Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых

20:02 26.08.2023

В Управлении культуры Актюбинской области подтвердили, что нарушителем, осквернившим скалы в Мангистау, оказался директор Дома культуры для слепых, сообщает Zakon.kz.



