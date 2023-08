Почему США и их союзники не решаются напасть на КНДР? - В.Прохватилов

06:51 27.08.2023 27.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Вооруженные силы социалистической Кореи способны нанести США неприемлемый ущерб



21 августа 2023 года боевые корабли ВМС КНДР провели пуски ракет малой дальности, за которыми наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.



"Ким Чен Ын поднялся на сторожевой корабль № 661, который будет выполнять задание морской патрульной службы, проверив его вооружения и боевую готовность, товарищ Ким Чен Ын наблюдал за учениями матросов сторожевого корабля по запуску стратегической крылатой ракеты. Крылатая ракета быстро и точно поразила цель, что подтвердило постоянную готовность корабля и его наступательную способность", – сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.



Пуски корабельных ракет осуществлены в рамках военных учений, нацеленных на выполнение задач в условиях, приближенных к реальным боевым условиям. Корабль КНДР поразил все цели и не допустил ни одной ошибки при выполнении задания. Боеготовность и наступательная способность корабля получили оценку "отлично".



В июле этого года КНДР также выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском Минобороны.



Заметим, что японские военные ни разу не пытались перехватить северокорейские ракеты, пролетающие над их территорией.



Один из самых резонансных пусков был произведен КНДР в августе 2017 года, когда межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-12" пролетела над территорией Японии.



Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал происшедшее "первым шагом в военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама", тихоокеанского острова, где расположены военные базы США.



По данным Вооруженных сил Южной Кореи, ракета пролетела расстояние в 2700 км, поднявшись на высоту 550 км. По данным властей Японии траектория ракеты прошла через северную часть региона Тохоку, расположенного на острове Хонсю. По американским данным, ракета прошла значительно севернее, то есть над островом Хоккайдо. Пролетев над территорией Японии, ракета развалилась на три части и упала в море.



Во время пролета ракеты "Хвасон-12" над территорией страны самураев правительство Японии обратилось к гражданам с экстренным предупреждением, сообщив, что всем нужно спрятаться в "крепких домах" и "подвалах".



Такое происходило и ранее. По данным The Washington Post, КНДР запускала ракету над территорией Японии в 1998 году. Издание пишет, что максимальная дальность "Хвасон-12" - 3000 миль (5 тыс. км), позволяет достичь территории США на Гуаме. The Washington Post также признает наличие у КНДР межконтинентальных баллистических ракет, которые теоретически могут угрожать и континентальной части США (theoretically capable of reaching the U.S. mainland).



На территории Японии развернуты американские ЗРК Patriot PAC-3. Они находятся на западе страны в трех префектурах - Симане, Хиросиме и Коти, над которыми могут пролегать траектории баллистических ракет Северной Кореи в случае запуска в сторону американского острова Гуам.



По сообщению японской газеты "Иомиури", ЗРК Patriot PAC-3 размещены в Токио на территории министерства обороны в токийском районе Итигая.



Расчеты ракетных комплексов ведут круглосуточный мониторинг ракетных пусков в КНДР, а в Японском море находится японский эсминец с корабельной системой "Иджис" для отслеживания пусков северокорейских баллистических ракет.



Японские военные хорошо знакомы с негативной статистикой боевого применения ЗРК "Patriot" PAC-3, неэффективность которых, как мы писали, неоднократно признавали и в Пентагоне. Японцы понимают, что не смогут перехватить северокорейскую "Хвасон-12" во время ее полета в стратосфере. Это могли бы сделать размещенные в Южной Корее американские ЗРК THAAD. А вообще легче всего уничтожить стартовавшую ракету на взлетном участке траектории. Ни того, ни другого сделано не было, "Хвасону-12" дали возможность пролететь над Японией и упасть в море.



4 октября 2022 года КНДР еще раз запустила "Хвасон-12". Ракета пролетела над японской префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. Как объявил Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, ракета была запущена из района провинции Чагандо в КНДР. Из-за этого запуска в Японии сработала экстренная система оповещения.



В самом начале своего президентства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News дал понять, что рассматривает планы военного нападения на Северную Корею, но "не будет их заранее анонсировать".



В апреле 2017 года Дональд Трамп отказался рассказывать, планирует ли он наносить военный удар по КНДР. "Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели", - заявил Трамп. В то же время вице-президент США Майкл Пенс в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о возможности достичь мира в Корее "с помощью силы".



В марте 2017 года американское издание The National Interest опубликовало статью своего обозревателя Майкла Пека под названием OPLAN 5015: The Secret Plan for Destroying North Korea (and Start World War III?) ("Секретный план уничтожения Северной Кореи (и начала третьей мировой войны?"). Автор раскрыл детали "Оперативного плана 5015" (OPLAN 5015), принятого в июне 2015 года военными США и Южной Кореи, который предусматривал "ограниченную войну, спецназ и высокоточное оружие".



