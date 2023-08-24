Мирзиеев наградил лучших иностранных инвесторов орденами

13:02 26.08.2023

Президент наградил ряд иностранных граждан

Шавкат Мирзиеев наградил орденом "Дустлик" восьмерых иностранных инвесторов, которые работают в сфере энергетики, нефтегазовой и банковской отраслях.



Президент Шавкат Мирзиеев своим указом наградил орденом "Дустлик" ("Дружбы") 8 иностранных инвесторов в связи с 32-й годовщиной государственной независимости Узбекистана.



Награда присуждена "за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, расширение сотрудничества в дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, особые заслуги в привлечении инвестиций в экономику нашей страны, реализацию эффективных инновационных проектов и совместных программ, активную поддержку осуществляемых в республике широкомасштабных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также за укрепление уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами".



Список награжденных

Степан Гуржий - вице-президент по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке "Лукойла" (Россия);

Мухаммад Абунайян - председатель правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия);

Мухаммад Жамил Ал-Рамахи - генеральный исполнительный директор компании Masdar (ОАЭ);

Джемиль Казанджи - председатель совета правления компании Aksa Energy (Турция);

Мехмет Ченгиз - основатель компании Cengiz Holding (Турция);

Шандор Чаньи - председатель правления OTP Bank (Венгрия);

Сейфолла Гасеми - председатель правления компании Air Products (США);

Парис Муратоглу - председатель правления компании Total Eren (Франция).

Инвесторы являются представителями компаний, в основном работающих в сфере энергетики, а также нефтегазовой и банковской отраслей.



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"Лукойл" работает в Узбекистане 19 лет и инвестировал в нефтегазовую отрасль Узбекистана свыше 8 млрд долларов. В 2021 году компания работала на месторождениях Узбекистана с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1% от общего объема). За это время доля могла вырасти. Соглашение о разделе продукции с "Лукойлом" на проекте Кандым-Хаузак-Шады подписан до 2046 года, а на проекте Гиссар - до 2043 года.



Саудовская ACWA Power реализует ряд проектов по строительству солнечных и ветровых электростподписанций в Узбекистане на 7,5 млрд долларов. В марте с этой компанией были подписаны соглашения о строительстве двух солнечных электростанций общей мощностью 1400 МВт в Ташкентской и Самаркандской областях, а также систем накопления энергии на 1200 МВт в трех областях. В проекты намерены привлечь еще 2,5 млрд долларов инвестиций.



Эмиратская Mastar также строит несколько ФЭС в Узбекистане. В 2023 году компания намерена начать строительство трех фотоэлектростанций: Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области, на эти цели компания привлекла кредиты почти на 400 млн долларов.



Турецкая Aksa Energy построила в Ташкентской области газовой теплоэлектростанции мощностью 240 МВт, а также ТЭС на 270 МВт в Бухарской области.



C участием холдинга Турции Cengiz Holding были реализованы два проекта в Узбекистане - введены в эксплуатацию тепловые электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 МВт. В начале августа компания представила президенту проекты еще на 5,2 млрд долларов.



Венгерский OTP Bank в июле приватизировал "Ипотека-банк", купив на первом этапе 73,71% доли. В конце марта на совещании у президента стало известно, что государственная доля в "Ипотека-банке" продана за 324 млн долларов. Компания также хочет создать совместный фонд на 100 млн долларов.



В мае правительство Узбекистана и Air Products подписали инвестиционное соглашение на 1 млрд долларов о развитии производственного комплекса по переработке промышленных газов в составе завода Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области. Компания будет владеть и эксплуатировать две воздухоразделительные установки, две установки автотермического риформинга и установку по производству водорода в рамках комплекса GTL, а также будет поставлять кислород, азот, водород и синтетический газ на долгосрочной основе в рамках контракта "бери или плати/фиксированная плата" с "Узбекнефтегазом". "Узбекнефтегаз" будет поставлять сырье, природный газ и коммунальные услуги, а также продавать всю продукцию.



Total Eren в мае запустила солнечную фотоэлектростанцию промышленного масштаба в Нурабадском районе Самаркандской области. Французская компания намерена расширить свою деятельность в Узбекистане за счет реализации новых крупных инвестиционных проектов.