руководством президента Узбекистана. Мы ценим готовность сенатора Гэри Питерса укреплять связи деловых кругов Узбекистана с бизнес-сообществом штата Мичиган и США", - написал министр в своем Telegram-канале.