Китайские крестьяне живут так, что российским остается рыдать от зависти, - "Известия"

05:54 27.08.2023

Си Цзиньпин объявил "урбанизацию наоборот"

Дмитрий Капустин



Китайские крестьяне живут так, что российским остается рыдать от зависти



Российский Минсельхоз экстренно соображает, что делать с АПК. Выяснилось вдруг, что громко заявленная программа импортозамещения с 2014 года так и не заработала. Да, мы научились выпускать собственный пармезан и маасдам (про качество разговор особый), только вот технологически сильно зависим от Запада.



Скачок курса доллара ударил по всем отраслям. Например, по птицеводству, которое зависит от импортных технологий (включая даже кондиционеры и компьютерную технику), комбикормов и добавок. В результате производителям пришлось повышать цены на индейку и курицу.



Импортные (в основном, конечно, западные) технологии также в производстве овощей закрытого грунта, в семеноводстве, садоводстве.



Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, привел такие цифры: Россия зависит почти на 40% от импортных семян (по некоторым плодово-ягодным культурам зависимость вообще почти 98%), от импортных саженцев - на 45%, от импортной техники - на 50%.



Практически половина ветеринарных препаратов и вакцин - тоже иностранные. Наладить выпуск собственных препаратов очень сложно: упаковка в основном импортная. Ее либо просто нет, либо она крайне дорогая.



Китайский туризм получает глобальное развитие через Хайнань

Своими силами Россия производит только 2 из 20 кормовых аминокислот (это метионин и лизин). Но даже их производства не хватает, восполняют импортом.



После введения санкций даже у крупных агрохолдингов уменьшился парк тракторов и комбайнов. Причем особенно заметно снижалась доля российской техники, что стало особенно опасно после ухода из России иностранных производителей типа John Deere. Теперь обслуживать оставшуюся стало крайне сложно и дорого - а это напрямую перекладывается на цену продукции.



Плачевна ситуация не только с семенами, но и с племенным материалом. Почти весь он тоже - импортный: а это быки-производители, нетели (нерожавшие коровы для воспроизводства), элитное семя, а также материнское стадо и яйца в птицеводстве. Причем почти весь генетический материал для России по-прежнему монополизирован транснациональными корпорациями.



Для китайского агропрома российские проблемы крайне непривычны. Си Цзиньпин поставил задачу добиться полной продовольственной безопасности, а это значит постепенный отказ от западных технологий.



В Китае падают цены на все продукты питания, кроме чеснока и имбиря



Недавно китайский минсельхоз отчитался об итогах работы. И, право, есть чем похвастаться.



Во-первых, урожай яровых зерновых был небывалым. С начала лета минсельхоз усердно работал над преодолением последствий проливных дождей. И, по данным Национального бюро статистики, в этом году урожай яровых зерновых составил 292 млн тонн. И это второй в истории страны результат (после прошлогоднего, до которого не удалось дотянуть меньше 1%).



По всему Китаю растут посевы и урожайность риса и сои. Площадь комплексных посевов соево-кукурузного пояса увеличилась до 20 млн му (почти 1,4 млн гектаров) - это на четверть больше, чем в прошлом году. Рекордный урожай и у озимого рапса.



Китай наращивает и собственное производство мяса. Скажем, в стране уже почти 43 млн репродуктивных свиноматок (почти в полтора раза больше, чем в России). А производство свинины с начала года выросло уже на 3%.



Причем у китайских свиноводов нет таких проблем, как в России, - плати за иностранные технологии. Производство мяса превышает спрос, так что цена снижается. В этом году живая свинья в Китае стоит почти на треть меньше, чем в прошлом.



Снижаются цены на всю продукцию животноводства - говядину, баранину, свежее молоко, птицу и яйца. Все за счет того, что производство опережает спрос. Скажем, молока в Китае произвели в этом году уже на 8% больше, чем в прошлом.



Растут посевные площади под овощи. Сейчас это уже 110 млн му (почти 7,5 млн гектаров). И тоже больше, чем в прошлом году. Единственная проблема - выросли цены на имбирь и чеснок. При этом все остальные овощи в Китае дешевеют. Эх, нам бы китайские проблемы.



Китай строит 50 агропарков и 200 фермерских центров. Нам только завидовать



В Китае почти 45% населения живет на селе - а это более 600 миллионов человек. В 1990 году на селе в Китае жили почти 850 миллионов. Перед властями Китая стоит задача развивать сельские территории, чтобы замедлить урбанизацию и оставить часть населения на селе.



Китайские власти по предложению Си Цзиньпина приняли программу борьбы с бедностью. Минсельхоз отчитался: более 33 млн китайских селян выведены из состояния бедности. Как правило, им просто помогают деньгами: дают льготные микрокредиты, в том числе на создание и развитие собственного производства. Помогают с трудоустройством.



С бедностью борются, развивая на селе новые технологии. Строят огромные тепличные комплексы, мелиоративные и селекционные комплексы, сажают интенсивные сады. Мало того, что это помогает повысить урожайность (а значит, и накормить растущее население Китая). Так и работают на новых комплексах местные жители. Аграрное сырье перерабатывают тоже на месте.



Такая огромная программа дает плоды. Реальные доходы (то есть за вычетом инфляции) китайских селян в этом году уже выросли на 7,5%. Это намного быстрее, чем у горожан. Сверхзадача властей Китая - вернуть часть населения из городов в села. Для этого построят 50 национальных агропарков, 40 промышленных кластеров и 200 фермерских центров. Все - за счет только китайских технологий, никакой иностранщины.