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Пятница, 25.08.2023
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Умер советский режиссер Глеб Панфилов
22:28 26.08.2023

26 августа 2023,
На 90-м году жизни скончался режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об этом 26 августа сообщает директор Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет", - рассказал он ТАСС.

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11 мая Панфилова доставили в реанимацию одинцовской больницы, где у него было выявлено нарушение мозгового кровообращения. После было принято решение о его переводе в Институт имени Склифосовского в Москве.

На следующий день источник "Известий" сообщил, что состояние режиссера оценивалось как тяжелое, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

Однако позднее, 15 мая, Варшавер заявил, что у Панфилова несильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.

В июле директор "Ленкома" рассказал, что режиссер находится в удовлетворительном состоянии. Тогда он отметил, что есть надежда на то, что скоро Панфилова выпишут из больницы и он вернется в театр.

В 1970-м свет увидела одна из наиболее известных его картин - "Начало", где главную роль сыграла Инна Чурикова. Режиссер и актриса поженились во время съемок и прожили вместе более полувека. Чурикова умерла 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

Среди других работ Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Без вины виноватые" (2008), "Иван Денисович" (2021).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - известия
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