|22:29 В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС
22:23 Россия может помочь Туркменистану выйти из газового тупика, - Вл.Прохватилов
16:06 Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
13:57 Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:50 Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет
13:10 У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации, - Игорь Караулов
13:08 Байдену нашли замену из числа черных женщин, - Дм.Бавырин
12:52 Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов
09:54 Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство
08:50 Рахмон летит с визитом в Казахстан
07:26 ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
06:56 Военные доктрины США и КНР: геополитические аспекты, - Вас.Иванов
06:52 Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский
06:50 Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов
06:21 Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов
06:18 ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
05:33 БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу, - Елена Острякова
05:29 Единая валюта стран БРИКС: конец господства доллара? - Le Point
01:05 БРИКС: как расширение изменит организацию, - Дмитрий Лару
00:59 Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01 Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
|Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых
20:02 26.08.2023
В Управлении культуры Актюбинской области подтвердили, что нарушителем, осквернившим скалы в Мангистау, оказался директор Дома культуры для слепых, сообщает Zakon.kz.
Руководитель Управления культуры Алтынай Юнисова рассказала, что после скандального инцидента поговорила с директором. Он объяснил, что у него была веская причина "поработать отверткой и молотком на скале".
"Я видела видео. Это действительно директор Дома культуры для слепых города Актобе. Сегодня специально разговаривала с ним. Когда я сказала, что он порочит культуру области, он объяснил, что на скале было написано грубое слово. И он пытался исправить его. Однако видео было снято не с начала", – рассказала Юнисова.
По ее словам, в данное время директор Дома культуры находится в отпуске, отдыхает в Актау. По приезду в Управлении культуры обещают провести с ним профилактическую беседу. Однако жители области требуют строго наказать нарушителя.
Ранее сообщалось, что полицейские Мангистауской области разыскивают мужчину, который попал на видео во время осквернения стен уникального ажурного каньона Ыбыкты сай.
Кирилл Александров