Майкл Пек написал, что "лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может быть убит спецназом США и Южной Кореи или похоронен в бункере бомбой с бомбардировщика. Умные бомбы могут уничтожить его командные пункты и ядерные объекты".



OPLAN 5015 предусматривал превентивные удары по КНДР и отличался от более раннего OPLAN 5027 более энергичным упреждающим ударом. США и Южная Корея даже провели масштабные учения Foal Eagle 2017 согласно оперативному плану "4D", представляющему из себя доработанный OPLAN 5015.



Около 17 000 американских военнослужащих и 300 000 южнокорейских военнослужащих приняли участие в 11-дневном компьютерном моделировании и восьминедельных полевых учениях, в ходе которых были задействованы "наземные, воздушные, военно-морские и специальные оперативные службы". Учения предусматривали имитацию ударов по основным ядерным и ракетным объектам Северной Кореи и "обезглавливающие рейды" (decapitation raids) спецназа, "ориентированные на руководство Севера".



В апреле 2017 года к берегам Северной Кореи была послана мощная армада во главе с авианосцем "Карл Винсон".



"Мы посылаем армаду. Очень мощную, – заявил Трамп в интервь. – У нас есть подводные лодки. Очень мощные. Намного более мощные, чем авианосец. Вот что я могу вам сказать".



Позднее в Японское море подтянулась и АУГ во главе с авианосцем "Рональд Рейган".



Однако эта "мощная армада" всего-то покрутилась у территориальных вод КНДР, да и ушла, несолоно хлебавши. Что же остановило американцев от нападения на КНДР?



Северная Корея не имеет ни малейших шансов не только уничтожить хотя бы одну американскую авианосную ударную группу, но даже нанести ей минимальный ущерб. В советское время за американскими АУГ по пятам ходили артиллерийские крейсера проекта 68-бис. В час икс такой крейсер должен был огнем главного калибра разрушить палубу авианосца, что сразу же делало грозную АУГ бесполезной.



У Северной Кореи нет артиллерийских крейсеров, но зато есть подводный флот. На самых современных субмаринах класса "Синпо" имеется одна пусковая установка баллистической ракеты "Пуккусонг-1" ("Полярная звезда"), дальность полета которой может достигать 2500 км.



Эти дизельные подводные лодки, вооруженные одной баллистической ракетой с ядерным зарядом, являются основной угрозой для США и Японии. Если ракетные залпы с территории КНДР легко перехватываются, а сами ракеты уничтожаются еще на разгонной траектории, то подводную лодку, затаившуюся на дне где-то на побережье, найти для уничтожения превентивным ударом довольно сложно. А ракету, запущенную с такой подлодки, перехватывать придется уже на подлете к цели, что несет большие риски. Таким образом, даже массированный превентивный удар по КНДР не может обеспечить гарантированное предотвращение ответного ядерного удара по территории ее противников.



Эта угроза и заставила Дональда Трампа отказаться от атаки на КНДР. Администрация Байдена и вовсе не мечтает о таком мероприятии.



Американское агентство STRATFOR подвело серьезное основание под эту "сдержанность" властей США, опубликовав доклад, из которого следует, что Северная Корея не может предотвратить удар США по ее ядерным объектам, но обладает значительным военным потенциалом, хотя и не достигающим западных стандартов, но вполне достаточным, чтобы весомо ответить на внешнюю агрессию: "Самый мощный инструмент северокорейских военных - артиллерия. Она не может сравнять Сеул с землей, но может нанести значительный ущерб".



Аналитики STRATFOR рассчитали, что если 300-мм северокорейские системы залпового огня сосредоточат свой огонь на столице Южной Кореи, то это вызовет огненный шторм (rain fire) не только в самом городе, но и в его окрестностях. Вес одного такого залпа - 350 тонн в тротиловом эквиваленте, что равно бомбовой нагрузке 11 бомбардировщиков B-52.



КНДР выстроила вдоль границы с Южной Кореей своеобразную линию Мажино, состоящую из тысяч артиллерийских установок и систем залпового огня на стационарных укрепленных позициях. Эта линия обороны имеет множество подземных тоннелей и защищена минными полями.



Впрочем, американские стратеги, в том числе и аналитики STRATFOR, опасаются не столько артиллерийского обстрела Южной Кореи, сколько ракетно-ядерного удара по Сеулу, Японии и американской ударной авианосной группе. Учитывается также возможность, что северокорейские ракеты могут поразить и территорию США.



Но главное, что останавливает американских стратегов от нападения на КНДР, это уверенность в том, что они незамедлительно получат ответный удар.



Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила: "Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны". Источник - fondsk.ru

