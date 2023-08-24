Среди россиян растет популярность Сталина, - СП

00:55 27.08.2023 Сталин бьет Ельцина и Горбачева одной левой

Популярность вождя народов среди россиян растет, власти в растерянности

Сергей Аксенов



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Игорь Пыхалов



Восьмиметровый памятник Иосифу Сталину, установленный на днях в Великих Луках, продолжает будоражить общественное мнение. Страна ведет боевые действия с нацизмом, поддерживаемым силами коллективного Запада, а фигура победителя нацизма в самой страшной войне человечества пугает власти.



Монумент вождю народов, созданный скульптором Михаилом Красильниковым еще 4 года назад, не удавалось установить ни в Волгограде-Сталинграде, ни в Воронеже, ни в Подмосковье. Спустя три года поисков, смогли поставить памятник на территории завода "Микрон" в Псковской области.



Скандальную позицию неприятия народной сталинской инициативы местные власти проявляют не впервые. Памятна история, как врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов назвал памятник Иосифу Сталину, установленный около местного обкома КПРФ, незаконным и подлежащим демонтажу.



Между тем, среди простых людей фигура Сталин становится все более популярной. По данным опроса АПЭК, о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных, отрицательно - 20%. Причем показатель одобрения вырос с начала нулевых почти в 1,5 раза.



Интересно, что среди 15 лидеров страны разных эпох, царей, генсеков и президентов, Сталин занимает 3-е место после Петра I и Екатерины II. На дне рейтинга - Ельцин, предпоследний - Горбачев. Властям пора задуматься, с кем они: с народом России или с политическими лузерами?



О причинах наступления времени Сталина "СП" рассказал историк Игорь Пыхалов.



- Эпоха Сталина - это время политических достижений, когда Советский Союз стал сверхдержавой. Был мощный рост экономики. Не даром в Британской энциклопедии зафиксирована цитата (ошибочно приписываемая Черчиллю) "Сталин принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой". Но самая главная причина, по которой у нас с теплом вспоминают Сталина, заключается в том, что во время его правления была высочайшего уровня социальная справедливость.



"СП": В чем это выражалось?



- В большинстве стран существует двойной стандарт, описываемый известной латинской пословицей "Что позволено Юпитеру, не позволено Быку". То есть одни нормы существуют для элиты, и другие - для рядовых граждан. Проступки, преступления, "косяки", которые совершает начальство, зачастую наказываются менее строго, чем те, которые совершают простые люди. Параллельно возникает вопрос о работе социальных лифтов для простолюдинов и ответственности для детей начальников.



Так вот, при Сталине (отчасти и при Иване Грозном и Анне Иоановне) новая справедливость проявилась особенно ярко. Спрос с элиты был не просто такой же, как со всего народа, но и гораздо более строгий. Статистика пресловутых сталинских репрессий, по поводу которых уже десятки лет бьются в истерике "люди с хорошими лицами", показывает, что чем выше общественное положение, тем выше был шанс попасть под каток репрессий. Начальников за провалы карали вплоть до высшей меры.



Но после смерти Сталина и печально знаменитого доклада Хрущева на XX съезде у нас наступила "эра милосердия". Точнее, эра милосердия к подлецам. Поскольку касалась тех, кто действительно совершал проступки и преступления. Но несмотря на развенчание сталинской политики сверху, все эти годы, я помню и во времена Брежнева тоже, многие водители держали под лобовым стеклом фотографию Сталина. Это к вопросу о популярности…



Причем, уровень жизни при Брежневе был достаточно высокий, выше, чем при Сталине, однако люди видели, что вокруг часто творится несправедливость, на начальственные места лезут "блатные". После фактического переворота и разрушения СССР в 1991 года эта ситуация усугубилась. В результате мы сейчас живем в обществе тотальной несправедливости, где наверху оказались люди, которые предали в свое время нашу страну, а также прикарманили многомиллиардные куски собственности и продолжают всем этим владеть. Отсюда и стремление к справедливости.



"СП": И 65% одобрения фигуры Сталина…



- Интересно, что рост популярности Сталина продолжается уже десятилетия, несмотря на то, что официоз его совсем не жаловал. Как известно, можно обманывать народ короткое время, можно обманывать группу людей бесконечно, но нельзя вечно обманывать весь народ. Поэтому когда лживость антисталинской пропаганды стала очевидна, начала происходить постепенная переоценка личности Сталина. Что мы и наблюдаем в опросах социологов.



И здесь есть любопытная особенность. Среди антисоветчиков, либералов и некоторых социологов была и есть популярна мантра о том, что Сталина и СССР поддерживают только выжившие из ума пенсионеры, которые ностальгируют по советскому прошлому. Мол, когда старшее поколение уйдет из жизни, сталинизм окажется на свалке истории. Однако, тенденция, как видим, наблюдается противоположная.



К слову, у многих в старшем поколении еще присутствует "комплекс Иуды". Когда человек ненавидит того, кого он предал. Потому что разрушение СССР произошло в значительной степени при одобрении большинства нашего народа. Захотели красивой жизни. А потом оказалось, что их развели и кинули. Признавать, что сам оказался дураком, не хочется. Приходится клеймить СССР за "сталинские репрессии". У молодежи, не виноватой в разрушении СССР, такого комплекса нет.



"СП": Чего боятся региональные царьки, отказывая людям в праве установить памятник Сталину?



- Многое зависит от конкретных представителей власти. За последние годы, пусть и медленно, но происходит некое восстановление образа Сталина в монументальной пропаганде. Первый такой эпизод я наблюдал 20 лет назад у нас в Ленинграде, когда по инициативе местного депутата-коммуниста восстановили барельефы Ленина и Сталина. С тех пор были еще случаи. Региональные руководители поумнее сообразили, что Сталин все популярнее.



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Одновременно, можно сказать, что часть власти хотела бы Сталина "приватизировать". С точки зрения официоза следует взять от Сталина выгодные для власти факты. Победа в войне, восстановление патриаршества в православной церкви - замечательно. А то, что при Сталине расстреливали нерадивое начальство - ни в коем случае. Так что в некоторых случаях можно говорить о попытки властей "примазаться" к Сталину.



"СП": Обращает на себя внимание красная тема в зоне СВО. Например, сейчас набирают бойцов в подразделение "Сталинские соколы". Ранее по всему Донбассу поднимали красные флаги…



- Когда я воевал в рядах народного ополчения ЛНР летом и осенью 2014 года самым популярным флагом там был именно красный флаг. Причем, советский, государственный, с серпом и молотом и со звездой. А то сейчас у нас частенько используют Знамя Победы, которое является знаменем дивизии… Вторым по популярности после красного флага на Донбассе был российский триколор, а затем и другие флаги в гораздо меньшем количестве. Возвращаясь с передовой, мы видели на окраине Луганска два красных флага. Начальству красный флаг, конечно, не удобен.



"СП": Личность Сталина нашла отражение в новом учебнике истории…



- Появление единого учебника - совершенно нормально и естественно. История - это наука, а не продажная девка буржуазии. Внутри нее может быть борьба трактовок, взглядов, но одно и то же событие не может трактоваться в учебниках для детей противоположным образом. Это шизофрения. Формулировки нового учебника о роли Сталина в период войны соответствуют исторической правде. Есть информация и о достижениях, и о провалах. Не надо стесняться рассказывать об этом школьникам.



Вообще, в случае Сталина нам было бы разумно использовать китайский подход к личности Мао Цзедуна. Там говорят о том или ином проценте его достижений и ошибок. Источник - свободная пресса

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