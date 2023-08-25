Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований - 7,1 млн долларов

05:38 27.08.2023

Трамп после формального ареста собрал рекордные 7,1 млн долларов пожертвований на предвыборную борьбу



Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований Ольга Никитина



Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, после прохождения формальной процедуры ареста собрал 7,1 млн долларов пожертвований на проведение предвыборной кампании.

Только за 25 августа 45-му президенту США удалось привлечь пожертвований на 4,18 млн долларов. Прежде предвыборному штабу Трампа не удавалось привлечь такую крупную сумму всего за 24 часа, сообщает газета Politico.



Отмечается, что этому способствовало распространение сувенирной продукции – футболок и плакатов – с фотографией Трампа, которую сделали в тюрьме, передает ТАСС.



По данным избирательного штаба республиканца, за последние три недели ему удалось привлечь почти 20 млн долларов пожертвований на проведение кампании.



Действующему президенту США Джо Байдену, по данным The Hill, во втором квартале 2023 года удалось привлечь 72 млн долларов пожертвований. Трамп за тот же период собрал 35 млн долларов, а в первом – около 18 млн долларов.



Напомним, формальный арест Трампа в тюрьме округа Фултон 24 августа продлился около 20 минут.