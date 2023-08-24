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|Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира
12:10 26.08.2023
Казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе Ангелина Лукас 26 августа 2023 года выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sports.kz, самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой с нокдауном за титул чемпионки мира по версии UBO.
"Она провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки. Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. На кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором раунде африканка побывала в нокдауне", – говорится в сообщении.
Таким образом, Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.
Отметим, что казахстанские болельщики считают Ангелину Лукас самой красивой боксершей страны.
Ангелина Лукас стала чемпионкой WBC International
30 апреля 2023 года в титульном бою вечера бокса, который проходил в столице Турции – Стамбуле, Ангелина Лукас переиграла мексиканку Ану Аррасолу. Это был поединок в легчайшем весе за вакантный титул чемпиона WBC International.
Динара Халдарова