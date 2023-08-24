Главными донорами Таджикистана продолжают оставаться Китай и США

12:46 26.08.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Таджикистан в январе-июле текущего года получил гуманитарную помощь на сумму около $43,5 миллионов, сообщает статистическое ведомство страны.



Помощь, общий вес которой составил 18 тысяч тонн, поступила из 51 страны мира.



Главными донорами по стоимости помощи являлись Китай (29,0% от общей стоимости) и США (25,2%).



Также сравнительную высокую долю имели Бельгия (10,7%), Россия (8,0%), Казахстан (4,2%), Турция (2,9%), Дания (2,7%), Индия (2,6%), Узбекистан (1,9%), Германия (1,6%), Швеция и Южная Корея (по 1,5%), Франция (1,4%), Нидерланды (1,0%).



Объем полученной помощи за семь месяцев этого года по стоимости на 39,5 млн меньше, чем в этом же периоде 2022 года.



Количество доноров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось до 51 с 56 стран.



Данные по распределению гуманитарной помощи среди нуждающихся в Таджикистане власти представителям СМИ не предоставляют.