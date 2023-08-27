Президент Зимбабве Мнангагва переизбрался на второй срок

03:57 27.08.2023

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок, набрав более 52% голосов на выборах на этой неделе. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны.



"Ожидалось, что Мнангагва, сменивший давнего лидера Роберта Мугабе после военного переворота 2017 года, добьется переизбрания, поскольку аналитики заявили, что конкуренция была смещена в пользу правящей партии", - пишет издание.



По данным избирательной комиссии Зимбабве, главный соперник Мнангагвы - лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" (Citizens' Coalition for Change, CCC) Нельсон Чамиса - получил на выборах 44% голосов.



Отмечается, что на прошлых президентских выборах в 2018 году Мнангагва опередил Чамису с небольшим перевесом. Его партия ZANU-PF находится у власти уже более четырех десятилетий.



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Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах в августе. Он выразил уверенность, что они пройдут в соответствии с национальными и международными стандартами.



В тот же день в МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Дженфан Мусвере подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).



Отмечалось, что стороны получат новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего подготовки специалистов.



27 августа 2023,